زي الشمس يفقد عنصر التشويق لتسريب أحداثه

القاهرة – الزمان

أغضب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي القائمين على مسلسل زي الشمس الجاري عرضه حالياً، بعدما قام بتسريب ما قال إنها تفاصيل ومفاجآت كان يتلهف متابعو المسلسل لمعرفتها ، وأنه مأخوذ من مسلسل إنكليزي بعنوان (الأخت)، ولم تبث منه سوى ست حلقات فقط.وقد عبّرت مؤلفة العمل مريم ناعوم في تدوينة نشرتها في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبها الشديد من هذا الشخص، مؤكدة (أن ما فعله أضاع مجهود فريق العمل وأحزن أفراده، إذ إن هناك المئات تعبوا، واجتهدوا، وعملوا على هذا المسلسل ليخرج بشكل جيد، وفي النهاية جاء هو وبكل بساطة وحرق الأحداث) وفق قولها. المسلسل الذي نال إعجاب العديد من المشاهدين منذ الحلقة الأولى يشارك فيه إلى جانب دينا الشربيني، كل من جمال سليمان وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر، والعمل من إخراج أحمد مدحت وسامح عبد العزيز، البديلين عن المخرجة كاملة أبو ذكرى بعد انسحابها من إخراج العمل، بسبب ما قالت (إنها سطوة الفنان عمرو دياب على كل تفاصيل المسلسل، انحيازاً إلى دينا، وهو ما رفضته).