النزاهة تضبط قضايا تزوير وشبهات فساد وإختلاس بدوائر كربلاء

زيدان يوجّه إستئناف ذي قار بتجاوز الروتين في إنجاز الدعاوى

الناصرية – باسم الركابي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان،محكمة استئناف ذي قار، بتجاوز الاجراءات الروتينية في إنجاز الدعاوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان يرافقه المحافظ محمد هادي الغزي ، زار رئاسة محكمة استئناف ذي قار والتقى بالقضاء واعضاء الادعاء العام العاملين في محاكم المحافظة، ووجه بضرورة انجاز الدعاوى ضمن السقف القانوني وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تثقل كاهل المواطن في مراجعة المحاكم بشكل مستمر).

فرض الأمن

وشدد زيدان خلال الاجتماع الذي حضره الغزي ومدير شرطة المحافظة على (التعاون والتكامل مع ادارة ذي قار والاجهزة الامنية المختصة في فرض الامن وترسيخ سيادة القانون). وفي كربلاء ، نفذت ملاكات هيئة النزاهة العامة في المحافظة عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير واختلاس وعروضٍ وهمية في عددٍ من دوائر المحافظة.وأشارت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء نفذ عمليات ضبط في دوائر البلدية والبريد والتسجيل العقاري والصحة ومديرية الشرطة والمصرف الزراعي التعاوني)، واضاف انه (تم ضبط في بلدية الحر 1279 إضبارة معاملة لتخصيص أراضٍ لعددٍ من الشرائح في المحافظة، من بينهم موظفو البلدية الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم بناءً على مستمسكاتٍ مزورة، بالتواطؤ مع موظّفين في مديرية بلدية المحافظة، إذ أسفرت العملية عن ضبط متهمين اثنين، أحدهما موظف في البلدية تسلم مبلغ 4,5 ملايين دينار من المتهم الثاني لقاء تخصيص قطعة أرض له خلافاً للضوابط)، مؤكدا ان (الفريق كشف عن اختلاس اكثر من مليار دينارٍ من قبل كل من مسؤول مقلع أبو غار والمشرف عليه والمسؤول عن البيع)، واشار الى ان (المذكورين قاموا بتزوير 10 الاف دبلك باسم قسم الأملاك في محافظ المثنى لغرض بيع منتجات المقلع واختلاس الأموال وعدم تسليمها إلى الشركة العامَّـة للصناعات الإنشائيـة، إذ تمَّت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة)، واستطرد بالقول انه (تم رصد تلاعبٍ في معاملة قرضٍ زراعي بقيمة 600 مليون دينارٍ تم منحه لأحد الأشخاص، وان التلاعب حصل في مديرية زراعة كربلاء والمصرف الزراعي التعاوني في المحافظة من خلال منح القرض بضمانة عقار عائد لأحد المواطنين دون علمه وموافقته، أمَّا في مديرية شرطة المحافظة فقد تم ضبط عقد تجهيز 6 مفارز كلاب بوليسية للكشف عن المتفجّرات والمخدّرات بعد قيام المديرية بإبرام عقدٍ مع شركة وهمية غير مسجلة في دائرة تسجيل الشركات بعروض وهمية بلغت كلفتها اكثر من 82 مليون دينار).

معاملة شراء

ولفت البيان الى ان (فريق عمل المكتب تحرك صوب مدينة الإمام الحسين الطبية التابعة لصحة المحافظة بعد أن أثبتت أعمال التحري والتدقيق حصول تزوير في معاملة شراء مواد طبية بموجب وصل شراءٍ مزور)، واكد البيان ان (جرى التلاعب بتواريخ وتواقيع أعضاء لجان المشتريات واعتدال الأسعار واستلام المواد وتواريخ كتب الاعتذار، وإصدار أوامر إداريـة بتأليف لجان المشتريات دون تحديد مدة عملها).