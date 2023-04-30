زيادة أعداد – علي مارد الأسدي

بعد 20 عامًا من سقوط صدام، زيادة مطردة في أعداد السجناء السياسيين!!

بلغت أعداد القوى العاملة في مؤسسة السجناء السياسيين 1229 موظفًا في موازنة عام 2021 بحصة تشغيلية إجمالية قدرها 31,475 مليار دينار، تشمل رواتب ومخصصات موظفين، ومستلزمات خدمية وسلعية، وصيانة موجودات، ومنح واعانات وفوائد. وقد زادت أعداد القوى العاملة في موازنة 2023 بنسبة 16,8 بالمئة وأصبحت 1375 موظفًا على القطاع الحكومي، غير انها ترافقت مع زيادة غير منطقية في إجمالي المخصصات التشغيلية (وتحديدًا في باب المنح الشهرية للمسجونين السياسيين) لتقفز الأرقام الى مبلغ قدره 128,038 مليار دينار وبنسبة أكثر من 400 بالمئة عن موازنة عام 2021! ترى الا يحق لنا أن نتساءل بعد عقدين من سقوط حكم البعث المجرم، عن السر وراء الزيادة المستمرة في أعداد السجناء الــــــسياسيين والمبالغ الممنوحة لهم؟!