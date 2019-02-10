زوج‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬رخصة‭ ‬السياقة

لندن – الزمان
نقلت عدة مواقع اخبارية بريطانية عن قصر بكنجهام يوم امس قوله أن الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا تخلى طوعا عن رخصة قيادة السيارة بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي. كان الأمير البالغ من العمر (97 عاما) قد نجا من الحادث دون إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع لاندروفر كان يقودها على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير كانون الثاني قرب ضيعة ساندرينجهام في شرق إنجلترا. وجاء في بيان القصر ”بعد تفكير عميق قرر دوق ادنبرة التخلي طوعا عن رخصة القيادة الخاصة به“.
وفي السيارة الأخرى، أصيبت السائقة (28 عاما) بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها (45 عاما) بكسر في الرسغ. وكان معهما رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر. وقع الحادث عندما كان الأمير فيليب يخرج من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي.