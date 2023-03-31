زيدان يبحث في الإمارات تعزيز التعاون القضائي

ابو ظبي – الزمان

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (زيدان التقى آل نهيان ونائب وزير ديوان الرئاسة في قصر الوطن على هامش زيارته إلى دولة الإمارات ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ودولة الإمارات في المجال القضائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك)، ولفت الى ان (اللقاء حضره وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي ومظفر مصطفى جبوري سفير العراق في الإمارات).كما زار زيدان، اليوم ، مقر المحكمة الاتحادية في الإمارات. وقال البيان إن (زيدان زار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ، والتقى برئيسها محمد بن حمد البادي الظاهري والقضاة العاملين فيها)، واشار الى ان (زيدان اطلع على أروقة المحكمة واستمع إلى شرح موجز عن طبيعة عملها).