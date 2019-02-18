زعيم داعش تحت مرمى التحالف الدولي والقوات الأمنية

مصادر إستخباراتية: البغدادي يتحرّك داخل الأراضي السورية بملابس عصرية بلا عمامة

بغداد – قصي منذر

كشفت مصادر امنية واستخباراتية عراقية امس الاثنين عن توافر معلومات تفيد بوجود زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي داخل الاراضي السورية، مؤكدة انه خلع العمامة وارتدى ملابس عصرية. وقال مصدر امني في تصريح إن (البغدادي ما زال على قيد الحياة، وأنه داخل الأراضي السورية وقد تنقل خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية بين العراق وسوريا)، موضحا ان (البغدادي لم يعد يخرج بموكب أو مع مجاميع مسلحة، بل برفقة بعض العناصر المباشرين وغير المباشرين أي المنتشرين بين الناس)، وبحسب المصدر فإن (خارطة تحركات البغدادي اكتملت لدى الاستخبارات العراقية وكذلك التحالف الدولي، ولم يعد بعيدا عن أنظارهما). الى ذلك افادت تقارير صحفية امس، نقلا عن مصدر استخباراتي عراقي، بأن (البغدادي يتنقل باستمرار في الأراضي السورية خوفا من كشف موقعه)، مضيفا أن الأخير (خلع العمامة الإسلامية التي كان يرتديها وارتدى ملابس عصرية، لكي لا يكتشفه المواطنون). ورجح مصدر أمني قبل ايام أن يكون البغدادي محاصرا برفقه خمسة من وزرائه بمنطقة صغيرة في دير الزور السورية.وبحسب المصدر فإن (هناك قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة)، مشيرا إلى أن (القوات الامنية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، وذلك من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين).

من جهة اخرى بحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بمكتبه الرسمي مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل التعاون في مجال التدريب والحرب ضد داعش كما استعرضا (التطورات الايجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وإعمار المدن المحررة والمتضررة، الى جانب جهود القضاء على بقايا داعش في سوريا)، كما التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بفوتيل وبحث معه جهود القضاء على بقايا داعش وتعزيز التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب. وهدد قائد قوات التحالف الدولي لمقاتلة داعش في العراق وسوريا اللفتنانت جنرال بول لاكاميرا من إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.ويخشى الأكراد التعرض لهجوم من تركيا المجاورة التي هددت بسحق وحدات حماية الشعب الكردية. واكد لاكاميرا حذر من أن القانون الأمريكي يمنع التعاون مع روسيا وقوات الأسد أيضا، مستدركا(سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا). وعندما سئل عما إذا كان الدعم سيستمر إذا تحالفوا مع الأسد قال لاكاميرا (كلا وحينها ستنقطع هذه العلاقة). من جهة اخرى قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه امس ان بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الراهن بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي داعش من سوريا، وانها ستعيد المقاتلين على أساس مبدأ (كل حالة على حدة).وطالب ترامب السبت الماضي فرنسا وبريطانيا وألمانيا باستعادة أكثر من 800 من عناصر داعش تم اعتقالهم وأن تقوم بمحاكمتهم.وقالت بيلوبيه في مقابلة تلفزيونية (هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي. ولن نغير سياستنا في الوقت الراهن ولن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب)وترفض الحكومة الفرنسية استعادة المسلحين وزوجاتهم رفضا قاطعا. وتحاول باريس بالفعل إعادة القصّر على أساس مبدأ كل حالة على حدة.وتقول مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تحتجز نحو 150 مواطنا فرنسيا في شمال شرق سوريا بينهم 50 بالغا.وردت ألمانيا أيضا بفتور على مطالب ترامب وقالت إنها لا يمكن أن تستعيد مسلحي داعش إلا بعد زيارات قنصلية.على صعيد آخر نفذت قوة تركية خاصة عملية داخل الاراضي العراقية استهدفت حزب العمال الكردستاني قبل ان تعود الى الاراضي التركية. وبحسب مصادر عسكرية تركية فقد (تمكنت القوة من تدمير موقع لوجستي للعمال الكردستاني خلال عملية برية في منطقة هاكورك شمالي العراق بعد رصد موقع يستخدمه عناصر الحزب بشكل مكثف). وأوضحت المصادر أن (القوات المشاركة في العملية دمّرت الموقع مع المعدات اللوجستية التي كانت بداخله).وفي تسجيلات التقطتها القوات التركية خلال العملية يظهر الموقع على شكل مغارة طويلة يمر بداخلها جدول مائي.

(تفاصيل ص4)