مباراتان قويتان في دوري اليد السعودي

زين: أتمنى حصد بطولتّي أفريقيا وختام مسيرتي في الأهلي

{ القاهرة – وكالات: أبدى علي زين، لاعب دينامو بوخاريست الروماني، سعادته باللعب معارا للنادي الأهلي خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد. وقال زين في تصريحات رسمية، إن إقامة مباريات بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية بالنادي الأهلي أمر مميز بالنسبة له ولزملائه في الفريق، مؤكدا أن هناك حالة من التركيز الشديد لدى جميع اللاعبين والجهاز الفني. وأضاف ألعاب الصالات في الأهلي تسير على الطريق الصحيح، وخصوصا فريق رجال اليد الذي توج ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، وقدم مردودا طيبا تحت قيادة المدير الفني ديفيد ديفيز، المدير الفني. وأوضح زين أنه سبق له اللعب تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز، عندما كان مدربا للمنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم بالدنمارك. ووجه علي زين رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنه سعيد للغاية بالدعم الذي يلقاه منهم، سواء عندما كان لاعبا في الفريق، أو بعد خوضه تجربة الاحتراف على مدار السنوات الماضية، وأن سعادته تضاعفت عندما وجد هذا الترحيب الكبير منهم عند عودته للنادي على سبيل الإعارة. وأكد زين أنه مثله مثل أي لاعب من أبناء الأهلي، يتمنى أن ينهي مسيرته داخله، وأن يخدم النادي الذي تربي فيه ويقدم له الإضافة التي تليق به وبالجماهير التي لا تتوقف عن دعمه وتثق فيه على طول الخط. وأشار إلى أن مؤازرته لفريق رجال السلة بالنادي خلال مشاركته حاليا في بطولة إفريقيا ، أمر طبيعي لأن الجميع في الأهلي أسرة واحدة.

بطولة الأمير

كما نقلت منصة شاهد، في بث حي ومباشر مباراتين قويتين مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة 19 من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري السعـــودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023. بدأت المباراة الأولى التي جمعت النور والزلفي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في بث حي ومباشر على باقة شاهد الرياضية. وفي المباراة الثانية، واجه الصفا نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في بث حي ومباشر على باقة شاهد الرياضية. وتعد شاهد منصة الترفيه الأكثر شهرة في العالم العربي، وتعتبر التجربة الأمثل من خلال مشاهدة غير محدودة لأعمال أصلية، تشمل مسلسلات حصرية وأفلام عربية مباشرة بعد السينما. كما تبث منافسات رياضية مختلفة، أبرزها دوري روشن السعودي للمحترفين ومنافسات دوري أبطال آسيا، والدوري البرتغالي، وكذلك البرازيلي وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية، وبطولة العالم لكرة اليد، وبعض البطولات الكروية داخل وخارج المملكة. وأيضا تبث شاهد بطولات الفورمولا ومصارعة المحترفين وسباقات الدراجات والفروسية، وغيرها من الرياضات المختلفة.