زيادة السمنة تزيد نسبة الإصابة بأمراض السكري والسرطان والقلب

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سيكلف‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬السمنة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬3‭,‬3‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2060،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المنخفضة‭ ‬الدخل،‭ ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬صدرت‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتقدّم‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ “‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬غلوبل‭ ‬هلث‭” ‬أول‭ ‬تقدير‭ ‬للآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للسمنة‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭.‬

وهذا‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬بمؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬جسم‭ (‬بي‭ ‬إم‭ ‬آي‭) ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬لدى‭ ‬البالغين‭ (‬أكبر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬للوزن‭ ‬الزائد‭)‬،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكري‭ ‬والسرطان‭.‬

وقالت‭ ‬رايتشل‭ ‬نوجينت‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ “‬حوالى‭ ‬ثلثي‭ ‬البالغين‭ ‬يعانون‭ ‬الآن‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحال‭ ‬كذلك‭ ‬لثلاثة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬بالغين‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2060‭”.‬

حاليا،‭ ‬تكلف‭ ‬السمنة‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬2‭,‬2‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭ ‬سنويا‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬أكبر‭ ‬الزيادات‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬موارد‭ ‬أقل‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسجّل‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬أعلى‭ ‬كلفة‭ ‬بالقيمة‭ ‬المطلقة‭ ‬تبلغ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬و2500‭ ‬مليار‭ ‬و850‭ ‬مليار‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2060‭.‬

لكن‭ ‬كنسبة‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬فإن‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬تشمل‭ ‬الإمارات‭ ‬حيث‭ ‬ستكلف‭ ‬السمنة‭ ‬11‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وترينيداد‭ ‬وتوباغو‭ (‬10‭,‬2‭ ‬‭%).‬‭ ‬وقد‭ ‬حلّل‭ ‬التقرير‭ ‬التكاليف‭ ‬المباشرة‭ (‬الرعاية‭ ‬الطبية‭) ‬وغير‭ ‬المباشرة‭ (‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬وفقدان‭ ‬الإنتاجية‭…).‬

ويعتبر‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬لانتشار‭ ‬السمنة‭. ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬ثراء‭ ‬البلدان،‭ ‬تتغير‭ ‬الأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬لتشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصنعة‭.‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬البلدان،‭ ‬يعتبر‭ ‬تشيّخ‭ ‬السكان‭ ‬عاملا‭ ‬رئيسا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬السمنة‭ ‬لأن‭ ‬المسنين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭.‬

وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجابات‭ ‬المحتملة‭ ‬وفقا‭ ‬لفرانشيسكو‭ ‬برانكا‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬أن‭ “‬سياسات‭ ‬التسعير،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬في‭ ‬السمنة‭ ‬مثل‭ ‬المنتجات‭ ‬المليئة‭ ‬بالدسم‭ ‬أو‭ ‬السكر‭”. ‬وتشمل‭ ‬التدابير‭ ‬الأخرى‭ ‬وضع‭ ‬ملصقات‭ ‬تعريفية‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬تفر‭ ‬معلومات‭ ‬أفضل‭ ‬للمستهلك،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوقاية‭ ‬وتحسين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭. ‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للسمنة‭ “‬لا‭ ‬تُعزى‭ ‬إلى‭ ‬سلوكيات‭ ‬فردية‭” ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬أولويات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وتجارية‭.‬

وخلص‭ ‬سيمون‭ ‬باركويرا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬بحوث‭ ‬الصحة‭ ‬والتغذية‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬مرض‭ ‬معقد‭ (…) ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬لوم‭ ‬الأفراد‭ ‬ووقف‭ ‬الوصم‭”.‬