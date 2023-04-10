زيلنسكي‭ ‬يهاتف‭ ‬السوداني‭:‬ العراق‭ ‬دولة‭ ‬محورية ونريد‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬معها

تبادل أسرى بين كييف وموسكو وزعيم الانفصاليين يزور باخموت
كييف- (أ ف ب) – موسكو -الزمان
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الاثنين، أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اطلعت عليه الزمان أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة».
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال» أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي».
من جانبه، قال زيلينسكي، إن» العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية».
كما أعلنت أوكرانيا وروسيا الإثنين أنّهما أجرتا عملية جديدة لتبادل أسرى حرب، شملت مئة جندي من كلّ جانب، في أول عملية من نوعها منذ أكثر من شهر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه تمّت إعادة 106 من جنودها، كانوا معرّضين «لخطر الموت» أثناء احتجازهم.
وبحسب الوزارة، سيتمّ نقل الجنود إلى موسكو لتلقّي علاج طبي ومساعدة نفسية.
من جانبه، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك عبر تلغرام أنّ 100 أسير عادوا إلى أوكرانيا بفضل عملية التبادل.
وقال يرماك «استعدنا 100 من رجالنا- من الجنود والبحّارة وحرس الحدود وأفراد في الحرس الوطني»، واصفاً عملية التبادل بـ»الصعبة».
وأضاف أنّ «البعض أصيبوا بجراح خطرة ويعانون من أمراض. سنقوم بكل ما يلزم لضمان تلقّي كلّ منهم المساعدة اللازمة».
ويعود آخر تبادل للأسرى بين كييف وموسكو إلى 7 آذار/مارس الماضي. وتمّ يومها تبادل 130 أسيراً أوكرانيا بـ90 أسيراً روسياً.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في كانون الأول/ديسمبر أنّ روسيا أفرجت عن أكثر من 1300 أسير أوكراني في عمليات تبادل أسرى بين الطرفين جرت منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022. وجرت عمليات تبادل أسرى عديدة منذ ذلك
وقام دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك، بزيارة إلى وسط باخموت التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر في شرق اوكرانيا، وحيث يحرز الروس تقدماً، على ما اظهر مقطع فيديو نُشر الاثنين. وظهر بوشلين في هذا المقطع الذي قام بنشره على تلغرام، مرتديا زيا عسكريا وسط ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية في وسط باخموت.
وقال في هذا المقطع القصير غير المؤرخ «إليكم أرتيوموفسك (الاسم الروسي لباخموت) التي يجري تحريرها على يد (المجموعة الروسية) فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم». في الأيام الأخيرة، يبدو أن القوات الأوكرانية فقدت اجزاء في وسط المدينة التي زارها في الأيام الأخيرة عدد من مراسلي الحرب الروس الذين أظهرت تقاريرهم دمار المدينة.
وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزا للقتال بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الطرفين. تقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة باتجاه شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي منها. في الأيام الأخيرة، يبدو أنها تتقدم في وسطها، مما أثار مرة أخرى تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب.
من جانبه، أكتفى الجيش الاوكراني بالقول إنه «في قطاع باخموت يواصل العدو عملياته الهجومية …والمعارك الشرسة مستمرة».
واشار إلى أن القوات الروسية تواصل شن هجماتها المتكررة على مدينتين أخريين في الشرق هما مارينكا وأفدييفكا اللتان يسعى الكرملين للاستيلاء عليهما منذ شهور.