زيارة‭ ‬أمريكية‭ ‬مفاجئة‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬للطمأنة‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬مراقبة‭ ‬ايران

بغداد – الزمان
التقى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في بغداد الثلاثاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مسعى امريكي الى طمأنة المسؤولين في بغداد حيال مستقبل القوات الأميركية في العراق، بعد الانسحاب من سوريا وإعلان دونالد ترامب رغبته بـ»مراقبة إيران» من العراق. واليوم، بعد أكثر من عام على إعلان بغداد «الانتصار» على تنظيم داعش وعلى أعتاب انتهاء الهجوم «الأخير» في سوريا، علت أصوات كثيرة من المعسكر المقرب من إيران تدعو إلى انسحاب تام ونهائي للقوات الأميركية. وأثار إعلان الرئيس الأميركي ترامب نيته البقاء في العراق بهدف «مراقبة إيران» استياء بغداد. ومنذ اجتياح القوات الأميركية للعراق في العام 2003 لإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، يثير هذا الوجود جدلا. ووصل عدد الجنود الاميركيين المنتشرين على الاراضي العراقية إلى 170 ألفا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011. ويسعى شاناهان الآتي من أفغانستان في إطار أول رحلة خارجية له، إلى طمأنة الحكومة العراقية حيال نيات البنتاغون. وقال شاناهان للصحافيين الذين يرافقونه في جولته إن «المحادثات التي أتمنى التطرق إليها هي مسألة تواجدنا، والمهم هو تذكير الجميع (…) أننا في العراق بطلب من الحكومة». وأضاف «أريد أن أسمع مباشرة على لسانهم ما الذي يقلقهم والوضع السياسي الذي يواجهونه، وعلى هذا الأساس سنأخذ كل ذلك في الحسبان ضمن خططنا»، لافتا إلى أن من مصلحة واشنطن أن «تبني قدرة أمنية عراقية». تصريحات ترامب، أعادت بث الروح في حملة الداعين إلى رحيل الجنود الأميركيين عن البلاد.
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من جهته اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، لوزير الدفاع الاميركي بالوكالة، شاناهان، «استقلالية» القرار العراقي وعدم تأثره بأي «نفوذ وإملاءات»، مبينا رفض الحكومة العراقية لوجود اي قواعد اجنبية على اراضي البلاد.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان امس، إن الاخير «استقبل، اليوم، وزير الدفاع الامريكي باتريك شاناهان»، مبينا انهما بحثا «تطوير العلاقات بين البلدين، والحرب ضد الارهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة».
ونقل البيان، عن رئيس مجلس الوزراء، تأكيده، خلال اللقاء، على «العلاقات مع الولايات المتحدة، المساهمة في محاربة الارهاب وداعش، ووجوب التقيد بالاتفاقات الاساسية وهي محاربة الارهاب وتدريب القوات العراقية وليس اي شيء آخر»، مشددا على «عدم قبول اية قواعد اجنبية على الاراضي العراقية».
ودعا عبدالمهدي، الى «مساندة جهود الاستقرار والاعمار وتطوير الاقتصاد، فالعراق حقق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الارهابية بتضحيات ابنائه وبالتماسك الاجتماعي ووحدة اطياف الشعب العراقي، كما ان الحياة في المدن العراقية ومنها العاصمة اصبحت افضل مما كانت عليه».
وبالفعل فقد تم تقديم مشروع قانون في البرلمان. وفي صورة نادرة قد يكون هناك إجماع عليه من جانب أكبر كتلتين في المجلس، الأولى بقيادة مقتدى الصدر الذي يسعى ليكون صانع استقلال العراق، والثانية المقربة من إيران والتي تضم قدامي مقاتلي الفصائل التي أسهمت بدحر تنظيم داعش .
والاثنين، أعلنت هاتان الكتلتان في مؤتمر صحافي مشترك عن السعي إلى «اتفاقية جديدة» لتأطير تواجد القوات الأجنبية في العراق، وخصوصا الأميركية.
والتقى شاناهان في بغداد أيضا، مسؤولين عسكريين أميركيين في المنطقة، خصوصا الجنرال بول لاكاميرا قائد قوات التحالف، لمناقشة ترتيبات الانسحاب الأميركي من سوريا.
ورفض الوزير الأميركي الإشارة إلى أي جدول زمني، لكنه شدد أنه «في كل مرة تكون هناك عمليات عسكرية مهمة وننسحب منها، يجب أن تكون مدعومة بعمليات أمنية».
وردا على سؤال حول مصير الأكراد في سوريا، الذين يشنون حاليا الهجوم الأخير ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بدعم من الولايات المتحدة، ناشد شاناهان الدول الحليفة أن تلعب دورا أكبر، خصوصا في ما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية.
وقال إن «المناقشات على المستوى العسكري تسير بشكل جيد جدا، وهناك الكثير من التنسيق على المستوى السياسي».