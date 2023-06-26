عشائر ديالى تدعو إلى إعادة الاعدام لمن يتاجر بالمخدرات

زيدان يبحث مع المركزي والعدل التعاون وإبرام الإتفاقات الدولية

ديالى ــ سلام الشمري

بغداد – الزمان

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ،معالجة مخالفات تتعلق بعملية بيع وشراء العملة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا التنسيق بين القضاء ومكتب غسل الاموال في المركزي لمعالجة المخالفات المتعلقة ببيع وشراء العملة الاجنبية). كما استقبل زيدان ،وزير العدل خالد شواني وبحث معه اوجه التعاون المشترك. واشار البيان الى ان (اللقاء بحث معالجة حالات الاكتظاظ في دوائر الاصلاح والمقترح الخاص بمتعاطي المخدرات والاتفاق على تحديد الاختصاص في مجال ابرام الاتفاقيات الدولية). في غضون ذلك ، وجّه شواني، بالتحقق من وجود خلل في توفير المياه بسجن التاجي المركزي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بعد ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه في سجن التاجي المركزي ، أجرى شواني زيارة مفاجئة ومتابعة ميدانية الى السجن للتحقق من الموضوع)، واشار الى (وجود عطل في إحدى مضخات المياه ، وبناءً على توجيه الوزير تم معالجة الخلل ، ووجه بتوفير مضخات احتياط وكافة المستلزمات اللازمة في هذا الشأن لتفادي حصول مشاكل مشابهة في المستقبل)، وأوعز شواني بـ(استمرار عمليات التعفير والتعقيم واتباع النصائح والإرشادات والتقيد بالتعليمات والالتزام بها حفاظا على صحة وسلامة النزلاء في السجن وفقاً لتعليمات وزارة الصحة)،ولفت الى أن (الوزارة ستتخذ الإجراءات بحق المقصرين للتوجيهات والضوابط القانونية في الدوائر الإصلاحية). ورفع شيوخ العشائر في محافظة ديالى ، طلبا موحدا للرئاسات الثلاث تتعلق بعقوبة تجار المخدرات ، فيما دعوا الى اعادة الاعدام لمن يتاجر بها ومصادرة املاكه . وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ ( الزمان ) ، إن 200 من شيوخ العشائر في ديالى رفعوا في اجتماع موسع لهم في بعقوبة خلال مهرجان اسبوع مكافحة المخدرات، طلبا بتوقيعهم يطالب الرئاسات الثلاث بالسعي الى اجراء تغيير جوهري في العقوبات المفروضة على تجار المخدرات ) . وأضاف الربيعي ، أن ( الطلب يدعو الى اعادة الاعدام لمن يتاجر بالمخدرات ومصادرة املاكه ) ، لافتا الى أن ( الطلب يأتي من ايمان شيوخ العشائر بخطورة هذه الافة وتهديدها للأمن والمجتمع ) . واشار الربيعي الى أن ( العشائر دعت الى زيادة الزخم في تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتفعيل الاطر الاستخبارية من أجل انهاء خطرها على المجتمع ).