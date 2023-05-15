زيلينسكي في لندن:تعهد بالحصول على مئات الصواريخ والمسيّرات الهجومية

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

حصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬تعهد‭ ‬بتسليم‭ ‬جيشه‭ ‬‮«‬مئات‮»‬‭ ‬الصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬والمسيّرات‭ ‬الهجومية‭ ‬قريباً‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تفاؤل‮»‬‭ ‬في‭ ‬تسلم‭ ‬مقاتلات‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬كييف‭ ‬الغربيين‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أودت‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬بأربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬لندن،‭ ‬مع‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬ستشنّه‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

وأُصيب‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أفدييفكا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬قرب‭ ‬دونيتسك،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الحاكم‭ ‬الأوكراني‭ ‬للمنطقة‭ ‬بافلو‭ ‬كيريلنكو‭ ‬الإثنين‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬اوكرانيا‭ ‬أنها‭ ‬حقّقت‭ ‬‮«‬أول‭ ‬نجاح‮»‬‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ (‬شرق‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬التقدّم‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬مركزاً‭ ‬للمعارك‭ ‬منذ‭ ‬عدّة‭ ‬أشهر‭ ‬وتحتلّ‭ ‬روسيا‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭.‬‮ ‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الى‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬أوروبية‭ ‬قادته‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬وبرلين‭ ‬وباريس،‭ ‬يسعى‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬تعهد‭ ‬عسكري‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬حلفائه‭ ‬استعدادا‭ ‬للهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬يحضره‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

واستقبل‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لدى‭ ‬نزوله‭ ‬من‭ ‬المروحية‭ ‬التي‭ ‬أقلته‭ ‬إلى‭ ‬المقر‭ ‬الصيفي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تشيكرز،‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬إنشاء‭ ‬تحالف‭ ‬للطائرات‭ ‬وأنا‭ ‬متفائل‭ ‬جدا‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬لقد‭ ‬بحثنا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيحصل‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

يطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬حلفاءه‭ ‬الغربيين‭ ‬بتزويده‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬حلا‭ ‬سحريا‭ ‬للنزاع‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬سوناك‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستؤدي‭ ‬‮«‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‮»‬‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬تدريب‭ ‬طيارين‭ ‬أوكرانيين‭ ‬سيبدأ‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬نسبيا‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬قبل‭ ‬لقائه‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬أعلن‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬ان‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستسلم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬مئات‮»‬‭ ‬الصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬والمسيرات‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭.‬

وأوضحت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التجهيزات‭ ‬سيتم‭ ‬تسليمها‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مقاومتها‭ ‬للغزو‭ ‬الروسي‭ ‬الجاري‮»‬‭. ‬ستضاف‭ ‬هذه‭ ‬المعدات‭ ‬الى‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬ستورم‭ ‬شادو‮»‬‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬أعلنت‭ ‬تزويد‭ ‬كييف‭ ‬بها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬تزودها‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬كيلومترا‭.‬

ولطالما‭ ‬أبدى‭ ‬الغربيون‭ ‬ترددا‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬كييف‭ ‬أسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬تخوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‮»‬‭ ‬مرحبا‭ ‬بتعزيز‭ ‬المساعدة‭ ‬البريطانية‭ ‬ومؤكدا‭ ‬‮«‬تحضير‮»‬‭ ‬أعمال‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭. ‬وكرر‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬بحاجة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬سوناك‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬ان‭ ‬المساعدة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬طويلة‭ ‬الأمد‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬‮«‬الترتيبات‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬اللازمة‭ ‬بمجرد‭ ‬استعادة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لأراضيها‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬وحدها،‭ ‬تُعد‭ ‬لندن‭ ‬أول‭ ‬الداعمين‭ ‬وثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مزود‭ ‬لكييف،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬أو‭ ‬منح‭ ‬مساعدات‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭,‬6‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬5‭,‬3‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭) ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬

قدمت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وأسلحة‭ ‬مدفعية‭ ‬وأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬ومدرعات‭ ‬قتالية‭. ‬كما‭ ‬زودت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بدبابات‭ ‬تشالنجر‭ ‬البريطانية‭ ‬ودربت‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬على‭ ‬تشغيلها‭.‬

الأحد،‭ ‬تعهدت‭ ‬فرنسا‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬بتدريب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكتائب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وتجهيزها‭ ‬بعشرات‭ ‬المركبات‭ ‬المدرّعة‭ ‬والدبابات‭ ‬الخفيفة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬AMX‭-‬10RC‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬غالبًا‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬الاستطلاع‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬برلين،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬الأحد‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬لكييف‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ضرورياً‮»‬،‭ ‬وأعلن‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬يورو،‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدبابات‭ ‬والعربات‭ ‬المدرعة‭ ‬ومنظومات‭ ‬الدفاع‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬شولتس‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬برلين‭ ‬لكييف‭ ‬بلغ‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬يورو،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬مساهمة‭ ‬بعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬