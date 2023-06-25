زيدان يشدّد على حسم قضايا المواطنين بالمثنى

السماوة – الزمان

شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،على حسم قضايا المواطنين حسب السقوف الزمنية المحددة في محافظة المثنى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس (زيدان أجرى زيارة إلى رئاسة محكمة استئناف المثنى على رأس وفد قضائي، التقى خلالها رئيس الاستئناف راضي أبو حسنة وقضاة المحكمة ومحافظ المثنى وقائد شرطة المحافظة ومسؤولو الأجهزة الأمنية)، واشار الى ان (اللقاء ناقش سير العمل في دور القضاء بالمحافظة ، واكد حسم قضايا المواطنين بالسرعة الممكنة وحسب السقوف الزمنية المحددة بموجب القانون)، وتابع ان (الوفد الذي يرافق زيدان يضم كلاً من رئيسي الادعاء العام نجم عبدالله وهيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن).