زيارة ترمب كشفت عورة السيادة –

كامل كريم الدليمي

” زارنا حليفنا فلم نراهُ ولم يرانا “

ابسط توصيف للزيارة التي قام بها رئيس الادارة الامريكية دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد لتهنئة جنودة بعيد الميلاد والاطلاع على اوضاعهم العسكرية .

زيارة الرئيس ترامب تحمل بين طياتها رسائل كثيرة وذات ابعاد كبيرة ، فالاشارة واضحة من عدم رضى – ترمب- عن تشكيلتنا الحكومية الجديدة ، وهو مايبرر عدم مراعاته لبروتكولات الزيارة الرسمية لرئيس دولة يزور بلداً اخر ذا سيادة واستقلالية .

طبعاً الزيارة تمنحنا اشارة ذات دلالتين : الاولى ؛عدم الاعتراف بالحكومة الحالية او اشعارهم بعدم الرضا عنهم .

والثانية ؛ لا سيادة للعراق في ظل وجود القواعد الامريكية المنتشرة على ارضه. والزيارة دون علم خير دليل واثبات ، وعلى من يحتفل بيوم – السيادة- عليه ان يعلم انه كالذي شارك بالترويج لكذبة ” نيسان” ، لافرق بينهما ابداً لان الحقيقة تقول الاثنين أكذوبة.

في كتابات سابقة طالبنا الاخوة السياسيين بمراجعة شجاعة للعملية السياسية واعادة ترميمها بعيداً عن فوهات السلاح المنفلت والتهديد والوعيد ومحاولة الغاء الأخر ، لان مدخلات الخطأ ستعطي مخرجات خطأ ايضاً ؟

فيما سيبقى من تقضم حقوقه يتحين الفرصة للأنتقام واسترجاع ما سلب منه بالقوة ولو على حساب السيادة ، كما فعلها سلفهم المعارضون ممن وافقوا ان يكون لهم دور فاعل في اسقاط نظام صدام بقوة الدبابة الامريكية وخنجر الغدر العربي المسموم .

ونحن في رحاب موضوع زيارة الرئيس ترامب المفاجئة علينا ، لابد ان نتوقف عند سياسة المحاور التي حذرنا الساسة العراقيين من الانجرارخلفها كونها بدأت تأتي أؤكلها .. والأن تم أحتساب ساستنا على المحور الايراني فكان الرد بزيارة بسيطة تُعّبر عن مدى استهانة الأدارة الامريكية بسيادة العراق وعدم احترام حكومته وشعبه.

وبعيداً عن الافتراضات التي قد لاتجدي نفعاً وبيانات الاستنكار والشجب التي لاتصلح ان تكون (حجاب شيخ للاطفال تعالجهم من الجفلة ) ، علينا ان نفكر ملياً اين مصلحة العراق وشعبه ضمن دائرة الصراع الدولي ، ومايحيط بمنطقتنا من مخاطر مع شبح عودة تنظيم داعش الارهابي كونها صناعة مخابراتية .

انتهكت السيادة العراقية من قبل الرئيس ترامب ، وستبقى تُنتهك في كل وقت وزمان ، لاننا فشلنا في ايجاد نظام حكم قادر على ان يبتعد عن سياسة الظلم والاستبداد و الطائفية ، ويغادر الاغلبية غير المنتجة وينتهج منهج بناء الدولة في اختيار رجالاته دون النظر الى أنتمائهم الحزبي او العقائدي ، القومي او المذهبي وبذلك نتخلص من شراذم التبعية ونحيا احراراً ، فللحرية ثمن ليس ببسيط ومن لايستطيع دفع فاتورة الحرية عليه ان لايحتفل بسيادة منقوصة ، وستبقى تُنتهك مادام كهنة السلطة يقطنون معابد الكراسي وتوزيع المغانم والشعب في واد وهم في وادً اخر .

عزائي في هذه الزيارة ان اغلب سياسيينا ذهبوا للاحتفال بأعياد الميلاد خارج وطنهم وبعيدا” عن شعبهم بينما الرئيس ترامب يحتفل على ارض العراق مع جنوده ، في حين جنودنا على خط التماس يشكون من توفير ابسط مستلزمات المعركة التي تمنحهم زخم الصمود وتحدي المخاطر المحدقة بالعراق .

نصيحة لكل ساستنا:

الغوا الاحتفال بيوم السيادة فبعد زيارة أمس لا نقبل بسيادة كاذبة كما لم نقبل بفوضى خلاقة دمرت البلاد ، كمـــــا لن نقبل بديمقراطية تعددية ضيعت حق الاقليات بتفشي الفساد والظلم وضياع العدل والانصاف.

اعصبوها برأسي وانا العبد الفقير (الفرسان تبحث عن فرسان تناظرها في ساحة الميدان ) ، ولا تبحث عن ذيول تلوذ خلف كراسي السلطة بحثاً عن الجاه والحماية ومال السحت الحرام ، تذكروا معارك المسلمين والكفار وخاصة في بدر الكبرى عندما خرج ابو جهل ومن معه من سادة قريش لم يقبلوا ان ينازلهم من هو ادنى منهم اسماً وشرفاً بين قومه فقال اخرجوا لنا نظرائنا من ابناء قومنا فكان لهم سيدنا (علي) كرم الله وجهه ، وابا عبيدة الجراح ، وكانت الصولة لسيف ذو الفقار ليعلن نصراً للمسلمين قبل ان تبدأ المعركة.

من هم نظراء اعدائنا .لقد تعلموا هم مروءة العرب ونحن تمسكنا بكراسي السلطة التي لم تمنحنا سوى الضعف والوهن وقلة الحجّة والوقوع بدائرة الاتهام مابين العمالة والفساد ،

يوم السيادة الحقيقي عندما نغادر كل المسميات ونتمسك بمسمى واحد هو العراق العظيم حينها سيحترمنا الاعداء رغم انوفهم ، وسنرسم طوق السيادة حباً وتضحية وآيثاراً للوطن وما دون ذلك ” سلمولي “ّ على السيادة المنتــهكة والكاذبة والتي لاتختلف كثيراً عن الديمقراطية المزيـــفة والمفروضة بقوة السلاح …

حفظ الله العراق واهله من شرور الاعداء والابناء العقوق غير العــــارفين بقيمة ومكانه بلدهم .