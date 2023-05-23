زيلينسكي والقمة العربية – ثائر علوان

زيلينسكي ضيف شرف على القمة العربية ،هذا الخبر تصدر الاخبار في الصحافة والاعلام ،قد يبدو ذلك مثيراً للاستغراب ،لكن هنالك مخرج ،ان القمة العربية لها ثقلها عالميا ،وقد تتدخل في حل النزاع بين اوكرانيا ،والدب الابيض ،او تقديم مساعدات انسانية ،فلنقل لابأس ،من يقرأ خبر عن لسان السوداني ،مؤكدا لقاءه مع بعثة الناتو الجديد ليواصل تطوير القوات الامنية ،ماهذه المصادفة المدهشة ،بعد لقاء زيلينسكي في القمة العربية ،هذا يعني ان الامريكان اجبرواالكثير من الدول العربية للوقوف معها ضد المعسكر الروسي ،كون حرب زيلينسكي حرب بالنيابة عن قوى الشر امريكا،ضد المعسكر الروسي،حرب استنزاف ،كما حصل في افغانستان،والروس ،ماعلينا فلنعد لتصريح السوداني ،هذا التصريح يدل ان الحكومة العراقية بيدق بيد الامريكان ،اين مراجل زعماء العراق السياسيين الذين ينددون بالامريكان واعلان مقاومتهم لها ،اين ثأر قادتهم كما يزعمون ،نمور من ورق ،لاتنطلي الاعيبهم على الشعب كشف المستور