زيلنسكي‭ ‬يستكمل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬جولته‭ ‬لدعم‭ ‬هجوم‭ ‬الربيع

ماكرون‭:‬روسيا‭ ‬باشرت‭ ‬تبعيتها‭ ‬للصين‭ ‬وعلينا‭ ‬عدم‭ ‬مواجهتها

باريس‭- ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لوبينيون‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬جيوسياسيا‮»‬‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبدأت‭ ‬‮«‬شكلا‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التبعية‭ ‬للصين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬خسرت‭ ‬روسيا‭ ‬جيوسياسيا‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬علاقات‭ ‬موسكو‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬التقليديين،‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬وتوسع‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬ليشمل‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لاستقبال‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬لنكن‭ ‬واضحين،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ +‬عملية‭ ‬خاصة‭+ ‬لأن‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قرر‭ ‬التعبئة‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أثارت‭ ‬روسيا‭ ‬شكوك‭ ‬حلفائها‭ ‬التاريخيين‭. ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬شكلا‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التبعية‭ ‬للصين‭ ‬وخسرت‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭ ‬لأنها‭ ‬سرّعت‭ ‬اختيار‭ ‬السويد‭ ‬وفنلندا‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الناتو‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬دائما‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬هيكلية‭ ‬الأمن‭ ‬الأوروبي‭ ‬تأمين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬لكن‭ ‬سيتعين‭ ‬عليها‭ ‬أيضا‭ ‬بلورة‭ ‬عدم‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬توازنات‭ ‬مستدامة‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬آخن‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬اوكرانيا‭ ‬‮«‬جزء‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬شولتس‭ ‬خلال‭ ‬تسليم‭ ‬الرئيس‭ ‬والشعب‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬جائزة‭ ‬شارلمان‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا،‭ ‬اتاحت‭ ‬الحرب‭ ‬إدراك‭ ‬أمر‭: ‬أوكرانيا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عائلتنا‭ ‬الأوروبية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬العدوانية‭ ‬قربت‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬زيلينسكي‭ ‬والشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬يقاتلان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيم‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الواجب‭ ‬الذي‭ ‬تجسده‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬عليه،‭ ‬إنهما‭ ‬يقاتلان‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حريتنا‭ ‬وقيمنا‭. ‬الديمقراطية‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬وحرية‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‮»‬‭.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬محادثات‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬توجّه‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬وأولاف‭ ‬شولتز‭ ‬سوياً‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للمشاركة‭ ‬بحفل‭ ‬تسليم‭ ‬جائزة‭ ‬شارلمان‭.‬‮ ‬

وتم‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1949‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعد‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬سببته‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وتُمنح‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬آخن،‭ ‬العاصمة‭ ‬السابقة‭ ‬للإمبراطورية‭ ‬الكارولنجية‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬مُنحت‭ ‬الجائزة‭ ‬لثلاث‭ ‬معارضات‭ ‬للنظام‭ ‬البيلاروسي‭ ‬وهن‭ ‬سفيتلانا‭ ‬تيخانوفسكايا،‭ ‬وفيرونيكا‭ ‬تسبكالو،‭ ‬وماريا‭ ‬كوليسنيكوفا‭.‬

وفي‭ ‬السابق‭ ‬نال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الغربيين‭ ‬الجائزة‭ ‬ومنهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل،‭ ‬والرئيس‭ ‬التشيكي‭ ‬آنذاك‭ ‬فاتسلاف‭ ‬هافيل،‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬فرانسوا‭ ‬ميتران‭.‬‮ ‬

ومنح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كييف‭ ‬وضع‭ ‬المرشح‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

وتقدر‭ ‬بروكسل‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬ستستغرق‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬بدئها،‭ ‬بينما‭ ‬ترغب‭ ‬كييف‭ ‬بالانضمام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭.‬