زيارة صحفية لاكسبو 2020

190 دولة مشاركة والعراق لم يحسم أمره

محسن حسين

كنت واحدا من الذين اتيحت لهم زيارة لاكسبو 2020 في دبي الذي علمت انه سيفتتح في تشرين الاول المقبل ويستمر حتى نيسان 2020

مجموعة من الاعلاميين من دول مختلفة كانوا يحضرون فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي نظمت لهم زيارة للاكسبوا وكنت من بينهم.

شيء رائع حقا ان دولة عربية حظيت باقامة الاكسبو ووفرت له امكانات هائلة ووضعت له شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.

190 دولة والعراق غائب

قال لنا المسؤولون في موقع الاكسبو ان190 دولة اكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، وكان من الطبيعي لصحفي عراقي يشاهد اعلام 190 دولة ويدقق فيها ليكتشف ان العراق ليس من بين تلك الدول.

سالت المسؤولين كيف ذلك؟ قالوا ان العراق قبل اشهر ابلغنا بالموافقة لكن لم يحدث اي شي في اختيار موقع جناحه وما يتعلق بالمبنى والمعروضات والكثير من الامور.

فوجئت حقا وتالمت ان تضيع على العراق مثل هذه الفرصة لكن المسؤول حاول تخفيف الالم بانه يعتقد ان الحكومة العراقية تاخرت في اعداد الميزانية وان ذلك ربما هو السبب خاصة انه ابلغنا ان هيئة المعارض العراقية هي التي تتولى المشاركة.

الحدث الاكبر في المنطقة

وفي جولة في الاكسبو الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، علمنا ان الإمارات قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول، والذي التزمته في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته.

إكسبو 2020 دبي يعد الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي، وتعد معارض إكسبو من أكبر وأهم الأحداث الدولية، وذلك منذ أول معرض في العام 1851 والذي عُرف باسم “المعرض العظيم”.

خلال 6 اشهر سيستقبل إكسبو 2020 دبي المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد.

وعلمنا ان حجم الاستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية سيزداد حيث يقدر بقيمة 25-32 مليار درهم، وهذا سيحرك عجلة الاقتصاد والاستثمار في دبي بشكل كبير، إضافة لخلق 277 الف فرصة عمل جديدة”. وسيكون هناك ارتفاع في اجمالي الدخل القومي بسبب المشاريع التطورية.

جناح لكل دولة

ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في المعرض ويجري العمل الان ليلا ونهارا في مساحة واسعة لتنظيم المعرض وقد انجزت جميع محطات الكهرباء

وكمثل على المشاركة الدولية ان الحكومة اليابانية اعتمدت ما يعادل 50 مليون دولار للجناح الياباني

وحسب توجه الامارت فقد وضعت 3 اهداف هي الابتكار الأثر التفاعل ليجعلوا من إكسبو 2020 دبي محركا عالميا للإبداع يخلق حالة من الإلهام من أجل حلول إبداعية قابلة للقياس كما يخلق أثرا ملموسا في تحسين حياة الناس في أنحاء العالم من خلال دعم التطوير ونشر الحلول الجديدة اما التقاعل فانه من خلال “تواصل العقول” بهدف دعم الحلول في موضوعات إكسبو الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة

الابتكار وصنع المستقبل

ويتخلل العمل في اكسبو 2020 دبي برنامج الابتكار المؤثر التابع لبرنامج إكسبو لايف لتمويل الحلول المبتكرة والجديدة التي تتماشى مع الشعار العام لإكسبو 2020 دبي “تواصل العقول وصنع المستقبل”. وتتركز مجالات التمويل على الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو: الفرص والتنقل والاستدامة.

يقدم البرنامج منحا تصل إلى مئة ألف دولار أمريكي للمؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة والمشاريع الجماهيرية من أنحاء العالم، استنادا إلى إمكان تأثيرها في البيئة المحيطة بها بصورة إيجابية وإنتاج قيمة اجتماعية حقيقية.

يمول إكسبولايف حلولا في الأسواق المتطورة والأقل تطورا ويبني منصة لتبادل المعرفة والإبداع المشترك. ويوجه البرنامج الدعوة إلى رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والجهات الحكومية كي تتقدم للبرنامج بحلول للمشكلات في مجتمعاتها وفي العالم

وذكر لنا المسؤولون في اكسبو ان أجنحة الدول ستضم كل ما هو شيقٌ وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية بالإضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعماء

اكسبو 2025 القادم سيكون في مدينة أوساكا اليابانية التي فازت بحق استضافته بعد أن تغلبت على مدينتي ايكاترينبرج الروسية وباكو الأذربيجانية.