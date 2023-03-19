بمناسبة يوم المتاحف العالمي

زيارة إلى متحف الزعيم عبد الكريم قاسم – حمدي العطار

بغداد

بدأ مشروعنا ( استكشاف العراق من جديد ) يقترب من نهايته لذلك كان علينا التركيز على الاثار والمعالم التراثية والسياحية في بغداد، فهي الاثار تمثل عاصمة الخلافة العباسية وفيها اثار من الامبرطورية العثمانية واسواق وجوامع ومباني تراثية كثيرة ومتعددة!ونظرا لأقتراب “يوم المتاحف العالمي” زرنا شارع الرشيد ومتحف الزعيم عبد الكريم قاسم لوجود نشاط لفريق (انقياء العراق للحفاظ على الاثار والتراث).

واذا كان تاريخنا المعاصر للدولة العراقية ويبلغ عمره 100 عاما وعمر الجمهوريات 73 عاما يثير فينا الشجون ونحن نستمع ونطلع على التاريخ من وجهة نظر واحدة تجعلنا نشك بكل التاريخ القديم بما فيه من اسقاطات على الوقت الحاضر!

نحن مارسنا العمل السياسي واثر فينا عاطفيا ولكن عندما احترافنا الكتابة الادبية جعلنا نضع مسافة بين القناعة والايدلوجية وبين الحياد والمهنية ! وننتقد حتى الحزب الذي كنا ننتمي له ، والعمل الصحفي والادبي جعلنا ننظر للتاريخ بشكل مختلف، مثلا نحن ليس لدينا نظرة مثالية لمرحلة حكم عبد الكريم قاسم وهي جزء من تاريخ العراق (الدموي) ولعب الزعيم دورا كبيرا في هذا التاريخ وهو من فتح الباب لتمثل مرحلة واحدة لحكم العسكر من 58 – الى 79 ليعزل صدام البكر وينهي فترة حكم العسكر! لذلك كان بودي ان يكون المتحف ليس خاص بعبد الكريم قاسم فقط او بثورة 14 تموز بل بمرحلة حكم العسكر بالعراق (عبد الكريم قاسم – عبد السلام عارف – عبد الرحمن عارف- محمد حسن البكر) وانا في المتحف سمعت كلاما مثاليا عن عبد الكريم قاسم وكأن هذه المرحلة من الحكم ليس فيها اخطاء ، نحن لدينا اعتراضات كثيرة عن هذه المرحلة واعتراضاتنا تسري على موقف الحزب الشيوعي ايضا !فالحزب الشيوعي على الرغم من معرفته بخطورة الانفراد بالحكم للزعيم حتى ان بعض من نجد صورهم في المتحف وهم وزير المالية محمد حديد ووزير الاقتصاد” ابراهيم كبة” استقالوا من مناصبهم لأنفراد الزعيم بالحكم ، والحزب الشيوعي فشل في تلك المرحلة اولا: لعدم اسقاط حكم العسكر واقامة نظام حكم مدني – وكان قادر على ذلك، ثانيا: لم يستطع ان يقنع الزعيم برجوع الجيش الى ثكناته واعطاء الحكم الى حكومة مدنية، ثالثا: لم يضغط على عبد الكريم قاسم لأقامة نظام ديمقراطي! والواقع في ذلك الوقت يشير على تقليد الزعيم لعبد الناصر على الرغم من الخصام والعداء بينهما، عبد الكريم لآخر لحظة كان يخاف ويخشى من الشيوعيين اكثر مما يخاف من البعثيين والقوميين فلما توجه انصار الحزب الشيوعي لوزارة الدفاع يطالبون بالسلاح للدفاع عن الثورة ! رفض عبد الكريم قاسم هذا المطلب ، يقولون لم يكن يرغب بحصول (حرب اهلية) وماذا كانت النتيجة لانقلاب شباط الم تحدث ابادة للشيوعيين ولانصار الزعيم! لحد الان هناك استخدام لكلمات انتقامية في ادبيات التاريخ السياسي وعبد الكريم استخدمها ايضا (النظام البائد) وتعني ضمنيا (الابادة)!

عند زيارتنا الى متحف الزعيم ورؤية مقتناياته كانت لدينا ملاحظات كثيرة!

البداية من الرشيد

للحديث عن متحف الزعيم الموجود في منطقة السنك في شارع الرشيد لا بد من الحديث عن شارع الرشيد!

يرجع فتح هذا الشارع الى عام 1910 م وهو من اقدم شوارع بغداد ويعرف خلال الحكم العثماني بإسم شارع (خلي باشا جاده سي) ويمتد شارع الرشيد من الباب المعظم شمالا الى الباب الشرقي جنوبا وكانت توجد معارضة دينية في بداية توسيع هذا الشارع فالعلماء ورجال الدين البغداديين كانوا يرون في استقامة الشارع فيه تجاوز على جامع مرجان وكذلك يصطدم بإملاك المتنفذين والأجانب الذين يملكون الحماية وفق الامتيازات الأجنبية لذلك اضطر لحصول انحناءت في الشارع تبعا لهذه العراقيل .

سنة 1917 اطلق عليه البريطانيون شارع (هندنبرك) ، ثم تحول الى شارع (النصر) وفي العهد الملكي اكتسب اسمع “شارع الرشيد” .

غير ان (رفعة عبد الرزاق محمد) يؤكد ان من كان والي بغداد عام 1910 هو “ناظم باشا” وليس “خليل باشا” وهو من شق شارع في بغداد عرضه عشرون مترا ويمتد من الباب الشمالي (الباب المعظم) الى الباب الجنوبي (الباب الشرقي) بطول ميلين.ويضم الشارع مواقع اثرية ومعالم تراثية منها (جامع الحيدر خانة) وجامع سيد سلطان علي وجامع حسين باشا، ويحتوي أسواقا قديمة مثل سوق هرج وسوق السراي،والسوق العربي، ومقاهي الزهاوي والاسطورة ومقهى ام كلثوم حسن عجمي، ومحال كعك السيد وشربت الحاج الزبالة! وكثير من المباني التراثية اهملت وصارت اطلالا التقطنا لها صور لباقي ملامحها التراثية.ويؤسفني ان لا ارى المقهى البرازيلي ومقهى المربعة ودور السينما التي كانت منتشرة في هذا شارع الرشيد!

*موقع متحف الزعيم

اذا كان الاختلاف على من شق شارع الرشيد موجود فإن الاتفاق على ان متحف الزعيم يحتل منزل او بيت خليل باشا والذي يعد آخر ولاة بغداد العثمانيين متفق عليه ، ومن ثم انتقل البيت الى وزير الاقتصاد ابراهيم كبة، عند زيارتنا كان التيار القاسمي حاضرا في هذه الموقع التراثي، وتوزع جريدة ( بغداديون) للزائرين للمتحف وهي المطبوع الصادر عن المجموعة البغدادية للتنمية المجتمعية\ المركز العراقي للتنمية الاعلامية.

رحبت بنا ادارة المتحف واوضحت لنا اوقات دوام المتحف من الاحد الى الخميس من الساعة التاسعة الى الساعة الواحدة ظهر، واليوم السبت تم اقامة محاضرة وبزار خيري يتضمن الشاي والقهوة على السماور والكليجة والدولمة البغدادية والمشغولات اليدوية والكتابة السومرية واحتفالية برعاية فريق( أنقياء العراق للحفاظ على الاثار والتراث) وتقول الست اسماء الشالجي مسؤولة فريق الانقياء بالتعاون مع فريقنا سيقام حفل للعزف التراثي !واصافت ” حضر الاحتفال كل من الاستاذ عبد الله حامد قاسم ابن شقيق الزعيم الراحل ، وتجمع قاسميون الذين بادروا بتوزيع صحيفة 14 تموز من اصداراتهم على الزوار ،كذلك حضور الست هدى مديرة التراث في دائرة المتاحف والست نضال مدحت الحاج سري واللواء الدكتور عبد الله الدوري وعدة شخصيات وعوائل بغدادية ومن محافظاتنا العزيزة” والقى كلمة الاحتفال الاستاذ محمد رحيم ابو غيث موضحا تاريخ المكان ومراحل مر بها حكام العراق كما بين الاستاذ عبد الله حامد قاسم وثائق مهمة تعرض لأول مرة خاصة بإركان الجيش العراق من المكتبة الخاصة بالزعيم الراحل”.

ثقة التوثيق

اظن ان المقتنيات الموجودة من الضروري ان يجري عليها توثيق دقيق، والاهتمام بذكر تفاصيل كل قطعة معروضة وبين مصدر الحصول عليها وتاريخها! المتحف احتوى على عدة غرف في الطابق الارضي منها (غرفة الاسلحة) و(غرفة مقتنيات الزعيم) والطابق العلوي وفيه غرفتان ايضا! يرى الزائر الهدايا التي قدمت للزعيم من نسخ القران والأسلحة والملابس التي كان يرتديها والافرشة التي يستخدمها وكرسي الهزاز والكثير من التحف التي تحمل صوره ومجموعة من الصور والتماثيل !ويطل المتحف من الخلف على نهر دجلة ولفت نظري سيارة روسية ضخمة وضعت جانبا وكان زجاجه السيارة مكسورة ! اعتقدت انها السيارة التي كانت قد تعرضت الى الهجوم لأغتيال عبد الكريم قاسم في تشرين الاول عام 1959 لكن السيارة لم تكن بهذا الشكل والموديل يقول البعض انها هدية من خرشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الى الزعيم عبد الكريم قاسم ارسلت اليه بعد حادثة اغتيال الزعيم، سالت عن (الزجاج ) المكسور في السيارة قالوا لي: ان الامريكان ارادوا ان يعرفوا متانة وقوة السيارة ضد الرصاص فإطلقوا عليها من قاذفة “اربي جي سفن “اطلاقة ادت الى كسر الجامة الجانبية! انا لم اصدق هذه الحكاية ! لأن اولا الامريكان عندهم تقنيات حديثة يستطيعون معرفة متانة وقوة هذه السيارة بسهولة من دون اطلاق النيران عليها! ثانيا : اين كانت هذه السيارة ونحن نعرف ثقافة الازالة والابادة لكل شيء يتعلق بالنظام القديم تحت مصطلح (البائد) –

شعار الجمهورية

اطلعت على شعار الجمهورية (1958-1963) الذي طرح للمسابقة واشترك فيه الفنانون ، وهو موجود في مدخل المتحف ويحتوي على :-

1- الاشعة الذهبية تمثل الشمس العربية، وترمز الى الحرية التي استردها العراق فجر 14 تموز وشعار العدل عند سكان بلاد الرافدين القدماء وترمز الى تسمية العراق القديم ب “أراكي ” أي بلاد الشمس)

2- النجم المثمن يمثل النجم العربي ويرمز الى ان العراق جزء من الامة العربية ولونه الأحمر يرمز الى ثورة العراق الوطنية التحررية في 14 تموز الخالد.

3- السيف العربي والخنجر الكردي يمثلان العرب والاكراد رمزا لتكوينهما الشعب العراقي وشراكتهما في هذا الوطن، وفي الوقت نفسه يرمزان الى الجيش العراقي الباسل.

4- يرمز الدولاب الاسود ذو النتؤات للصناعة، وترمز السنبلة الذهبية للزراعة والحياة.

5- الجمهورية العراقية) بين رأسي الخنجر ترمز الى ان قوة الجيش المستمدة من الشعب هي حصن الجمهورية.و (14تموز 1958) بين مقبضي السيف والخنجر ترمز الى تاريخ انبثاق الجمهورية العراقية بقوة الجيش والشعب).

توجد وثيقة بالصوت والصورة نشرت عبر التواصل الاجتماعي يدعي فيها الفنان (سامي الربيعي) بإنه قد اشترك بمسابقة تصميم شعار الجمهورية وكان طالبا في كلية الفنون الجميلة وتفاجأ بفوز تصميه لشعار الجمهورية ولكن نسب الفوز الى الفنان الراحل (جواد سليم)!! يقول غضبت وذهبت للجنة وقلت لهم انه من تصميمي ولم يضيف البه جواد سليم الا (السيف العربي والخنجر الكردي) قالوا لي: انت بعدك طالب ونحن اعلنا الفائز جواد سليم وهو استاذ وفنان كبير! يقول الربيعي: لم اقتنع وذهبت الى وزارة الداخلية ورميت الحجر على الزجاج وانكسر فإعتقلت وعندما جاء وزير الداخلية وسمع قصتي ، قال لهم كما اعطيتم (جواد سليم) قالوا الجائزة (300) دينار فقال لهم اعطوا الربيعي ايضا (300) دينار!! انا شخصيا لا اعتقد ان فنان كبير بحجم جواد سليم يوافق ان يضع اسمه على عمل ليس من تصميمه! لذلك زرنا نصب الحرية للتمتع بما يحتويه من عمل فني ومضمون وطني متجدد.كما ذكر الربيعي ايضا مسالة تخص خطأ في طباعة الصفحة الاولى من جريدة الجمهورية التي حولت كلمة (الزعيم) الى ( الزنيم) وهي كلمة تعني الشتم او السب- !! يقول استدعي طاقم الجريدة وحجزونا لساعات قبل عرضنا على عبد الكريم قاسم الذي كان غاضبا يقول لنا (الناس تقول عني الزعيم الأوحد ويرون صورتي بالقمر ! وانتم تقول لي هذا الكلام) يقول قلت له انت اخ عزيزا وابن اخ عزيز والشعب يحبكم فهدأ وقال انتم صحفيون لا نكدر عليكم ولكن انتبهوا مرة ثانية لا تنجون من العقوبة ! وصرف لنا مكافأة مالية 30 دينار لكل واحد !!وهذا يكشف لنا ان (صورة الزعيم بالقمر) لم تنتشر بعد استشهاده بل في ايام حكمه وهو يعلم بها ويفتخر بذلك!

هناك لوحة كبيرة كتبت عليها المشاريع البالغة 4000 مشروع وقد نفذت من عام 1958 – 1963

نذكر منها (قانون الاصلاح الزراعي ، الانسحاب من الجنيه الاسترليني، اصدار قانون 60 عام 1961 حدد فيه مناطق الاستثمار لشركات النفط الاحتكارية غير المستثمرة،وقانونواااحوالةالشخصية ,توزيع الدور السكنية على الموظفين ومن ذوي الدخل المحدود ، وتسليح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، الجسر المعلق، مدينة الطب، وعشرات المعامل والمصانع وغيرها)يقولون ان عبد الكريم قاسم هو من خلق الطبقة الوسطى في العراق! وتبقى للمتاحف فوائدها في معرفة اسرار التاريخ والحياة الشخصية التي يحتويها المتحف وتبين المرحلة التاريخية وملامحها السياسية والاجتماعية على ان تكون موثقة بشكل دقيق وصحيح، ولو كان مثل هكذا متحف موجود في اسطنبول او طهران او في مصر وحتى لبنان كنا سوف نشاهد متحفا مختلفا والدخول اليه يكون بتذكرة وليس مجانا! وهناك لوحة تبين حب انصار قاسم له تنص على (شهادة وفاة) للزعيم مكتوب عليها:-

اسم المتوفي الزعيم الشهيد\ عبد الكريم قاسم

تاريخ الاستشهاد\ 9 شباط 1963

اسم القاتل\ البعث الفاشي المجرم

سبب القتل\ وطني، نزيه ، احب العراق

مكان الدفن\ في قلوب شرفاء العرق

توقيع شرفاء الشعب العراقي

ادارة فريق انقياء العراق للحفاظ على الاثار والتراث.