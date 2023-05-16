

زيادة النفقة الشهرية بين القانون والقضاء – وليد عبدالحسين جبر

من الدعاوى التي‮ ‬تثار كثيرا امام محاكم الاحوال الشخصية في‮ ‬العراق دعاوى زيادة النفقات التي‮ ‬تقيمها الزوجات او الامهات المطلقات‮ ‬لهن او لأولادهن على ازواجهن او مطلقيهن‮ ‬،‮ ‬ولهذه الدعاوى ما‮ ‬يبررها من تغيرات اسعار السوق المستمرة صعودا ونزولا اضافة الى زيادة حاجات المنفق عليه بمرور الوقت ايضا‮ ‬،‮ ‬وهناك اشكالية قانونية افرزها التطبيق القضائي‮ ‬اثناء نظر هذه الدعاوى افرزته تعدد النصوص التي‮ ‬تحكم الموضوع لكون ان قانون الاحوال الشخصية العراقي‮ ‬رقم‮ ‬188‮ ‬لسنة‮ ‬1959‮ ‬اشارت لهذه الزيادة في‮ ‬المادة‮( ‬28)”1 – تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد‮ .‬

2 – تقبل دعوى الزيادة او النقص في‮ ‬النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي‮ ‬ذلك‮” ‬والتي‮ ‬يجمع اكثر شراح قانون الاحوال الشخصية ان النص المذكور خاص بزيادة نفقة الزوجين او نقصانها ولا تشير الى نفقات الاطفال وبالتالي‮ ‬هي‮ ‬خارج الجدل القانوني‮ ‬والقضائي‮ ‬الذي‮ ‬يثار بخصوص جواز الزيادة والنقصان بمعنى تجوز زيادة نفقة الزوجة و نقصانها استنادا للنص المشار اليه انفا‮ ‬،كون‮ ‬ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم‮ ‬1000‮ ‬لسنة‮ ‬1983‮ ‬هو الذي‮ ‬يتعلق بزيادة نفقة الاولاد ولا‮ ‬يتعلق بزيادة نفقة الزوجة لذلك اشار فقط الى نفقة العدة الخاصة بالمطلقة لا الزوجة حيث اشار في‮ ‬المادة‮( ‬1)منه‮ “‬اولا‮- ‬تجوز زيادة نفقة الاولاد،‮ ‬كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في‮ ‬عدتها،‮ ‬وذلك تبعا لتغير الاحوال‮. ‬وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها‮”.‬

زيادة نفقات

واستقر قضاء محكمة التمييز العراقية استنادا لهذا القرار الى جواز زيادة نفقات الاطفال دون جواز نقصانها‮ ‬،‮ ‬وحينما طُعن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته بموجب الدعوى المرقمة‮ (‬33/ اتحادية‮ / ‬2022‮) ‬التي‮ ‬جاء في‮ ‬قرارها‮ ” ‬يجب أن تقوم المحكمة بالموازنة بين الحكم بعدم دستورية النص وما‮ ‬يترتب عليه من الإخلال بمصالح الأفراد وبين تطبيق التفسير المنشيء لتجنب الحكم بعدم دستوريته وما‮ ‬يترتب على ذلك من مراعاة لمصالح المخاطبين به،‮ ‬ومن خلال مطالعة قانون الأحوال الشخصية رقم‮ (‬‭???‬‮) ‬لسنة‮ ‬‭????‬‮ ‬المعدل وتعديلاته ووفقاً‮ ‬لما ذهبت إليه القرارات القضائية من أن القرار المطعون فيه هو النص الوحيد الذي‮ ‬يجيز الحكم بزيادة نفقة الأولاد عند تحسن الحالة المالية للأب أو تبدل الحالة الاقتصادية للبلد أو زيادة متطلبات إنفاق الأولاد بتقدمهم في‮ ‬العمر والدراسة مما‮ ‬يترتب على الحكم بعدم دستوريته عدم وجود أي‮ ‬نص آخر‮ ‬يجيز زيادة نفقة الأولاد مما‮ ‬يشكل إخلالا جسيما بالمصالح التي‮ ‬استهدف المشرع حمايتها عند تشريعه الأمر الذي‮ ‬يرجح الكفة بالذهاب إلى إعمال قاعدة التفسير الدستوري‮ ‬المنشيء للنص المذكور إذ تجد هذه المحكمة أن النص المطعون فيه لا‮ ‬يمنع من إنقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى بذلك ويعتبر التغيير السلبي‮ ‬بموارد المكلف بها سبباً‮ ‬لأنقاصها مثلما‮ ‬يكون التغيير الايجابي‮ ‬في‮ ‬تلك الموارد سبباً‮ ‬لزيادتها‮ ‬،‮ ‬وأن هذا التفسير‮ ‬ينسجم مع أحكام المادة‮ (‬14‮) ‬من دستور جمهورية العراق لسنة‮ ‬‭????‬‮ ‬التي‮ ‬تنص على‮ (‬العراقيون متساوون أمام القانون‮…) ‬وكذلك المادة‮ (‬‭??‬‮/(‬أولاً‮) ‬منه التي‮ ‬اعتبرت الأسرة أساس المجتمع وكذلك البند‮ (‬ثانياً‮) ‬من ذات المادة الذي‮ ‬وازن بين حقوق الأولاد على والديهم في‮ ‬التربية والرعاية والتعليم وحق الوالدين على أولادهم في‮ ‬الاحترام والرعاية ولاسيما في‮ ‬حالات العوز والعجز والشيخوخة،‮ ‬كما أن هذا التفسير‮ ‬ينسجم مع أحكام المادة‮ (‬الأولى‮ (‬‭?‬‮) ‬من قانون الأحوال الشخصية رقم‮ (‬‭???‬‮) ‬لسنة‮ ‬‭??‬‮ ‬59المعدل التي‮ ‬نصت على إذا لم‮ ‬يوجد نص تشريعي‮ ‬يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون‮ ) ‬ولعدم وجود نص في‮ ‬قانون الأحوال الشخصية‮ ‬يعالج حالات إعسار الأب أو فقدان مقدرته على الكسب بعد الحكم عليه بالنفقة لأولاده على خلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لنفقة الزوجة على زوجها التي‮ ‬أجازت المادة ن زوجها التي‮ ‬أجازت المادة‮ (‬الثامنة والعشرون‮) ‬من قانون الأحوال الشخصية زيادتها وإنقاصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد مما‮ ‬يستوجب الذهاب إلى أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص جواز إنقاص نفقة الأولاد والتي‮ ‬يتفق جميع فقهائها على تفسير قوله تعالى‮ (‬لينفق ذو سعة من سعته‮) ‬مِنْ‮ ‬أنها تعني‮ ‬أن‮ ‬ينفق الزوج على زوجته أو الوالد على أولاده وفقاً‮ ‬لفقره وغناه فينفق الغني‮ ‬من‮ ‬غناه ولا‮ ‬ينفق نفقة الفقراء،‮ ‬ومَنْ‮ ‬قدر عليه رزقه أي‮ ‬ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله أي‮ ‬بحسب قدرته،‮ ‬إذ أن تفسير النص المطعون فيه على هذا النحو‮ ‬يوفق بين أحكامه وبين حكم الشريعة الإسلامية الغراء لأن الله تعالى ما شرع حكماً‮ ‬إلا لتحقيق مصالح العباد وأن المصلحة التي‮ ‬تعارض النصوص القرآنية لا تعتبر مصلحة حقيقية،‮ ‬كما أنه وإعمالاً‮ ‬لمبدأ تكامل النصوص وترابطها عند‮ ‬التفسير فأن هذا التفسير‮ ‬ينسجم مع نص المادة التاسعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية التي‮ ‬أوجبت أن تكون نفقة الولد الذي‮ ‬لا مال له على أبيه بشرط أن لا‮ ‬يكون الأب فقيراً‮ ‬أو عاجزاً‮ ‬عن الإنفاق والكسب،‮ ‬أي‮ ‬أن وجوب النفقة من حيث الأصل مقترناً‮ ‬بشرط أن لا‮ ‬يكون الأب فقيراً‮ ‬ليس لديه ما‮ ‬يسد حاجته أو عاجزاً‮ ‬عن الكسب والإنفاق لسبب خارج عن إرادته‮. ‬من كل ما تقدم فإن هذه المحكمة تجد أن مفهوم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم‮ (‬1000 لسنة‮ ‬‭????‬‮ ‬لم‮ ‬يتضمن ما‮ ‬يمنع من إنقاص نفقة الأولاد عند توافر الشروط الشرعية والقانونية لذلك وبالتالي‮ ‬فإن النص المذكور لم‮ ‬يكن مخالفاً‮ ‬لأحكام الإسلام ولم‮ ‬يتعارض مع ثوابت أحكامه وفقاً‮ ‬لما ورد في‮ ‬نص المادة‮ (‬‭?‬‮) (‬أولاً‮) ‬و‮ (‬‭?‬‮ /(‬أولاً‮/‬أ‮) ‬من دستور جمهورية العراق لسنة2005‮ … ‬وأن المحكمة الاتحادية العليا إذا ما خلصت إلى تفسير معين لمضمون نص تشريعي‮ ‬وانتهت بذلك إلى رفض الطعون الدستورية التي‮ ‬وجهت إليه فإن هذا التفسير‮ ‬يكون هو الدعامة التي‮ ‬قام عليها هذا الحكم لتمتد إليه‮. ‬ولا‮ ‬يجوز بعد ذلك لأية سلطة أو جهة أعطاء معنى مغاير للنص‮ ‬يتجاوز او‮ ‬يخالف الإطار الذي‮ ‬أوضحته هذه المحكمة في‮ ‬تفسيرها‮. ‬لكل ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى المدعي‮ ..‬وصدر القرار بالاتفاق استناداً‮ ‬إلى أحكام المادتين‮ (‬‭??‬‮ / ‬أولاً‮) ‬و‮ (‬4‮) ‬من دستور جمهورية العراق لسنة‮ ‬2005‮ ‬والمادتين‮ (‬4‮) ‬أولاً‮ ‬و‮ ‬5‮/ ‬ثانياً‮) ‬من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم‮ (‬30‮) ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ (‬5‮) ‬لسنة‮ ‬‭????‬‮ ‬حكماً‮ ‬باتاً‮ ‬وملزماً‮ ‬للسلطات كافة‮” ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬ان المحكمة الاتحادية اكتفت بتفسير قرار مجلس قيادة الثورة المنحل دون ان تقضي‮ ‬بعدم دستوريته‮ ‬،‮ ‬لذا فأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم‮ (‬14) الذي‮ ‬جاء بناء على طعن مدعي‮ ‬بدعوى انقاص نفقة اطفاله وقد ردت دعواه فطعن بها تمييزاً‮ ‬طالباً‮ ‬نقضه‮.‬

قرار الهيئة

وقد احتج بما جاء بالتفسير الصادر من المحكمة الاتحادية العليا للقرار الذي‮ ‬ذكرناه انفا فقررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في‮ ‬قرارها بأن‮ “‬وجهة النظر التي‮ ‬تمسك بها المميز جدل في‮ ‬غير محله إذ تجد هذه المحكمة أن موضوع تفسير النص القانوني‮ ‬يدخل من صميم عمل المحكمة التي‮ ‬تنظر النزاع المعروض امامها وهو اجتهاد قضائي‮ ‬يصدر من المحكمة بدون أي‮ ‬قيد من السلطات الاخرى والهدف منه تحديد بدقة معنى النص القانوني‮ ‬ومدى فاعليته بالتطبيق على الوقائع المختلفة وذلك عندما‮ ‬يحتاج النص القانوني‮ ‬للتوضيح بسبب الغموض الذي‮ ‬يكتنفه والتفسير القضائي‮ ‬يعتبر من أهم مظاهر استقلال القضاء والقضاة في‮ ‬عملهم إن لا سلطان ولا تأثير عليهم من أي‮ ‬جهة حتى لو كانت قضائية عند تصديهم لتفسير النص القانوني‮ ‬وتتصدى محكمة الموضوع لتفسير النص القانوني‮ ‬ومدى انطباقه من عدمه على الواقعة المعروضة امامها المراد الفصل فيها ويبقى صحة هذا التفسير للنص القانوني‮ ‬من عدمه خاضعاً‮ ‬لرقابة محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في‮ ‬سلم النظام القضائي‮ ‬العراقي‮ ‬وذلك استناداً‮ ‬لصراحة نص المادة‮ (‬‭??‬‮) ‬من قانون التنظيم القضائي‮ ‬والتي‮ ‬لها ايضا التصدي‮ ‬من تلقاء نفسها لتفسير النص القانوني‮ ‬الواجب التطبيق من عدمه على موضوع الدعوى المعروضة امامها‮ ‬،‮ ‬وما‮ ‬يصدق على محكمة التمييز الاتحادية‮ ‬يصدق ايضاً‮ ‬على بقية المحاكم التي‮ ‬تتولى الرقابة والتدقيق على صحة القرارات والأحكام القضائية والتي‮ ‬منحها القانون الصفة التمييزية وبالنتيجة فأن لجميع المحاكم صلاحية التصدي‮ ‬لتفسير النص القانوني‮ ‬ومن هذه المحاكم المحكمة الاتحادية العليا التي‮ ‬لها الحق في‮ ‬تفسير القانون المطعون بعدم دستوريته امامها أثناء نظرها الدعوى الدستورية للبت بدستوريته من عدمه إلا إن هذا التفسير للنص القانوني‮ ‬لا‮ ‬يقيد بقية المحاكم فلها مطلق الصلاحية في‮ ‬تفسيرها للنص القانوني‮ ‬المطعون بعدم دستوريته وبما‮ ‬يخالف وجهة نظر المحكمة الاتحادية في‮ ‬تفسيرها للنص القانوني‮ ‬ذاته أو‮ ‬يتفق معها‮ ‬،‮ ‬ولان المحكمة الاتحادية العليا قد اكدت بموجب قرارها على دستورية القرار‮ (‬‭????‬‮ ‬لسنة‮ (‬‭????‬‮) ‬وبالتالي‮ ‬يعتبر نافذ وواجب التطبيق لكن‮ ‬يبقى تفسير مضمونه من مهام محكمة الاحوال الشخصية‮ ” .‬