سابقة‭ ‬أمريكية‭.. ‬ترامب‭ ‬يهدد‭ ‬بفرض‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الجدار

ماكالين‭ ‬ـ‭ ‬تكساس ‭)‬الولايات‭ ‬المتحدة)

هدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬امس‭ ‬بإعلان‭ ‬حالة‭ ‬طوارىء‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لبناء‭ ‬جدار‭ ‬سيبعد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الخطرين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭ ‬ويشكل‭ ‬محور‭ ‬نزاع‭ ‬حاد‭ ‬مع‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬جزئي‭ ‬للإدارة‭ ‬الفدرالية‭. ‬لكن‭ ‬قرارا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يمنح‭ ‬الرئيس‭ ‬صلاحيات‭ ‬استثنائية‭ ‬وسيتم‭ ‬الطعن‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬القضاء،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬عاصفة‭ ‬سياسية‭ ‬قضائية‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لقناة‭ ‬“فوكس‭ ‬نيوز”‭ ‬الخميس‭ ‬“نملك‭ ‬الحق‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬حالة‭ ‬طوارىء‭ ‬وطنية‭ ‬وهذه‭ ‬مسألة‭ ‬أمنية‭. ‬إنها‭ ‬حالة‭ ‬طوارىء‭ ‬وطنية‭. ‬انظروا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحدث”‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رأى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الكونغرس‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬ماكالين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬قبعة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬“لنعيد‭ ‬لأميركا‭ ‬عظمتها”،‭ ‬إنه‭ ‬“أمر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالحس‭ ‬السليم‭. ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حاجز،‭ ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬جدار‭. ‬بدون‭ ‬ذلك‭ ‬ستحدث‭ ‬مشاكل،‭ ‬والموت،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوفيات”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“العجلة‭ ‬تدور‭ ‬والجدار‭ ‬يعمل‭. ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬جدار”،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬المهاجرين‭ ‬السريين‭ ‬الذين‭ ‬يستغلون‭ ‬برأيه‭ ‬مناطق‭ ‬“يستحيل‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬أو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة”‭.‬

ويريد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬5,7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬للجدار‭ ‬الذي‭ ‬وعد‭ ‬بتشييده‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬ويرفض‭ ‬خصومه‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬لمشوع‭ ‬يعتبرونه‭ ‬“لا‭ ‬أخلاقي”‭ ‬ومكلف‭ ‬وغير‭ ‬مجد‭.‬

وكتب‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام‭ ‬أحد‭ ‬أشد‭ ‬مؤيدي‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الخميس‭ ‬“حان‭ ‬الوقت‭ ‬ليستخدم‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬صلاحيات‭ ‬الطوارىء‭ ‬لتمويل‭ ‬بناء‭ ‬جدار/حاجز‭ ‬على‭ ‬الحدود”‭.‬

ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬عديدة‭ ‬أن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أموال‭ ‬مخصصة‭ ‬للمساعدة‭ ‬العاجلة‭ ‬لمناطق‭ ‬تضررت‭ ‬بكوارث‭ ‬مثل‭ ‬بورتوريكو،‭ ‬لتمويل‭ ‬بناء‭ ‬حاجز‭ ‬على‭ ‬الحدود‭.‬

وسجل‭ ‬أطول‭ ‬“إغلاق”‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استمر‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬1995-1996‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدة‭ ‬الإغلاق‭ ‬الحالي‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الجمعية‭ ‬السبت‭.‬

ويؤثر‭ ‬هذا‭ ‬الإغلاق‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬وقال‭ ‬بيني‭ ‬تومسون‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬للجنة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬غاضبا‭ ‬إن‭ ‬“حوالى‭ ‬مليون‭ ‬موظف‭ ‬فدرالي‭ ‬لن‭ ‬يتسلموا‭ ‬(الجمعة)‭ ‬أول‭ ‬راتب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬لأن‭ ‬الرئيس‭ ‬قرر‭ ‬(‭…‬)‭ ‬جعل‭ ‬الحكومة‭ ‬رهينة‭ ‬لمطلبه‭ ‬السخيف،‭ ‬لجدار‭ ‬حدودي‭ ‬غير‭ ‬فعال‭ ‬وغير‭ ‬مجد”‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬جيروم‭ ‬باول‭ ‬أن‭ ‬شلالا‭ ‬طويلا‭ ‬للحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬“تأثير‭ ‬ملحوظ”‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقبل‭ ‬أن‭ ‬يحط‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬سيجري‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬مبررا‭ ‬ذلك‭ ‬“بتعنت‭ ‬الديموقراطيين”‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬“أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬المعارض”‭.‬

–‭ ‬“نزوة”‭ ‬رئاسية‭ ‬–

جاءت‭ ‬زيارة‭ ‬ترامب‭ ‬للحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬غداة‭ ‬انسحابه‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬مشروعه‭ ‬بناء‭ ‬جدار‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تشاك‭ ‬شومر‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬القصير‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬“الرئيس‭ ‬نهض‭ ‬ورحل”‭. ‬وأضاف‭ ‬“مرة‭ ‬جديدة‭ ‬نواجه‭ ‬نزوة‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يريد”‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬كتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تقريبا‭ ‬“غادرت‭ ‬للتو‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬تشاك‭ ‬(شومر)‭ ‬ونانسي‭ ‬(بيلوسي)،‭ ‬إنها‭ ‬مضيعة‭ ‬كاملة‭ ‬للوقت”‭. ‬وأضاف‭ ‬“قلت‭ ‬وداعا”‭.‬

وغداة‭ ‬خطاب‭ ‬من‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬اعتمد‭ ‬فيه‭ ‬لهجة‭ ‬جدية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬الأميركيين‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬لمشروعه‭ ‬الأمني،‭ ‬أكد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتراجع‭ ‬عن‭ ‬الوعد‭ ‬الذي‭ ‬قطعه‭ ‬في‭ ‬حملته‭.‬

ورأى‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬لويزيانا‭ ‬جون‭ ‬كينيدي‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬واضحة:‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬“التراجع‭ ‬قيد‭ ‬أنملة”‭.‬

وفي‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عادت‭ ‬فكرة‭ ‬إدراج‭ ‬برنامج‭ ‬منح‭ ‬تصاريح‭ ‬إقامة‭ ‬موقتة‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬السريين‭ ‬(داكا)،‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬وألغاه‭ ‬ترامب،‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المكسيكية‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬جثث‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬بعضها‭ ‬متفحمة،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأميركية‭ ‬المكسيكية‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬عصابات‭ ‬إجرامية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬ماكالين‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬يزورها‭.‬