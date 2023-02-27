غوتيريش يزور العراق غداً للقاء الرئاسات في بغداد والإقليم

زيدان يثني على دور الإيكاو بدعم تطوير الطيران المدني

بغداد – ابتهال العربي

اثنت الرئاسات ، على دور منظمة الطيران الدولي الإيكاو، في دعم تطوير الطيران المدني العراقي. واكد رئيس سلطـة الطيـران المـدني عماد عبد الرزاق الأسدي ، أن جهود كبيرة بذلت خلال المدة الماضية وتكللت باختتام الفريق الدولي إجراءات التدقيق الأمني في سلطة الطيران. وقال بيان لسلطة الطيران تلقته (الزمان) امس ان (وفد سلطة الطيران المدني ومنظمة الإيكاو برئاسة امينها العام خوان كارلوس سالازار والوفد المرافق ، زار رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ،وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الخطط والأعمال التي تعمل عليها السلطة وفق تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني ، بما يتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران والنقل الجـوي والتي من شأنها الارتقاء بواقع عملها)،

وأثنى زيدان على (الدور الحيوي الذي تقوم به سلطة الطيران المدني من خلال العمل على تطوير ادائها في خدمة المسافرين). فيما أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،ضرورة توطيد علاقات التعاون القائمة بين منظمة الطيران المدني الدولي وسلطة الطيران المدني وبما يصب في الارتقاء بعمل الطيران. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد التقى سالازار ،واكد ضرورة توطيد علاقات التعاون القائمة بين منظمة الطيران المدني الدولي وسلطة الطيران المدني العراقي وبما يصب في الارتقاء بعمل الطيران العراقي ويحقق المعايير الدولية في عمل المطارات وتسهيل الإجراءات المُقدمة للمسافرين العراقيين والوافدين إلى العراق، وضمان سير حركة النقل الجوي). في وقت ، اشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بدور المنظمة الدولية في مجال تطوير كفاءة الطيران المدني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني استقبل في القصر الحكومي الأمين العام ،امين عام المنظة الدولية ،وبحث معه سبل تعزيز تعاون العراق مع المنظمة الدولية في مجال تطوير وكفاءة النقل الجوي، والالتزام بالمعايير الدولية، في ما يخص سلامة النقل الجوي، ومناقشة دعم الايكاو لسلطة الطيران المدني لتطوير القدرات والإمكانات البشرية ورفع مستوى الأداء)، وجدد السوداني (دعم دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني واستقلالها المالي والإداري، وكل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بواقع الطيران المدني في العراق، كما أكد التزام الحكومة بمعايير الطيران الدولي). من جانبه ، بارك سالازار (للحكومة تجاوز سلطة الطيران المدني مرحلة التدقيق الأمني)، مشيداً بـ(دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني عبر اعتماد خبراء دوليين لتطوير الطيران المدني). ووصلت الطائرة بوينغ 737-8 حديثة الصنع الى ارض مطار بغداد الدولي . وقال بيان امس ان (العراق تسلم طائرة حديثة الصنع من طراز بوينغ 737). كما استقبل السوداني، ، وفد منظمة الشفافية الدولية، بحضور سفيري الاتحاد الأوربي وألمانيا لدى العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (اللقاء استعرض جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والخطوات العملية المتخذة على هذا المسار)، وأكد السوداني (عزم الحكومة مكافحة الفساد، الذي يشكل أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي)، الى ذلك ،اكد مصدر دبلوماسي ، ان الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،يزور بغداد يوم غد الاربعاء للقاء الرئاسات الثلاث والتباحث بشأن قضايا العراق والمنطقة. وقال المصدر في تصريح مقتضب ان (غوتيريش سيزور بغداد يوم غد الاربعاء للقاء الرئاسات الثلاث والتباحث بشأن ملفات تخص العراق والمنطقة ،كما يزور السمؤول الاممي ،اقليم كردستان للقاء المسؤولين هناك).