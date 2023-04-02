زعيم حزب مغربي يكاشف اخنوش يحقيقة الغلاء

الرباط‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

على‭ ‬إثر‭ ‬تداعيات‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬موضوع‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بالمغرب‭ ‬حديث‭ ‬الساعة‭ ‬ويؤرق‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية‭ ‬بجميع‭ ‬أصنافها‭ ‬وتأثيراته‭ ‬على‭ ‬شرائح‭ ‬مختلفة‭ ‬بات‭ ‬مصيره‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع،‭ ‬دعا‭ ‬حزب‭ ‬يساري‭ ‬معارض‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬مقتضيات‭ ‬قانون‭ ‬حرية‭ ‬الأسعار‭ ‬والمنافسة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للحكومة‭ ‬التسقيف‭ ‬المرحلي‭ ‬لأسعار‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭.‬

وطالب‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬إعمال‭ ‬مراقبة‭ ‬حقيقية‭ ‬للسوق‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬اختلالات‭ ‬سلاسل‭ ‬التسويق،‭ ‬والزجر‭ ‬الصارم‭ ‬للممارسات‭ ‬الفاسدة‭ ‬لبعض‭ ‬كِبارِ‭ ‬الوسطاء‭ ‬والمضاربين‭ ‬والمحتكرين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬الرسالة‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬فوري‭ ‬لدعم‭ ‬أرباب‭ ‬النقل‭… ‬ودعم‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمغاربة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوظيف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأمثل‭ ‬للمداخيل‭ ‬الإضافية‭ ‬والاستثنائية‭ ‬المهمة‭ ‬المتأتي‭ ‬أغلبها‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الموارد‭ ‬الضريبية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬للأسر‭ ‬الفقيرة،‭ ‬وإعمال‭ ‬دخل‭ ‬الكرامة‭ ‬للمسنين‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬دخل‭ ‬الأجراء‭ ‬الصغار‭ ‬والمتقاعدين‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬اقترحها‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬استخدام‭ ‬الآليات‭ ‬الجمركية،‭ ‬وكذا‭ ‬الجبائية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ (‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬TVAورسوم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الداخلي‭ ‬TIC،‭ ‬وذلك‭ ‬بغاية‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإخراج‭ ‬السريع‭ ‬للنصوص‭ ‬التنظيمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدوره‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬ومحاربة‭ ‬المضاربات‭ ‬والاحتكار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬والادخار‭ ‬السري‭ ‬للسلع‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مايلي‭ ‬نص‭ ‬الرسالة‭ :‬

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السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المحترم؛

تحية‭ ‬طيبة‭ ‬وبعد؛

عقد‭ ‬المكتبُ‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬استثنائيا،‭ ‬يومه‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ (‬مارس‭) ‬2023،‭ ‬خصَّصَهُ‭ ‬لتدارس‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والسياسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬مسألة‭ ‬غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬والتدهور‭ ‬الخطير‭ ‬للقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمغاربة‭. ‬وقرر‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬إليكم،‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المحترم،‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬صار‭ ‬يشكل‭ ‬الشغل‭ ‬الشاغل‭ ‬لكافة‭ ‬المغاربة‭ ‬ومصدر‭ ‬قلقهم‭.‬

وعليه‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬مواقفنا‭ ‬وملاحظاتنا‭ ‬واقتراحاتنا‭ ‬التالية،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬صدى‭ ‬لديكم،‭ ‬وأن‭ ‬تأخذوها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭:‬

يُسجل‭ ‬المكتبُ‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬بقلقٍ‭ ‬بالغ،‭ ‬الاستخفاف‭ ‬الذي‭ ‬يطبع‭ ‬تعاطي‭ ‬حكومتكم‭ ‬اللامبالي‭ ‬واللامسوؤل‭ ‬مع‭ ‬الغلاء‭ ‬الفاحش،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُـــطاق،‭ ‬لأسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية،‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعاظُم‭ ‬الغضب‭ ‬وتصاعد‭ ‬الاحتقان‭ ‬شعبيًّا،‭ ‬وبما‭ ‬يهدد‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي؛

يستنكر‭ ‬صمت‭ ‬حكومتكم‭ ‬ووقوفها‭ ‬موقف‭ ‬المتفرج‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬كل‭ ‬الفئات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وأساساً‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬والفئات‭ ‬المعوزة‭ ‬والمستضعفة‭ ‬والفئات‭ ‬الوسطى‭. ‬كما‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬تواتر‭ ‬خيبات‭ ‬المغربيات‭ ‬والمغاربة‭ ‬تُجاه‭ ‬التطمينات‭ ‬الشفوية‭ ‬وتعبيرات‭ ‬الارتياح‭ ‬التي‭ ‬تُطلقها‭ ‬الحكومة‭ ‬ويُفَنِّدها‭ ‬الواقع‭ ‬المعيش‭ ‬وكذا‭ ‬إصدارات‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬والمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي‭ ‬والمندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬والتي‭ ‬تنبه‭ ‬إلى‭ ‬دقة‭ ‬الأوضاع‭ ‬واتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الفقر؛

يُنبِّهُ‭ ‬حكومتكم‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تَحمُّلِ‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬كاملةً‭ ‬حُيالَ‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المقلق،‭ ‬والتخلي‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬خطاب‭ ‬تبرير‭ ‬الوضع‭ ‬بالتقلبات‭ ‬الدولية،‭ ‬والاختباء‭ ‬وراء‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية،‭ ‬والتحجج‭ ‬الـــــمُـــغالِــط‭ ‬بإرث‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬حزبُكم‭ ‬مكونا‭ ‬أساسيا‭ ‬فيها‭ ‬متحملاً‭ ‬لحقائب‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والإنتاجية؛

يؤكد‭ ‬على‭ ‬أنَّ‭ ‬مرور‭ ‬سنةٍ‭ ‬ونصف‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬حكومتكم،‭ ‬دون‭ ‬اتخاذها‭ ‬إجراءاتٍ‭ ‬قوية‭ ‬وفعلية‭ ‬لحماية‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنات‭ ‬والمواطنين،‭ ‬ولمقاومة‭ ‬صعوبات‭ ‬الظرفية،‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المعاناة‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬المغاربة‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬الغلاء‭ ‬التاريخي‭ ‬وغير‭ ‬المسبوق‭ ‬للأسعار‭ ‬منذ‭ ‬عقود؛

يُذَكّرُ‭ ‬حكومتكم‭ ‬بأنها‭ ‬تنكرت،‭ ‬بشكلٍ‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬تاماًّ،‭ ‬للنموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬مرجعاً‭ ‬لها‭. ‬كما‭ ‬يُذَكرها‭ ‬بأنها‭ ‬أخلفت،‭ ‬إلى‭ ‬الآن،‭ ‬تنفيذ‭ ‬معظم‭ ‬التزاماتها‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬الحكومي،‭ ‬ومنها‭: ‬دخلُ‭ ‬الكرامة؛‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬أجور‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم؛‭ ‬وتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الطبقات‭ ‬الوسطى؛‭ ‬وتحقيق‭ ‬4‭% ‬كنسبة‭ ‬نمو؛‭ ‬وإحداث‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬منصب‭ ‬شغل‭ ‬قار‭ ‬سنويا؛‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬الشغل‭ ‬لدى‭ ‬النساء؛‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الإصلاح‭ ‬الجبائي؛‭ ‬وإخراج‭ ‬مليون‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬وضعية‭ ‬الفقر؛‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الالتزامات؛

يُطالب‭ ‬حكومتكم‭ ‬بالتحرك‭ ‬العاجل‭ ‬والناجع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬دقيق‭ ‬وشامل،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تعديلاتٍ‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬أبانت‭ ‬عن‭ ‬محدودية‭ ‬آثارها،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬التضخم‭ ‬المفرط‭ ‬يستمر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مقاومة‭ ‬ولا‭ ‬إجراءات‭ ‬مضادة‭ ‬تحمي‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمغاربة‭. ‬ويتعين‭ ‬أن‭ ‬يُمَكِّنَ‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬الجدي‭ ‬للتدهور‭ ‬المطرد‭ ‬للأوضاع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المؤشرات‭ ‬والمعطيات‭ ‬الرسمية‭ ‬المقلقة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬منها‭ ‬ارتفاع‭ ‬الرقم‭ ‬الاستدلالي‭ ‬للأثمان‭ ‬عند‭ ‬الاستهلاك‭ ‬ب‭ ‬10‭,‬1‭% ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭. ‬أساساً‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أثمان‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ب‭ ‬20‭,‬1‭%‬؛‭ ‬وتوقعات‭ ‬بلوغ‭ ‬التضخم‭ ‬نسبة‭ ‬5‭.‬5‭% ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬6‭.‬6‭% ‬السنة‭ ‬الماضية؛‭ ‬وكذا‭ ‬فقدان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لنحو‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬منصب‭ ‬شغل‭ ‬وإفلاس‭ ‬نحو‭ ‬12400‭ ‬مقاولة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022؛‭ ‬وتراجع‭ ‬توقعات‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬برسم‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬6‭% ‬فقط؛‭ ‬والدخول‭ ‬الإضافي‭ ‬لملايين‭ ‬المغاربة‭ ‬ضمن‭ ‬عتبة‭ ‬الفقر‭ ‬والهشاشة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬الكوفيد،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬بسبب‭ ‬غلاء‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة؛

يؤكد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المقترحات،‭ ‬الفورية‭ ‬منها‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المدى،‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬حزبُ‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬وأساساً‭:‬

استعمال‭ ‬مقتضيات‭ ‬قانون‭ ‬حرية‭ ‬الأسعار‭ ‬والمنافسة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للحكومة‭ ‬التسقيف‭ ‬المرحلي‭ ‬لأسعار‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬فاحشاً؛

إعمال‭ ‬مراقبة‭ ‬حقيقية‭ ‬للسوق‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬اختلالات‭ ‬سلاسل‭ ‬التسويق،‭ ‬والزجر‭ ‬الصارم‭ ‬للممارسات‭ ‬الفاسدة‭ ‬لبعض‭ ‬كِبارِ‭ ‬الوسطاء‭ ‬والمضاربين‭ ‬والمحتكرين،‭ ‬عوض‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المراقبة‭ ‬الشكلية‭ ‬لتجار‭ ‬التقسيط‭ ‬المستضعفين؛

إجراء‭ ‬تقييمٍ‭ ‬فوري‭ ‬لدعم‭ ‬أرباب‭ ‬النقل‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬وقعٌ‭ ‬إيجابي‭ ‬ملموس؛

دعم‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمغاربة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوظيف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأمثل‭ ‬للمداخيل‭ ‬الإضافية‭ ‬والاستثنائية‭ ‬المهمة‭ ‬المتأتي‭ ‬أغلبها‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الموارد‭ ‬الضريبية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬للأسر‭ ‬الفقيرة،‭ ‬وإعمال‭ ‬دخل‭ ‬الكرامة‭ ‬للمسنين‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬دخل‭ ‬الأجراء‭ ‬الصغار‭ ‬والمتقاعدين؛

استخدام‭ ‬الآليات‭ ‬الجمركية،‭ ‬وكذا‭ ‬الجبائية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ (‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬TVAورسوم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الداخلي‭ ‬TIC‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بغاية‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار؛

ضبط‭ ‬سوق‭ ‬المحروقات،‭ ‬وتنقيته‭ ‬من‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح،‭ ‬ومن‭ ‬كافة‭ ‬الممارسات‭ ‬والتواطؤات‭ ‬المنافية‭ ‬للشفافية‭ ‬والنزاهة،‭ ‬والتدخل‭ ‬لضمان‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬عند‭ ‬الاستهلاك‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬فعليا‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬التضريب‭ ‬المناسب‭ ‬للأرباح‭ ‬الفاحشة‭ ‬التي‭ ‬تجنيها‭ ‬شركات‭ ‬توزيع‭ ‬المحروقات،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عملي‭ ‬وبنَّاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬لاسامير؛

الإخراج‭ ‬السريع‭ ‬للنصوص‭ ‬التنظيمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدوره‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬ومحاربة‭ ‬المضاربات‭ ‬والاحتكار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬والادخار‭ ‬السري‭ ‬للسلع؛

إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‭. ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يستلزمُهُ‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تقييمٍ‭ ‬سريع،‭ ‬موضوعي‭ ‬وجريء،‭ ‬لنتائج‭ ‬مخطط‭ ‬المغرب‭ ‬الأخضر،‭ ‬ومراجعةٍ‭ ‬عميقة‭ ‬لمخطط‭ ‬الجيل‭ ‬الأخضر‭ ‬وللسياسات‭ ‬الفلاحية‭ ‬المعتمِدة‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬الموجَّه‭ ‬للتصدير؛

اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة،‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقرار‭ ‬شروط‭ ‬الحكامة‭ ‬الجيدة‭ ‬والتكامل‭ ‬والالتقائية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الإعمال‭ ‬الحقيقي‭ ‬لدولة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الريع‭ ‬والفساد‭ ‬والاحتكار‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬بغاية‭ ‬توفير‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لجلب‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإحداث‭ ‬مناصب‭ ‬الشغل‭.‬

السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المحترم؛

إنَّ‭ ‬حزبَ‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬سيواصل‭ ‬نضاله‭ ‬وترافعه،‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬المعارضة‭ ‬الوطنية،‭ ‬البناءة‭ ‬والمسؤولة،‭ ‬وبجميع‭ ‬الوسائل‭ ‬المشروعة‭ ‬والممكنة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دفع‭ ‬حكومتكم‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬الناجع‭ ‬والقوي،‭ ‬لحماية‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمغاربة،‭ ‬وإقرار‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمجالية،‭ ‬وتقوية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتوطيد‭ ‬البناء‭ ‬الديموقراطي‭ ‬وتوسيع‭ ‬فضاء‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬والمساواة،‭ ‬وضمان‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لأوسع‭ ‬فئات‭ ‬شعبنا،‭ ‬مع‭ ‬أمل‭ ‬تعامل‭ ‬حكومتكم‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التعبيرات‭ ‬الشعبية‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬المشروعة‭ ‬والمسؤولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

ويَعتبر‭ ‬حزبُنا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسارات‭ ‬المتوازية‭ ‬والمتكاملة‭ ‬وحدها‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بتمتين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬لكسب‭ ‬كافة‭ ‬الرهانات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬لبلادنا‭.‬

مع‭ ‬خالص‭ ‬التقدير‭ ‬وصادق‭ ‬التحيات‭.‬

عن‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية

الأمين‭ ‬العام‭: ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبد‭ ‬الله