زيارة‭ ‬مصر‭..‬لماذا؟‭ ‬والى‭ ‬أين؟

فاتح عبدالسلام

معظم‭ ‬رؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬زاروا‭ ‬مصر،‭ ‬وخرجوا‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬بتصريحات‭ ‬حلقت‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬ولم‭ ‬تنزل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الى‭ ‬الارض‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬والمشاريع‭ ‬الطموحة‭. ‬وبعد‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يتجاوز‭ ‬صفقات‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬عادية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قالته‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

كان‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬السبعينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬والعمالة‭ ‬المصرية‭ ‬سبقت‭ ‬في‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬مرحلة‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1980‭-‬1988،‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬احتاج‭ ‬خلالها‭ ‬العراق‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة‭ ‬المصرية‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬الطاقة‭ ‬البشرية‭ ‬العراقية‭ ‬منغمسة‭ ‬بالقتال‭ ‬على‭ ‬الجبهات‭.‬

وكانت‭ ‬تجربة‭ ‬العمالة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ذات‭ ‬جوانب‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية،‭ ‬فيها‭ ‬السيء‭ ‬والجيد،‭ ‬وانعكست‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬ونوعيته‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭. ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬حرب‭ ‬غزو‭ ‬الكويت‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬حرب‭ ‬احتلال‭ ‬جيش‭ “‬بوش‭” ‬العراق،‭ ‬وما‭ ‬تبع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬داخلية،‭ ‬كلها‭ ‬كانت‭ ‬عوامل‭ ‬مباشرة‭ ‬وقاسية‭ ‬انهت‭ ‬الوجود‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وجعلته‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تتكرر‭.‬

غير‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬اية‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬مخططاتها‭ ‬،إن‭ ‬وجدت،‭ ‬بتكليف‭ ‬الخبراء‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬تجربة‭ ‬استقدام‭ ‬ملايين‭ ‬المصريين‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬منظمة‭ ‬وأخرى‭ ‬شبه‭ ‬عشوائية‭. ‬البلد‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬لدراسة‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬السكان،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬وسواها‭.‬

هل‭ ‬ينبغي‭ ‬التفكير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الازمات‭ ‬فقط‭ ‬كالحروب‭ ‬وما‭ ‬شابه؟

‭ ‬أليست‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬وإعادة‭ ‬الصناعات‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬موارد‭ ‬نفطية‭ ‬أو‭ ‬استثمارات؟

‭ ‬هناك‭ ‬مجالات‭ ‬كثيرة‭ ‬يستطيع‭ ‬العراق‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬وكذلك‭ ‬تستطيع‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬تعاود‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬العراقية،‭ ‬عبر‭ ‬أبواب‭ ‬جديدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬تصدير‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة‭ ‬غير‭ ‬الماهرة‭.‬

الزيارات‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬هي‭ ‬مفاتيح‭ ‬للبوابات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬تكامل‭ ‬اقتصادي‭ ‬بين‭ ‬بلدين‭ ‬كبيرين،‭ ‬لم‭ ‬يرتقيا‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬والعلاقات،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ولد‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬مع‭ ‬فكرة‭ ‬قيام‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬واليمن،‭ ‬ثمّ‭ ‬أجهضها‭ ‬غزو‭ ‬الكويت‭ ‬1990وانفراط‭ ‬العقد‭ ‬العربي‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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