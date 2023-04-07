زيدان يبحث مع الأسد التعاون القضائي بين العراق وسوريا

دمشق – الزمان

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،مع الرئيس السوري بشار الاسد، التعاون القضائي بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسد استقبل في العاصمة السورية دمشق ،زيدان ،وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن التعاون القضائي بين البلدين). كما ناقش زيدان ، مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي.وذكر البيان أن (زيدان التقى عرنوس خلال زيارته إلى سوريا)، وأضاف البيان أن (اللقاء بحث التعاون بين البلدين الشقيقين في الاختصاص القضائي وتفاصيل مخرجات الاجتماعات مع وزارة العدل السورية)، ولفت البيان الى ان (زيدان والوفد المرافق له ،زار المعهد العالي للقضاء في سوريا ، واطلع على مرفقات المعهد والتقى الطلاب خريجي هذا العام)، واعرب زيدان عن (تمنياته لهم النجاح في عملهم). من جانبها، قدمت مدير عام المعهد (درع المعهد هدية لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة الزيارة). وصل زيدان والوفد المرافق ، الاربعاء الماضي إلى دمشق في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير العدل السوري. وقال بيان ان (زيدان وصل دمشق وكان في استقباله وزير العدل احمد السيد ورئيس واعضاء محكمة النقض في سوريا)، واشار الى ان (الوفد المرافق لرئيس المجلس يضم رؤساء الادعاء العام نجم عبدالله وهيئة الاشراف القضائي ليث جبر ومحكمة استئناف الرصافة عماد خضير ومحكمة استئناف الكرخ خالد طه،اضافة الى مدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة رحيم عبد حسن).