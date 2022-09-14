زيلينسكي يزور مدينة استعادتها قواته.. وجنرال ألماني:الهجوم المضاد ليس كافياً

برلين‭ -‬الزمان‭ – ‬كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬عن‭ ‬انتشائه‭ ‬بانتصارات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بلاده‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬مفتش‭ ‬الجيش‭ ‬الألماني‭ ‬الجنرال‭ ‬إيبرهارد‭ ‬تسورن‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬بشأن‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬‮«‬لدحر‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬عريضة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الضابط‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬فوكوس‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تشن‭ ‬حاليًا‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬مضادة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال‭ ‬أماكن‭ ‬أو‭ ‬أجزاء‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لجعل‭ ‬روسيا‭ ‬تتراجع‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬واسعة‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬تتصرف‭ ‬‮«‬بذكاء‭ (…) ‬وتنفذ‭ ‬العمليات‭ ‬بطريقة‭ ‬سيادية‭ ‬ومرنة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬‮ ‬

وحذر‭ ‬الجنرال‭ ‬تسورن‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬كنت‭ ‬لأقول‭ ‬إن‭ (‬حوض‭) ‬دونباس‭ ‬بأكمله‭ ‬سيصبح‭ ‬بأيدي‭ ‬الروس‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬اليوم‭ ‬أقول‭ ‬إنهم‭ ‬لن‭ ‬ينجحوا‮»‬‭.‬‮ ‬

وبرر‭ ‬امتناع‭ ‬برلين‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬تطلبها‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬لائحة‭ ‬المعدات‭ ‬التي‭ ‬سلمتها‭ ‬ألمانيا‭ ‬بالفعل‭ ‬‮«‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الكمية‭ ‬والنوعية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬ألمانيا‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تستنفد‭ ‬مخزونها‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نقدمه‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يفهم،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله،‭ ‬سوى‭ ‬لغة‭ ‬‮«‬القوة‮»‬‭ ‬و»من‭ ‬أجل‭ ‬الردع‭ ‬الفعال،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قوات‮»‬‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬‮ ‬

واشار‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬يستطيع‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬كالينينغراد،‭ ‬وبحر‭ ‬البلطيق‭ ‬والحدود‭ ‬الفنلندية‭ ‬وجورجيا‭ ‬ومولدافيا‭… ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاحتمالات‭. ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬بوتين‭ ‬قدرات‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حوالى‭ ‬ستين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬البرية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬وخاصة‭ ‬البحرية‭ ‬والقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬لم‭ ‬تستخدم‭ ‬بعد‮»‬‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬مدينة‭ ‬إيزيوم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬للأراضي‭ ‬المستعادة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭.‬

‮«‬شارك‮»‬‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬الأوكراني،‭ ‬كما‭ ‬‮«‬شكر‭ ‬الجنود‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬اللواء‭ ‬25‭ ‬المحمول‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬زيلينكسي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرها‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬،‭ ‬‮«‬علمُنا‭ ‬الأزرق‭ ‬والأصفر‭ ‬يرفرف‭ ‬بالفعل‭ ‬فوق‭ ‬إيزيوم‭ … ‬لا‭ ‬نتقدّم‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد،‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬باتجاه‭ ‬النصر‮»‬‭.‬‮ ‬

أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬استعادت‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربعة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬والجنوب،‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬احتلّوها‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬خاركيف‭ ‬تراجع‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬اليومي‭ ‬‮«‬نُفّذت‭ ‬ضربات‭ ‬مكثّفة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬دفوريتشنا‭ ‬وبالاكليا‭ ‬وكوبيانسك،‭ ‬استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الحيوية‭ ‬ومعدّات‭ ‬اللواءين‭ ‬14‭ ‬و93‭ ‬الآليين‭ ‬التابعين‭ ‬للقوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

استعادت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين،‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬المحاذية‭ ‬لروسيا‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬لاسيما‭ ‬مدن‭ ‬بالاكليا‭ ‬وكوبيانسك‭ ‬وإيزيوم‭.‬‮ ‬

وتعدّ‭ ‬المدينتان‭ ‬الأخيرتان‭ ‬مركزَين‭ ‬لوجستيين‭ ‬رئيسيين‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬وفقاً‭ ‬لموسكو،‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المنطقتين‭ ‬الانفصاليتين‭ ‬في‭ ‬دونباس‭.‬

بموازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تقود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجوماً‭ ‬مضاداً‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬تعلن‭ ‬إحراز‭ ‬تقدّم،‭ ‬ولكن‭ ‬أقل‭ ‬ممّا‭ ‬أحرزته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قصف‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬جسوراً‭ ‬استراتيجية‭ ‬هناك‭ ‬لتعطيل‭ ‬إمداد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬وقال‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬استعاد‭ ‬بالفعل‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربعة