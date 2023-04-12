زيلينسكي يصف الروس بالوحوش وموسكو تحقق في فيديو قطع الرأس

كييف‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬دان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬ما‭ ‬وصفهم‭ ‬ب»الوحوش‮»‬‭ ‬الروس‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يُظهر‭ ‬عملية‭ ‬قطع‭ ‬رأس‭ ‬رجل‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أسير‭ ‬حرب‭ ‬أوكراني‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬الكرملين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‮»‬‭ ‬التسجيل‭.‬

ونشر‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬انستغرام‭. ‬وهو‭ ‬يظهر‭ ‬حسب‭ ‬كييف،‭ ‬جنديا‭ ‬روسيا‭ ‬يقطع‭ ‬رأس‭ ‬أسير‭ ‬أوكراني‭ ‬بسكين‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬كم‭ ‬يقتل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بسهولة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشاهد‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬لإعدام‭ ‬أسير‭ ‬حرب‭ ‬أوكراني‮»‬‭.‬‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬يظهر‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬حقيقتها‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الكرملين‭ ‬رد‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬‮«‬صحة‮»‬‭ ‬الفيديو‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬بالطبع‭ ‬صور‭ ‬مروعة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬عالم‭ +‬التزييف‭+ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬بعثة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬روعت‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اطلاعها‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭.‬

لكنها‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬يظهر‭ ‬‮«‬جثثا‭ ‬مشوهة‭ ‬لأسرى‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬موضع‭ ‬تحقيق‭ ‬فعلي‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مرتكبيها‮»‬‭.‬

في‭ ‬بروكسل،‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬منسق‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيحاسب‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬مرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والمتواطئين‭ ‬معهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬نبيلة‭ ‬مصرالي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬صحة‭ ‬الفيديو‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تأكد‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬تذكير‭ ‬صارخ‭ ‬آخر‭ ‬بالطبيعة‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬للعدوان‭ ‬الروسي‮»‬‭.‬