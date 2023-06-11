زعيم المعارضة يطالب سوناك بالدعوة لانتخابات عامة في بريطانيا

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

طالب‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬البريطانية‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬الأحد‭ ‬بإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬ثلاثة‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬بينهم‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬غيت‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الحفلات‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬للقيود‭ ‬الصحية‭ ‬المتصلة‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬ستارمر‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك»الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬والسماح‭ ‬للجمهور‭ ‬بتحديد‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المهزلة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬والناس‭ ‬سئموا‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الفاسدة‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ضعيف‭ ‬لم‭ ‬يصوت‭ ‬له‭ ‬أحد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬جونسون‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلماني‭ ‬حول‭ ‬فضيحة‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬غيت‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬جونسون‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬قراره‭ ‬يدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬فورا،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬فرعية‭ ‬ستشكل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالي‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭. ‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إقصائه‭ ‬من‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬غالبيته‭ ‬إثر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬شهدت‭ ‬سلسلة‭ ‬فضائح،‭ ‬بقي‭ ‬جونسون‭ ‬يخضع‭ ‬لتحقيق‭ ‬برلماني‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضلل‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬غيت‮»‬‭. ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانية‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬جونسون‭ ‬قد‭ ‬كذب‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬مرارا‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬القيود‭ ‬الصحية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكوفيد‭ ‬تم‭ ‬احترامها‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭. ‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬حزين‭ ‬جدا‭ ‬لمغادرة‭ ‬البرلمان‭ – ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ – ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أشعر‭ ‬بالاستياء‭ ‬لأنني‭ ‬أجبرت‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬ديموقراطية‮»‬‭ ‬،‭ ‬متهما‭ ‬اللجنة‭ ‬بـ»الانحياز‭ ‬الفاضح‮»‬‭. ‬وستؤدي‭ ‬استقالة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬تلقائيا‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬فرعية‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬لندن،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أغلبية‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬الأصوات‭.‬

واستقالت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬حلفائه‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬السابقة‭ ‬نادين‭ ‬دوريس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬نائبة،‭ ‬بينما‭ ‬استقال‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬نايجل‭ ‬آدامز‭ ‬السبت‭ .‬

بالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬انتخابات‭ ‬محلية‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دوائر‭ ‬انتخابية‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توالت‭ ‬استقالات‭ ‬حلفاء‭ ‬جونسون‭.‬

بذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬يواجه‭ ‬اختبارات‭ ‬انتخابية‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تراجعا‭ ‬كبيرا‭ ‬للمحافظين‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬السلطة‭.‬

ففي‭ ‬بداية‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬مني‭ ‬المحافظون‭ ‬بخسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭.‬