زيدان ورشيد يشدّدان على حسم قضايا الموقوفين

بغداد – ياسين ياس

شدد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على استقلالية القضاء وحسم القضايا الخاصة بالموقوفين والمحكومين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل في مكتبه رشيد ، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، والمجريات القضائية والعدلية وملف الموقوفين والمحكومين ،وتأكيد سرعة حسم القضايا الخاصة بهم وفق الإجراءات القانونية)، وشدد الجانبان على (أهمية ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته)، واكد رشيد ان (القضاء هو الركيزة الأساسية لترسيخ معايير العدالة وسيادة القانون التي تحمي حقوق وأموال وممتلكات المواطنين)، داعيا الى (ضرورة دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي). واشار رشيد إلى (أهمية التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في المجالات ذات العلاقة والمرتبطة بالتشريعات والقوانين).من جانبه ، استعرض زيدان (الإجراءات الخاصة بحسم ملفات الموقوفين، والتشريعات واللوائح القانونية التي يتطلب العمل على سنّها وبما يدعم الأمن والاستقرار ويضمن الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين)،