الإطاحة بشبكة إبتزاز وتزوير باكستانية

زيدان وقاليباف يؤكدان التعاون في مختلف المجالات

بغداد – فائز جواد

طهران – رزاق نامقي

اكد رئيسا مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ومجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، اهمية التعاون في مختلف المجالات بين البلدين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين اكدا خلال اللقاء الذي جمعهما في طهران ،عمق العلاقة بين الشعبين ،واهمية التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون القضائي والقانوني). وكان زيدان قد التقى نظيره الايراني غلام حسين إجأي، وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم قضائية. وتأتي زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى ايران التي استغرقت يومين ،بدعوة من نظيره الإيراني. ووصل زيدان، الثلاثاء الماضي إلى طهران ،بهدف تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. من جهة اخرى ، اطاح جهاز المخابرات الوطني،بشبكة من 7 أشخاص تهرب العمالة الأجنبية للعراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (قوة من الجهاز ،القت القبض على شبكة من 7 أشخاص من الجنسية الباكستانية ،تقوم بعمليات تهريب العمالة الأجنبية الى داخل العراق وتزوير أختام الإقامة)، واشار الى ان (الشبكة قامت كذلك بعمليات اختطاف باكستانيين وتعذيبهم وتصويرهم وإرسالها الى ذويهم بغية ابتزازهم ماديا)، مؤكدا ان (العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية). وضبطت القوات الامنية ،وكرا لتهريب المشتقات النفطية في النجف. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز مركز شرطة نفط النجف والفوج الأول التابعين للواء شرطة الطاقة السادس، وبالتنسيق مع شعبة الاستخبارات، ضبطت وكراً لتهريب المشتقات النفطية، والقبض على متهم كان متواجداً داخل الوكر)، مؤكدا (ضبط مركبة نوع كنتر تحمل 20 برميلاً سعة 220 لتراً، والعقور على 12 خزاناً كبير الحجم، جميعها معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية)، وتابع أنه (تم إيداع المتهم في التوقيف وحجز المركبة مع المضبوطات ،تمهيداً لاستكمال الإجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته).