زوال‭ ‬الغابات‭ ‬الجبلية‭ ‬يتسارع‭ ‬بشدة‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الحرائق

الجبال‭ ‬موطن‭ ‬لـ85‭%‬‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬والثدييات‭ ‬والبرمائيات‭ ‬في‭ ‬العالم

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتسبب‭ ‬أنشطة‭ ‬استغلال‭ ‬الغابات‭ ‬والحرائق‭ ‬والزراعة‭ ‬بزوال‭ ‬غابات‭ ‬الجبال‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬دق‭ ‬معدوها‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

تُعدّ‭ ‬الجبال‭ ‬موطناً‭ ‬لـ85‭%‬‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬والثدييات‭ ‬والبرمائيات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الغابات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬فقدانها‭ ‬ينذر‭ ‬بالخطر‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭.‬

وقد‭ ‬غطت‭ ‬الغابات‭ ‬الجبلية‭ ‬1‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الكوكب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬بحسب‭ ‬معدي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ “‬وان‭ ‬إيرث‭”.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬78‭,‬1‭ ‬مليون‭ ‬هكتار،‭ ‬أو‭ ‬7‭,‬1‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية،‭ ‬زال‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و2018،‭ ‬بحسب‭ ‬خلاصات‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭ ‬الباحثون‭ ‬باستخدام‭ ‬بيانات‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭. ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬الحرجية‭ ‬التي‭ ‬زالت‭ ‬تتخطى‭ ‬مساحة‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأميركية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬وتيرة‭ ‬فقدان‭ ‬هذه‭ ‬الغابات‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬التسارع،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬الخسائر‭ ‬الأخيرة‭ ‬أكبر‭ ‬بـ2‭,‬7‭ ‬مرة‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭.‬

وحذر‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭ (‬42‭%‬‭ ‬من‭ ‬الإجمالي‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬أيضاً‭ ‬التسارع‭ ‬الأكبر،‭ ‬هي‭ ‬الغابات‭ ‬الجبلية‭ ‬الاستوائية،‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بالتنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬وتستضيف‭ ‬أجناس‭ ‬كثيرة‭ ‬مهددة‭ ‬بالانقراض‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬زينزونغ‭ ‬تسنغ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الخسائر‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الاستوائية‭ ‬تتزايد‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الأخرى‭”‬،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ “‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬غني‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن،‭ ‬فإن‭ ‬التأثير‭ ‬هائل‭”.‬

ولاحظ‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬العلوّ‭ ‬الكبير‭ ‬والمنحدرات‭ ‬الشديدة‭ ‬حدّت‭ ‬تاريخياً‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭ ‬البشري‭ ‬لهذه‭ ‬الغابات‭. ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬مستهدفة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأخشاب‭ ‬والزراعة‭.‬

ويُعتبر‭ ‬قطع‭ ‬الأشجار‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬42‭%‬‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الغابات‭ ‬الجبلية،‭ ‬تليها‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ (‬29‭%)‬،‭ ‬والزراعة‭ ‬المتنقلة‭ (‬15‭%)‬،‭ ‬والزراعة‭ ‬الدائمة‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬الدائمة‭ (‬10‭%)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭.‬

وتتضمن‭ ‬الزراعة‭ ‬المتحركة‭ ‬تطهير‭ ‬الأرض‭ ‬واستخدامها‭ ‬لبضع‭ ‬سنوات‭ ‬قبل‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬خصبة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضح‭ ‬زينزونغ‭ ‬تسنغ‭ ‬أن‭ “‬العوامل‭ ‬تختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬المناطق‭”. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية،‭ ‬السبب‭ ‬يرتبط‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬لأنّ‭ ‬هناك‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭”‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬ما‭ ‬‮ ‬يسرّع‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرائق‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ “‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬لإبطاء‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭”.‬

يُعدّ‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬أهم‭ ‬عامل‭ ‬للخسائر‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭.‬

ويقول‭ ‬زينزونغ‭ ‬تسنغ‭ “‬يزرع‭ ‬الناس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬المطاط‭ ‬أو‭ ‬نخيل‭ ‬الزيت‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬أكثر‭”‬،‭ ‬وهم‭ “‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬لزراعة‭ ‬الذرة‭ ‬وإطعام‭ ‬دواجنهم‭”. ‬وتنتشر‭ ‬أنشطة‭ ‬الزراعة‭ ‬المتحركة‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬فإن‭ ‬فقدان‭ ‬الغابات‭ ‬الجبلية‭ ‬يُسجّل‭ ‬بوضوح‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬المساحة‭ ‬المعنية‭ ‬39‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬هكتار،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلاً‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للغابات‭ ‬المفقودة‭.‬

كما‭ ‬تكبدت‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬وأوروبا‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

ويوضح‭ ‬الباحث‭ “‬بالنسبة‭ ‬للمناطق‭ ‬الاستوائية،‭ ‬يحتاج‭ ‬الناس‭ ‬للعيش‭ ‬مع‭ ‬الغابة،‭ ‬وليس‭ ‬قطعها‭”.‬

في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬لاحظ‭ ‬العلماء‭ ‬عودة‭ ‬أنواع‭ ‬محلية‭ ‬إلى‭ ‬النمو،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬ليس‭ ‬دائماً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعوّض‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬الخسائر،‭ ‬وفق‭ ‬شينيوي‭ ‬هي،‭ ‬المشاركة‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭.‬

وتؤكد‭ ‬الباحثة‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الغابات‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬والقواعد‭.‬

وتقول‭ “‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬محمية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الخسائر‭”.‬