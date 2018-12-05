زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬7‭.‬5‭ ‬درجات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ثروة‭ ‬الارض‭ ‬من‭ ‬النيكل

سيدني‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬قوّته‭ ‬7,5‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭ ‬قبالة‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬بالسلطات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬تسونامي‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬إخلاء‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬جسيمة‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أعقبه‭ ‬عشر‭ ‬هزات‭ ‬ارتدادية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬جزر‭ ‬لويالتي‭ ‬بأرخبيل‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬وعلى‭ ‬عمق‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬فقط‭.‬

وتم‭ ‬رصد‭ ‬أمواج‭ ‬تسونامي‭ ‬تندفع‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬بالأهالي‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬مرتفعة،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬المد‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬سنتيمترا‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬تانا‭ ‬في‭ ‬فانواتو‭.‬

وقال‭ ‬اهالي‭ ‬الجزيرة‭ ‬إن‭ ‬جدران‭ ‬مبان‭ ‬اهتزت‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬أصبح‭ ‬البحر‭ ‬مكسوا‭ ‬بالرغوة‭.‬

وتوقع‭ ‬مركز‭ ‬رصد‭ ‬التسونامي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬حدوث‭ ‬أمواج‭ ‬تسونامي‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاعها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمتار،‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬زلزالا‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬بتلك‭ ‬القوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدمرا‭.‬

لكن‭ ‬المركز‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إن‭ ‬خبراءه‭ ‬رصدوا‭ ‬أمواجا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬لم‭ ‬يتعدى‭ ‬ارتفاعها‭ ‬72‭ ‬سنتم‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬نوميا‭ ‬إن‭ ‬أمواج‭ ‬التسونامي‭ ‬ضربت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬لويالتي‭ ‬وجزيرة‭ ‬ايل‭ ‬اوف‭ ‬باينز‭ ‬‭(‬جزيرة‭ ‬الصنوبر‭)‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بأضرار‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إن‭ ‬“تقارير‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬التسونامي‭ ‬تراجعت‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الأهالي”‭. ‬وأضاف‭ ‬“لم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أضرار”‭.‬

“معتادون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع”

وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬تقريبا‭ ‬قال‭ ‬مركز‭ ‬رصد‭ ‬التسونامي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬ومقره‭ ‬هواي،‭ ‬إن‭ ‬الخطر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الزلزال‭ ‬الأساسي‭ ‬“قد‭ ‬زال”‭.‬

وعقب‭ ‬الزلزال‭ ‬تلقى‭ ‬أهالي‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬قصيرة‭ ‬تطلب‭ ‬منهم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬فورا‭.‬

وقال‭ ‬بازيل‭ ‬سيتر‭ ‬مسؤول‭ ‬بلدية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬مار‭ ‬بأرخبيل‭ ‬لويالتي،‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬هزة‭ ‬صغيرة‭ ‬أعقبتها‭ ‬هزة‭ ‬أكبر‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“اهتز‭ ‬المبنى‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تقع‭ ‬أضرار”‭. ‬وأضاف‭ ‬“عندما‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬توجه‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬مرتفعة‭. ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬خطير”‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مرصد‭ ‬الكوارث‭ ‬الجيولوجية‭ ‬في‭ ‬فانواتو‭ ‬إن‭ ‬جزيرة‭ ‬تانا‭ ‬المأهولة‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬ستتعرض‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لأكثر‭ ‬الأضرار‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“لا‭ ‬يوجد‭ ‬صفارات‭ ‬إنذارات‭ ‬في‭ ‬تانا‭ ‬لكن‭ ‬الأهالي‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬اخذوا‭ ‬الاحتياطات‭ ‬وتوجهوا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬مرتفعة”‭.‬

وفيما‭ ‬وقعت‭ ‬هزات‭ ‬ارتدادية‭ ‬بلغت‭ ‬شدة‭ ‬أحداها‭ ‬6,6‭ ‬درجات،‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬مصورة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وهم‭ ‬يسبحون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬البلورية‭ ‬قبالة‭ ‬نوميا،‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بالخطر‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يبعد‭ ‬50‭ ‬كلم‭ ‬فقط‭.‬

وكاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬أراض‭ ‬فرنسية‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬269‭ ‬الف‭ ‬نسمة‭.‬وتضم‭ ‬الجزيرة‭ ‬ربع‭ ‬ثروة‭ ‬العالم‭ ‬المعروفة‭ ‬من‭ ‬النيكل‭.‬