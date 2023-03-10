زيدان يتعهّد للقاضيات بتمكينهن من شغل مناصب عليا

بغداد – ندى شوكت

تعهد رئيس جلس القضاء الاعلى فائق زيدان ،بتمكين القاضيات من شغل مناصب عليا في المجلس ،وزيادة نسبتهن في القبول وصولا الى النسبة المقبولة. وقدم خلال مناسبة اليوم الدولي للقاضيات (الشكر لرابطة القاضيات العراقية على دعوتهن للمشاركة في هذا الاحتفال الخاص باليوم العالمي للقاضيات، الذي يتزامن مع عيد المرأة العالمي وذكرى تأسيس الرابطة)، واكد (استمرار المساعي في تمكين القاضيات من تولي المناصب القضائية التي تتناسب مع قدراتهن المتميزة في مختلف الاختصاصات القضائية ،لإيماننا المطلق بهذه القدرات التي اسهمت في تعزيز الصورة الإيجابية للقضاء)، واشار الى (سعي المجلس لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولاً إلى النسبة المطلوبة قياساً لعدد السكان ، مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي، إضافة إلى إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية). بدورها كشفت الرابطة ،عن خطة ستراتيجية لتطوير دور المرأة في أنظمة السلك القضائي على المستوى القيادية والادارية. وقالت رئيسة الرابطة تغريد عبد المجيد خلال المناسبة إن (ارادة المجتمع الدولي اتفقت على اختيار ايام منفردة من ايام السنة يحتفل بها العالم اجمع ليسلط الضوء ويلفت الانظار من خلال رمزية هذه الايام ،حيث اجمع المجتمع الدولي على اختيار يوم عالمي للنساء القاضيات ،إذ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع مبادرة دولة قطر بمناسبة اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية بتخصيص يوم عالمي للقاضيات)، واشارت الى انه (الاحتفال بهذه المناسبة الاممية يجعلنا نسلط الضوء على تعزيز وجود القاضيات ودورهن في تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة في مجال القضاء، الأمر الذي من شأنه تطوير ستراتيجيات النهوض في انظمة ومؤسسات السلك القضائي على المستويات القيادية والادارية)، مؤكدة ان (التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار وعلى جميع المستويات كأمر اساسي لتحقيق المساواة).