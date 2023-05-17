

زيدان‮ ‬يبحث توصيات مشروع العدالة وتشييد محكمة كربلاء

بغداد‮ – ‬ابتهال العربي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان‮ ‬،مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي،‮ ‬،‮ ‬تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة المحافظة.وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬زيدان استقبل،‮ ‬الخطابي‮ ‬،وجرى بحث تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء بتمويل ودعم المحافظة‮). ‬

كما ناقش زيدان‮ ‬،مع السفير الهولندي‮ ‬لدى العراق هانس ساندي،‮ ‬ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في‮ ‬البلاد.واشار البيان الى ان‮ (‬زيدان استقبل ساندي‮ ‬رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط علي‮ ‬طاهر الحمود،حيث تم مناقشة ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في‮ ‬العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة‮)‬،‮ ‬واضاف البيان ان‮ (‬زيدان التقى محافظ البصرة اسعد العيداني‮ ‬رفقة السفير الايطالي‮ ‬في‮ ‬العراق ماوريتسيو كريكانتي‮ ‬والمهندسين الايطاليين المكلفين بتصميم دور القضاء في‮ ‬جميع المحافظات‮ ‬،وفق رؤية تجمع بين الارث الحضاري‮ ‬للعراق والتطورالمعماري‮ ‬الحديث‮).‬وضبطت هيئة النزاهة،‮ ‬أوليات‮ ‬685 قرضاً‮ ‬بقيمة خمسة مليارات دينار لم تسدد في‮ ‬مصرف حكومي‮ ‬بالبصرة‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬فريقاً‮ ‬من مديرية تحقيق الهيئة في‮ ‬البصرة‮ ‬،انتقل إلى مصرف الرافدين،‮ ‬وتمكن من ضبط جردٍ‮ ‬بالقروض‮ ‬غير المسددة منذ العام‮ ‬2008 البالغ‮ ‬عددها‮ ‬618 قرضاً‮ ‬والممنوحة بصلاحية مدير الفرع،‮ ‬قيمتها اكثر من اربعة مليارات دينار‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬الفريق ذاته ضبط أيضاً‮ ‬جرداً‮ ‬بالقروض التي‮ ‬لم تُسدَّد منذ العام‮ ‬2007 ?التي‮ ‬منحت بصلاحية الإدارة العامة‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬عدد القروض بلغت‮ ‬67 قرضاً‮ ‬بقيمة مليار دينار‮)‬،‮ ‬واوضح البيان ان‮ (‬شعبة القروض في‮ ‬المصرف ما زالت متلكئة باستحصال هذه القروض‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬ملاكات المديرية ضبطت في‮ ‬عمليَّةٍ‮ ‬منفصلةٍ‮ ‬،القرض الخاص البالغ‮ ‬قيمته‮ ‬30 مليون دينار،‮ ‬لقيام فرع مصرف الرافدين في‮ ‬المحافظة بتزوير تواقيع الكفيل الموجودة بإضبارة القرض،‮ ‬واستخدام مستمسكاته الشخصية،‮ ‬منبّهة إلى أن الكفيل لم‮ ‬يقم بكفالة صاحب القرض أمام المصرف‮)‬،‮ ‬واستطرد بالقول انه‮ (‬تم تنظيم محضري‮ ‬ضبط أصولي‮ ‬بالعمليتين،‮ ‬اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين،‮ ‬وعرضهما رفقة المبرزات على قاضي‮ ‬محكمة التحقيق المُختصة بقضايا النزاهة في‮ ‬البصرة،‮ ‬لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين‮). ‬