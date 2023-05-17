زيدان يبحث توصيات مشروع العدالة وتشييد محكمة كربلاء
بغداد – ابتهال العربي
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ، تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة المحافظة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل، الخطابي ،وجرى بحث تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء بتمويل ودعم المحافظة).
كما ناقش زيدان ،مع السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في البلاد.واشار البيان الى ان (زيدان استقبل ساندي رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط علي طاهر الحمود،حيث تم مناقشة ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة)، واضاف البيان ان (زيدان التقى محافظ البصرة اسعد العيداني رفقة السفير الايطالي في العراق ماوريتسيو كريكانتي والمهندسين الايطاليين المكلفين بتصميم دور القضاء في جميع المحافظات ،وفق رؤية تجمع بين الارث الحضاري للعراق والتطورالمعماري الحديث).وضبطت هيئة النزاهة، أوليات 685 قرضاً بقيمة خمسة مليارات دينار لم تسدد في مصرف حكومي بالبصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في البصرة ،انتقل إلى مصرف الرافدين، وتمكن من ضبط جردٍ بالقروض غير المسددة منذ العام 2008 البالغ عددها 618 قرضاً والممنوحة بصلاحية مدير الفرع، قيمتها اكثر من اربعة مليارات دينار)، وتابع ان (الفريق ذاته ضبط أيضاً جرداً بالقروض التي لم تُسدَّد منذ العام 2007 ?التي منحت بصلاحية الإدارة العامة)، واشار الى ان (عدد القروض بلغت 67 قرضاً بقيمة مليار دينار)، واوضح البيان ان (شعبة القروض في المصرف ما زالت متلكئة باستحصال هذه القروض)، ولفت الى ان (ملاكات المديرية ضبطت في عمليَّةٍ منفصلةٍ ،القرض الخاص البالغ قيمته 30 مليون دينار، لقيام فرع مصرف الرافدين في المحافظة بتزوير تواقيع الكفيل الموجودة بإضبارة القرض، واستخدام مستمسكاته الشخصية، منبّهة إلى أن الكفيل لم يقم بكفالة صاحب القرض أمام المصرف)، واستطرد بالقول انه (تم تنظيم محضري ضبط أصولي بالعمليتين، اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين).