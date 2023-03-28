زعيم كوريا الشمالية يطالب جيشه بإنتاج قنابل نووية تكتيكية صغيرة

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حض‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاج‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كشفت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬عن‭ ‬رأس‭ ‬حربية‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬جديدة‭ ‬أصغر‭ ‬حجما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭.‬

ظهر‭ ‬كيم‭ ‬في‭ ‬مشاهد‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬محاطا‭ ‬بجنرالات‭ ‬عسكريين‭ ‬أثناء‭ ‬تفقده‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬خضراء‭ ‬اللون‭ ‬وأصغر‭ ‬حجما‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬هواسان‭-‬31‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬البركان‭ ‬بالكورية‭. ‬ودانت‭ ‬فرنسا‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬استفزازات‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كلير‭ ‬لوجندر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحيطت‭ ‬علما،‭ ‬بقلق‭ ‬عميق،‭ ‬بدعوة‭ ‬زعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬المتجددة‭ ‬لتسريع‭ ‬إنتاج‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬تحث‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬على‭ ‬الامتثال‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ … ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لأعمالها‭ ‬المزعزعة‭ ‬للاستقرار‮»‬‭.‬

كثيرا‭ ‬ما‭ ‬سعت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬حيازة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬‮«‬تصغير‮»‬‭ ‬رأس‭ ‬حربية‭ ‬يمكن‭ ‬تركيبها‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭ ‬لتهديد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وتشير‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬هواسان‭-‬31‭.‬

واستمع‭ ‬كيم‭ ‬لإحاطة‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المركزية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭.‬‮ ‬

ودعا‭ ‬المسؤولين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التوسع‭ ‬بطريقة‭ ‬بعيدة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬مخصصة‭ ‬لصنع‭ ‬الأسلحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنفيذ‭ ‬الشامل‭ ‬لخطة‭ (…) ‬زيادة‭ ‬الترسانة‭ ‬النووية‭ ‬بشكل‭ ‬تصاعدي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كيم‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تصنّع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬العيوب‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬سيخشى‭ ‬منا‭ ‬ولن‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬استفزاز‭ ‬سيادة‭ ‬دولتنا‭ ‬ونظامنا‭ ‬وشعبنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬تكتيكي‭ ‬محتمل،‭ ‬يحمل‭ ‬مؤشرات‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬تقني‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬نووية‭ ‬وشيكة‭. ‬تأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬كيم‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬مجموعة‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬أميركية‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬التدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تجارب‭ ‬استفزازية‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وتحمّل‭ ‬الجنوب‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬سيجونغ‭ ‬تشيونغ‭ ‬سيونغ‭-‬تشانغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النهج‭ ‬الحالي‭ ‬المتشدد‭ ‬يهدف‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لتبرير‭ ‬اختباراتهم‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬وتجربة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬رأس‭ ‬حربية‭ ‬تكتيكية‭ ‬مصغرة‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬احتمالات‭ ‬تنفيذ‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تجربة‭ ‬نووية‭ ‬سابعة‭ ‬بهذه‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬كخطوة‭ ‬تالية،‭ ‬تزايدت‮»‬‭. ‬تقوم‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بتجارب‭ ‬صاروخية‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬رد‮»‬‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭. ‬ويمثل‭ ‬ذلك‭ ‬عبئا‭ ‬ماليا‭ ‬كبيرا‭ ‬وغير‭ ‬مستدام‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الفقيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬أحد‭ ‬الخبراء‭. ‬وقال‭ ‬الاستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إيوا‭ ‬بسيول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬عارم‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬تدريب‭ ‬مشترك‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكن‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬أطلقت،‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحالة،‭ ‬فإن‭ ‬التجربة‭ ‬النووية‭ ‬السابعة‭ ‬ستكون‭ ‬نهاية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ما،‭ ‬سيعلنون‭ ‬أنفسهم‭ ‬قوة‭ ‬نووية‭ ‬وسيعودون‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

أجرى‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الإثنين‭ ‬تدريبات‭ ‬تحاكي‭ ‬هجوما‭ ‬نوويا‭ ‬مستخدما‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬تكتيكية،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬منفصل‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬بارك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬توجه‭ ‬رسالة‭ ‬متماسكة‭ ‬جدا‭. ‬إنهم‭ ‬يحاربون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاعتراف‭ ‬بهم‭ ‬كقوة‭ ‬نووية‭ ‬خالصة‮»‬‭.‬‮ ‬

تسعى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬انتاج‭ ‬وسائل‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوسها‭ ‬النووية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مخزوناتها‭ ‬النووية‭.‬

وقالت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬أجرت‭ ‬اختبارا‭ ‬ثانيا‭ ‬ناجحا‭ ‬لطوربيد‭ ‬نووي‭ ‬مسيّر‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ملاحقة‭ ‬أهداف‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭.‬

وتم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬اختبار‭ ‬أول‭ ‬لهذا‭ ‬السلاح‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬هاييل‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬تسونامي‮»‬‭ ‬باللغة‭ ‬الكورية،‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وشككت‭ ‬سيول‭ ‬بتلك‭ ‬التصريحات،‭ ‬وقال‭ ‬جيشها‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ينظر‭ ‬في‭ ‬احتمال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التجربة‭ ‬مضخمة‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬مختلقة‮»‬‭.‬

وبرزت‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بتطوير‭ ‬غواصات‭ ‬مسيّرة،‭ ‬لكن‭ ‬يُرجح‭ ‬بأنهم‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬القيادة‭ ‬المشتركة‭ ‬للأركان‭.‬

وقالت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الطوربيد‭ ‬‮«‬هايبل‮»‬‭ ‬قام‭ ‬بمناورات‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬‮«‬لمدة‭ ‬41‭ ‬ساعة‭ ‬و27‭ ‬دقيقة‭ ‬متتبعا‭ ‬مسار‭ ‬محاكاة‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬600‭ ‬كيلومتر‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفجر‭ ‬بهدف‭ ‬قبالة‭ ‬مقاطعة‭ ‬هامغيونغ‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬التجربة‭ ‬‮«‬أثبتت‭ ‬كافة‭ ‬الخصائص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمنظومة‭ ‬الأسلحة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سلامتها‭ ‬وصلابتها‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬طوّرت‭ ‬سلاحا‭ ‬مشابها‭ ‬هو‭ ‬الطوربيد‭ ‬‮«‬بوسايدون‮»‬‭ ‬النووي‭ ‬المسيّر،‭ ‬لكن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المعقدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬قد‭ ‬تتجاوز‭ ‬قدرات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وفق‭ ‬خبراء‭.‬‮ ‬