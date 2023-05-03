زيلينسكي في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة إلى‭ ‬فنلندا‭ ‬

هلسنكي‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬هلسنكي‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬وصل‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬فنلندا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬يشارك‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تجمع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الشمال‭ ‬الخمس‭.‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفنلندية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬زيلينسكي‭ ‬سيحضر‭ ‬القمّة‭ ‬وسيعقد‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفنلندي‭ ‬ساولي‭ ‬نينيستو‭ ‬الذي‭ ‬انضمّت‭ ‬بلاده‭ ‬مؤخّراً‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬ستتمحور‭ ‬حول‭ ‬‮«‬النضال‭ ‬الذي‭ ‬تخوضه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬سيجري‭ ‬زيلينسكي‭ ‬محادثات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون،‭ ‬والنروجي‭ ‬يوناس‭ ‬غار‭ ‬ستور،‭ ‬والدنماركي‭ ‬ميتي‭ ‬فريدريكسن‭ ‬والإيسلندية‭ ‬كاترين‭ ‬جاكوبسدوتير،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

كتبت‭ ‬داريا‭ ‬زاريفنا‭ ‬مستشارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بهدف‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ودعم‭ ‬تحالفات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساندة،‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بالعمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأساسي‭. ‬أوكرانيا‭ ‬تقوم‭ ‬بذلك‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وعدت‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الاسكندينافية‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬وعسكري‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

انضمت‭ ‬السويد‭ ‬والدنمارك‭ ‬وفنلندا‭ ‬والنروج‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬دباباتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ليوبارد‭ ‬2‭ ‬او‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المال‭ ‬لشرائها‭.‬

الثلاثاء‭ ‬أعلنت‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬أنّها‭ ‬ستقدّم‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬هبة‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬228‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬تتألّف‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬مدرّعات‭ ‬وذخائر‭ ‬وأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوّي‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬على‭ ‬شنّ‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬