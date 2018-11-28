زلزال ايران يوقف تصدير الغاز الى العراق

اردوغان: المنطقة تعاني آثار الحرب العالمية الاولى وتركيا الأكثر تضرراً

بغداد – اسطنبول – الزمان

أوقفت إيران صادراتها من الغاز إلى العراق، وذلك لعدة أيام، فيما تعكف السلطات على إصلاح الأضرار في خط أنابيب جراء زلزال ضرب المنطقة في الآونة الأخيرة.

وابلغت السلطات الإيرانية وزارة الكهرباء في بغداد، بأن ضخ صادرات الغاز سيستأنف «خلال الأيام القليلة المقبلة»، بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب الواقع داخل الأراضي الإيرانية. من جهتها، قالت وزارة الكهرباء في العراق في بيان إن «هذا الانقطاع يحرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميغاوات، إذ يعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء”.من جهته أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مخطط لإعادة رسم المنطقة عبر حرب كبيرة سببت الأزمات والتوترات، بدءا من سوريا وصولا إلى اليمن والعراق وفلسطين.

ودعا أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مدينة اسطنبول، إلى «عدم الوقوع في فخاخ أولئك اللذين يحاولون الإيقاع بين المسلمين، من خلال التركيز على النقاط الخلافية والتباينات».

وأضاف: «علينا ألا نقيم حدودا وجدرانا جديدة فيما بيننا داخل هذه المنطقة التي رسمت حدودها بالدماء»، مشيرا إلى أن «الآثار السلبية للحرب العالمية الأولى، ما زالت واضحة رغم مرور قرن كامل على انقضائها، وأن تركيا هي أكثر دولة في المنطقة تشعر بتلك الآثار».

واستمر قائلا: «ألم نصب بخيبة أمل كبيرة حينما طرقنا أبواب المحافل والمنظمات الدولية من أجل حل القضية الفلسطينية والحروب الداخلية في منطقتنا، فماذا ننتظر أو نأمل منهم؟ فالحرب العالمية الأولى التي تسببت في مجازر كبيرة بالقارة الأوروبية، جلبت إلى منطقتنا أمراضا كثيرة، على رأسها التفرقة العرقية والمذهبية».

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وأكد أن التعصب المذهبي أدى إلى إضعاف المجتمع الإسلامي من الداخل، وجعله عرضة للتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن تبني المذهب واعتباره دينا، يعد من أكبر الفتن التي لا مكان لها في الإسلام.

و قال: «بحسب معتقدنا فإن كل من يؤمن بإله واحد ودين واحد ونبي واحد وكتاب واحد، هو أخ لنا في الدين، ولا يحق لأحد أن يضيق حدود الأخوة الإسلامية التي رسمها ربنا ونبينا محمد (خاتم المرسلين)، ويجب أن يكون في قلب المسلم

وضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، الأحد الماضي، ضواحي مدينة «سربل ذهاب» في محافظة كرمانشاه غربي إيران، وأدت إلى سقوط المئات من المصابين.