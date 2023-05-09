زيدان ونظيره الإيراني يوقّعان مذكرة تفاهم قضائية

طهران – رزاق نامقي

وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع نظيره الإيراني غلام حسين إجأي ، مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (زيدان والوفد المرافق له الذي يزور طهران حاليا ، التقى نظيره الايراني ،وبحثا التعاون القضائي)، واضاف ان (اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين).

ووصل زيدان إلى العاصمة طهران امس، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الايراني.

وقال البيان ان (الوفد المرافق لرئيس المجلس يضم كلا من رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود ونائبي رئيس محكمة التمييز الاتحادية كاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر وعدد من المشرفين القضائيين ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامــة)، واضاف انه (كان في استقبال الوفد كلاً من رئيس الهيئة الرئاسية في سلطات القضاء صارمي ونائب رئيس القوة القضائية في إيران غريب ابادي ورئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب المدعي العام في ايران موسوي وسفير العراق في طهران نصير عبد المحسن).