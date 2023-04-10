زيلنسكي‭ ‬يهاتف‭ ‬السوداني‭:‬ العراق‭ ‬دولة‭ ‬محورية ونريد‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬معها

تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬وزعيم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬يزور‭ ‬باخموت

كييف‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أهمية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الحوار‭ ‬سبيلاً‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المآسي‭.‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للسوداني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬تلقى،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فلاديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬وتناول‭ ‬الاتصال‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الحوار‭ ‬سبيلاً‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المآسي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬إن‮»‬‭ ‬العراق‭ ‬دولة‭ ‬محورية‭ ‬ومهمة،‭ ‬وإنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأهمية‮»‬‭.‬‮ ‬

‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّهما‭ ‬أجرتا‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬حرب،‭ ‬شملت‭ ‬مئة‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬جانب،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّه‭ ‬تمّت‭ ‬إعادة‭ ‬106‭ ‬من‭ ‬جنودها،‭ ‬كانوا‭ ‬معرّضين‭ ‬‮«‬لخطر‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازهم‭.‬

وبحسب‭ ‬الوزارة،‭ ‬سيتمّ‭ ‬نقل‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬لتلقّي‭ ‬علاج‭ ‬طبي‭ ‬ومساعدة‭ ‬نفسية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أندري‭ ‬يرماك‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬أنّ‭ ‬100‭ ‬أسير‭ ‬عادوا‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بفضل‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭.‬

وقال‭ ‬يرماك‭ ‬‮«‬استعدنا‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬رجالنا‭- ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬والبحّارة‭ ‬وحرس‭ ‬الحدود‭ ‬وأفراد‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬واصفاً‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬بـ»الصعبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬البعض‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجراح‭ ‬خطرة‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭. ‬سنقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬تلقّي‭ ‬كلّ‭ ‬منهم‭ ‬المساعدة‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬تبادل‭ ‬للأسرى‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭. ‬وتمّ‭ ‬يومها‭ ‬تبادل‭ ‬130‭ ‬أسيراً‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بـ90‭ ‬أسيراً‭ ‬روسياً‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬أنّ‭ ‬روسيا‭ ‬أفرجت‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬أسير‭ ‬أوكراني‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬جرت‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وجرت‭ ‬عمليات‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬عديدة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬

وقام‭ ‬دنيس‭ ‬بوشيلين‭ ‬زعيم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الموالين‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬فيها‭ ‬المعارك‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬وحيث‭ ‬يحرز‭ ‬الروس‭ ‬تقدماً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬الاثنين‭. ‬وظهر‭ ‬بوشلين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقطع‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بنشره‭ ‬على‭ ‬تلغرام،‭ ‬مرتديا‭ ‬زيا‭ ‬عسكريا‭ ‬وسط‭ ‬ساحة‭ ‬مغطاة‭ ‬بالركام‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬ساحة‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬باخموت‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقطع‭ ‬القصير‭ ‬غير‭ ‬المؤرخ‭ ‬‮«‬إليكم‭ ‬أرتيوموفسك‭ (‬الاسم‭ ‬الروسي‭ ‬لباخموت‭) ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬تحريرها‭ ‬على‭ ‬يد‭ (‬المجموعة‭ ‬الروسية‭) ‬فاغنر‭.‬‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬العدو،‭ ‬ولا‭ ‬سكانها،‭ ‬إنه‭ ‬يدفع‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مفرمة‭ ‬اللحم‮»‬‭. ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬فقدت‭ ‬اجزاء‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬زارها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مراسلي‭ ‬الحرب‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬أظهرت‭ ‬تقاريرهم‭ ‬دمار‭ ‬المدينة‭.‬

وأصبحت‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬70‭ ‬ألفا‭ ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬رمزا‭ ‬للقتال‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬والأوكرانيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الصناعية،‭ ‬بسبب‭ ‬طول‭ ‬المعركة‭ ‬والخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬يتكبّدها‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭. ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬باخموت‭ ‬وجنوبها،‭ ‬وقطعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬الإمداد‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وسيطرت‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬منها‭. ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬وسطها،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬تكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬انسحاب‭ ‬أوكراني‭ ‬قريب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكتفى‭ ‬الجيش‭ ‬الاوكراني‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬قطاع‭ ‬باخموت‭ ‬يواصل‭ ‬العدو‭ ‬عملياته‭ ‬الهجومية‭ …‬والمعارك‭ ‬الشرسة‭ ‬مستمرة‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تواصل‭ ‬شن‭ ‬هجماتها‭ ‬المتكررة‭ ‬على‭ ‬مدينتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬هما‭ ‬مارينكا‭ ‬وأفدييفكا‭ ‬اللتان‭ ‬يسعى‭ ‬الكرملين‭ ‬للاستيلاء‭ ‬عليهما‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭.‬