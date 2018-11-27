زواج‭ ‬السلطان

توقيع
فاتح عبد السلام
ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس تزوج من ملكة جمال روسيا التي اعتنقت الاسلام قبل ستة أشهر، لكنها لن تحمل لقب ملكة ماليزيا وستكتفي بلقب زوجة السلطان، حيث لا يحق لها حمل اللقب كونها ليست ماليزية الاصل .
الرجل كان واضحاً ، من دون لف ولا دوران ولا مخاتلة ولا كذب ولا استعراضات ، قال لها انّ زواجه الأول لم يحقق له انجاب الاطفال ، ويريد أن يتزوج من أجل هذه الغاية .
هناك مجموعة من الاصدقاء قربي ، قالوا مباشرة وهم يسمعون الخبر : انه زواج مصلحة .
قلت : لماذا تقولون هذا من دون أن تعرفوا الحقيقة ، ربما جمعتهما قصة حب ، فنزعت عن قلبيهما الالقاب البراقة.
قالوا : لا هذا واضح ، انه يريد انجاب الاطفال وهي تريد أن تقترن بملك .
قلت : لكنه يستطيع أن يقترن بأية امرأة في بلاده ، فهو سلطان وليس رجلاً عادياً . وانجاب الاطفال ليس معضلة الى هذا الحد .
لكنهم زادوا في الكلام ، وقالوا: انه اسلام مصلحة أيضاً ، فهي أسلمت من أجل الزواج من سلطان .
قلت : لماذا تنسون انها ملكة أيضاً .. ملكة للجمال .
ضحكوا وقالوا: ما اكثر الجمال ، لكن لا قيمة له من دون مال وجاه وملك.
قلت: لماذا تتجاهلون قصة الحب بينهما ، أليس الحب أكبر من أي شيء.
ضحكوا ثانية: الحب !! أيّ حب هذا يعيش مع الفقر .
قلت لهم: انها ليست فقيرة ، بعد أن أصبحت شخصية عامة تتهافت عليها شركات الاعلان والدعاية والعلاقات.
قالوا: مستحيل مانصدق انّ هذا يحدث هكذا بالصدفة ، نظرة وابتسامة ولقاء ومواعيد ورسائل واتساب وحب ثم زواج .
قلت : اجل انتم لا تصدقون لأنكم تتحدثون عن واقعكم والناس في البلد تفهم الزواج او حتى الحب من باب المصلحة . قالوا: والله هذه الحقيقة مهما قلت.
قلت : ليست الحقيقة ، لكنها حقيقتكم فقط .
قالوا:لماذا تدافع عن السلطان والملكة بحماس .. هذا أيضاً أمر لابد انّ لك فيه مصلحة.
قلت: أليس من حق الانسان أن يدافع عن الحب.
قالوا: مايخالف ، لكن دافع عن شيء لك فيه مصلحة وغاية وليس هكذا دفاع بلا ثمن، حتى ظننا انك ماليزي أو روسي.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية