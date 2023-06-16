فاتح عبدالسلام

هناك‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬زيارات‭ ‬المسؤولين‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب‭ ‬الى‭ ‬بغداد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬من‭ ‬اخبار‭ ‬وتقارير‭ ‬ترافق‭ ‬تلك‭ ‬الزيارات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أحسن‭ ‬عند‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬زعيم‭ ‬زائر‭ ‬بعبارات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وعامة‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬أمراً‭ ‬مقتصراً‭ ‬على‭ ‬زوّار‭ ‬العراق،‭ ‬وإنّما‭ ‬ظاهرة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬شبيهة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬التصريحات‭ ‬والمقابلات‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الدولي،‭ ‬تلقي‭ ‬الأضواء‭ ‬عن‭ ‬زيارات‭ ‬زعماء‭ ‬ولقاءات‭ ‬مهمة‭ ‬تخص‭ ‬احداثاً‭ ‬وظروفاً‭ ‬لها‭ ‬أهميتها‭ ‬التاريخية،‭ ‬وسوى‭ ‬تلك‭ ‬الحالات،‭ ‬تمضي‭ ‬الزيارات‭ ‬الى‭ ‬أرشيف‭ ‬الحكومات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬أضواء‭ ‬كاشفة‭ ‬عن‭ ‬لمحات‭ ‬خاصة‭ ‬ومحادثات‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭ ‬المعلن‭. ‬دائما‭ ‬يكون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المثير‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬اجتماعات‭ ‬الغرف‭ ‬المغلقة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬او‭ ‬أربعين‭ ‬سنة،‭ ‬وحين‭ ‬يكون‭ ‬الكلام‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوقائع‭ ‬الجارية‭.‬

نتمنى‭ ‬ان‭ ‬نسمع‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬العراق‭ ‬انطباعاتهم‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬العشرين‭ ‬سنة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حين‭ ‬كانوا‭ ‬يلتقون‭ ‬رؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬أو‭ ‬مسؤولين‭ ‬مهمين،‭ ‬وماهي‭ ‬القناعات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحملها‭ ‬أولئك‭ ‬الزوار‭ ‬وهم‭ ‬يغادرون‭ ‬الى‭ ‬بلدانهم‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الزيارات‭ ‬تخص‭ ‬ملفات‭ ‬امنية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وافق‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ .‬

نحن‭ ‬لدينا‭ ‬برلمان‭ ‬لا‭ ‬ينقل‭ ‬الى‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬ماذا‭ ‬تتضمن‭ ‬زيارات‭ ‬زعماء‭ ‬الدول‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬طروحاتهم‭ ‬ومطالبهم‭ ‬وآراؤهم،‭ ‬ربما‭ ‬لأن‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لا‭ ‬يدرون‭ ‬أو‭ ‬انهم‭ ‬غير‭ ‬معنيين‭ ‬بمتابعة‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭.‬

لكن‭ ‬هناك‭ ‬لمحات‭ ‬شخصية‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭ ‬الرسمي‭ ‬تفيد‭ ‬الباحثين‭ ‬والدارسين‭ ‬ولعلها‭ ‬تفيد‭ ‬المحللين‭ ‬النفسيين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سواهم‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬العقلية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬وتتصل‭ ‬مع‭ ‬الخارج‭.‬

السياسيون‭ ‬العراقيون‭ ‬اعتادوا‭ ‬الكشف‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬اعلامية‭ ‬عن‭ ‬مواقفهم‭ ‬إزاء‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬الاخر‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬بارزة،‭ ‬وغالبا‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التشهير‭ ‬والشهرة،‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬مع‭ ‬زعامات‭ ‬اجنبية‭ ‬،‭ ‬واملنا‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬“الاعلام‭ ‬الدولي”‭ ‬بكشف‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬زعماء‭ ‬زاروا‭ ‬العراق،‭ ‬لكنني‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬لو‭ ‬جرى‭ ‬سيكون‭ ‬متأخرا‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يفيد‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬شيء‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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