زوج‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬رخصة‭ ‬السياقة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نقلت‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬بريطانية‭ ‬عن‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬قوله‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬زوج‭ ‬إليزابيث‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬تخلى‭ ‬طوعا‭ ‬عن‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬بعد‭ ‬ضلوعه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬كان‭ ‬الأمير‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬(97‭ ‬عاما)‭ ‬قد‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬دون‭ ‬إصابات‭ ‬عندما‭ ‬انقلبت‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬لاندروفر‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬على‭ ‬جانبها‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامها‭ ‬بسيارة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬قرب‭ ‬ضيعة‭ ‬ساندرينجهام‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬القصر‭ ‬”بعد‭ ‬تفكير‭ ‬عميق‭ ‬قرر‭ ‬دوق‭ ‬ادنبرة‭ ‬التخلي‭ ‬طوعا‭ ‬عن‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة‭ ‬الخاصة‭ ‬به“‭.‬

وفي‭ ‬السيارة‭ ‬الأخرى،‭ ‬أصيبت‭ ‬السائقة‭ ‬(28‭ ‬عاما)‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬كما‭ ‬أصيبت‭ ‬مرافقتها‭ ‬(45‭ ‬عاما)‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الرسغ‭. ‬وكان‭ ‬معهما‭ ‬رضيع‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭. ‬وقع‭ ‬الحادث‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬فرعي‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيسي‭. ‬