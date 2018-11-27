زواج‭ ‬السلطان

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فاتح عبد السلام

ملك‭ ‬ماليزيا‭ ‬السلطان‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬اعتنقت‭ ‬الاسلام‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لكنها‭ ‬لن‭ ‬تحمل‭ ‬لقب‭ ‬ملكة‭ ‬ماليزيا‭ ‬وستكتفي‭ ‬بلقب‭ ‬زوجة‭ ‬السلطان،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬حمل‭ ‬اللقب‭ ‬كونها‭ ‬ليست‭ ‬ماليزية‭ ‬الاصل‭ .‬

الرجل‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬لف‭ ‬ولا‭ ‬دوران‭ ‬ولا‭ ‬مخاتلة‭ ‬ولا‭ ‬كذب‭ ‬ولا‭ ‬استعراضات‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬لها‭ ‬انّ‭ ‬زواجه‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬له‭ ‬انجاب‭ ‬الاطفال‭ ‬،‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬الغاية‭ .‬

هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاصدقاء‭ ‬قربي‭ ‬،‭ ‬قالوا‭ ‬مباشرة‭ ‬وهم‭ ‬يسمعون‭ ‬الخبر‭ ‬:‭ ‬انه‭ ‬زواج‭ ‬مصلحة‭ .‬

قلت‭ ‬:‭ ‬لماذا‭ ‬تقولون‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعرفوا‭ ‬الحقيقة‭ ‬،‭ ‬ربما‭ ‬جمعتهما‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬،‭ ‬فنزعت‭ ‬عن‭ ‬قلبيهما‭ ‬الالقاب‭ ‬البراقة‭.‬

‭ ‬قالوا‭ ‬:‭ ‬لا‭ ‬هذا‭ ‬واضح‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬انجاب‭ ‬الاطفال‭ ‬وهي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تقترن‭ ‬بملك‭ .‬

قلت‭ ‬:‭ ‬لكنه‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يقترن‭ ‬بأية‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬سلطان‭ ‬وليس‭ ‬رجلاً‭ ‬عادياً‭ . ‬وانجاب‭ ‬الاطفال‭ ‬ليس‭ ‬معضلة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ .‬

‭ ‬لكنهم‭ ‬زادوا‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬،‭ ‬وقالوا:‭ ‬انه‭ ‬اسلام‭ ‬مصلحة‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬أسلمت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬سلطان‭ .‬

قلت‭ ‬:‭ ‬لماذا‭ ‬تنسون‭ ‬انها‭ ‬ملكة‭ ‬أيضاً‭ .. ‬ملكة‭ ‬للجمال‭ .‬

ضحكوا‭ ‬وقالوا:‭ ‬ما‭ ‬اكثر‭ ‬الجمال‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مال‭ ‬وجاه‭ ‬وملك‭.‬

قلت:‭ ‬لماذا‭ ‬تتجاهلون‭ ‬قصة‭ ‬الحب‭ ‬بينهما‭ ‬،‭ ‬أليس‭ ‬الحب‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭.‬

‭ ‬ضحكوا‭ ‬ثانية:‭ ‬الحب‭ ‬!!‭ ‬أيّ‭ ‬حب‭ ‬هذا‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬الفقر‭ .‬

قلت‭ ‬لهم:‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬فقيرة‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬شخصية‭ ‬عامة‭ ‬تتهافت‭ ‬عليها‭ ‬شركات‭ ‬الاعلان‭ ‬والدعاية‭ ‬والعلاقات‭.‬

قالوا:‭ ‬مستحيل‭ ‬مانصدق‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬هكذا‭ ‬بالصدفة‭ ‬،‭ ‬نظرة‭ ‬وابتسامة‭ ‬ولقاء‭ ‬ومواعيد‭ ‬ورسائل‭ ‬واتساب‭ ‬وحب‭ ‬ثم‭ ‬زواج‭ .‬

قلت‭ ‬:‭ ‬اجل‭ ‬انتم‭ ‬لا‭ ‬تصدقون‭ ‬لأنكم‭ ‬تتحدثون‭ ‬عن‭ ‬واقعكم‭ ‬والناس‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬تفهم‭ ‬الزواج‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬الحب‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المصلحة‭ . ‬قالوا:‭ ‬والله‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬مهما‭ ‬قلت‭.‬

قلت‭ ‬:‭ ‬ليست‭ ‬الحقيقة‭ ‬،‭ ‬لكنها‭ ‬حقيقتكم‭ ‬فقط‭ .‬

قالوا:لماذا‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬السلطان‭ ‬والملكة‭ ‬بحماس‭ .. ‬هذا‭ ‬أيضاً‭ ‬أمر‭ ‬لابد‭ ‬انّ‭ ‬لك‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭.‬

قلت:‭ ‬أليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬الحب‭.‬

قالوا:‭ ‬مايخالف‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬لك‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬وغاية‭ ‬وليس‭ ‬هكذا‭ ‬دفاع‭ ‬بلا‭ ‬ثمن،‭ ‬حتى‭ ‬ظننا‭ ‬انك‭ ‬ماليزي‭ ‬أو‭ ‬روسي‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية