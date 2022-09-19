سؤال الحرب وسؤال المحاصصة – نوزاد حسن

قبل سقوط النظام السابق كنت اسأل نفسي دائما هذا السؤال:لماذا يفضل صدام حسين خوض حروب مختلفة في زمن تبدو فكرة الحرب فيه غبية؟

كان هذا السؤال يطرح ايضا حين كنت التقي مع بعض الاصدقاء المصابين بعقدة طرح اسئلة لا اجوبة لها.نكرر السؤال وبنفس الرغبة الحارقة للعثور على جواب له:لماذا حارب صدام اعواما طويلة.؟كنا نتساءل هل هو سياسي سريالي يتلاعب بالمكان والجغرافيا والارض كما يحلو له.ليت صدام حسين كان رساما سرياليا لانقذنا من جحيم الحروب الطويل.

ربما اكون وجدت اجوبة تفسر لغز الاسئلة المطروحة لكن يظل الاخساس بالخسارة وهروب سنوات العمر بلا جدوى من اقوى عوامل الشعور باننا عشنا في زمن خطأ وبلا قيمة.اليوم نحن نطرح اسئلة غامضة ايضا.اذ اننا بعد اكثر من ثمانية عشر عاما نتحدث عن هذا العداء والمنافسة وتقسيم الغنائم بين الاحزاب والقوى التي عملت في المعارضة.

لم تعد الحرب والبحث عن تفسير لها صفة من صفات تفكيرنا كرعايا في دولة خانقة كالفرن هي دولة النظام السابق.اننا اليوم نواجه حالة اكثر غرابة جدا مما كنا نعيشه في ايام صدام.الجحيم السابق كان موصدا بوجه الجميع,ولحظة الحرب هي اكثر اللحظات درامية فيه.وهناك على الحدود كانت الحرب تدور.

اليوم اختلفت الامور فالحرب هنا في الداخل تشتعل بعدة اقل من حرب دولتين مع بعضهما.حرب الثمانية عشر عاما مغايرة وصبغتها واضحة هي: تقاسم المغانم,والمحافظة على الوضع كما هو عليه.ولا يمكن لاحد ان يغير المعادلة.ان الفساد هو احد اكثر القوانين قوة في هذا الوقت.انه لا يقل عن قانون الجاذبية,او اي قانون علمي آخر.ثم يبرز السؤال المؤلم جدا لنا كبشر وظيفتهم طرح الاسئلة:لماذا يتخاصمون متناسين واقع البلد المزري.؟لماذا لا يتفقون على سياسة تنقذ الجميع؟لماذا لا يعيدون بناء مؤسسات الدولة؟ لماذا لا يعطون الاهمية لاصحاب الكفاءة وابعاد المتطفلين حتى ةلة كانوا اعضاء في هذا الحزب او ذاك؟لماذا لماذا لماذا؟؟؟