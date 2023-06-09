زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬السوداني‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬ مقتل‭ ‬حميدتي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وشقيقه‭ ‬يقود‭ ‬المعارك

القاهرة -مصطفى عمارة
في الوقت الذي تستمر فيه المعارك في السودان على اعتاب هدنة جديدة بوساطة امريكية سعودي،فجر مبارك الفاضل زعيم حزب الأمة السوداني مفاجأة من العيار الثقيل في اتصال أجرته -الزمان- معه إذ أكد الفضل أن محمد حمدان دقلو – حميدتي -رئيس قوات الدعم السريع قتل منذ فترة في المعارك الدائر ة حاليا بعد أن أصيب في فقرات الرقبة والظهر وفشل الأطباء في علاجه وأنه حصل على تلك المعلومات من جماعته بدارفور . وأضاف زعيم حزب الامة في تصريحه للزمان أن شقيق حميدتي والمعروف بإسم عبد الرحيم دقلو هو الذي يقود مليشيات الدعم السريع حاليا وأن الجيش السوداني يسيطر حاليا على الأوضاع تماما ، وعن استمرار المعارك حتى الآن قال أن ذلك راجع إلى اختباء مليشيات الدعم السريع في المناطق المدنية بالخرطوم بين السكان . فيما أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن الولايات المتحدة وبعض القوى الإقليمية والدولية تسعى إلى تدويل الأزمة والمساواة بين قوات الجيش وقوات التمرد حتى تجد تلك القوى مبرر لتحقيق أجندتها الخاصة بتقسيم السودان وحصار مصر من الجنوب وأن مصر تلقت تحذيرات من تلك الدول بعدم التدخل العسكري في الأزمة حتى لا يتم فرض عقوبات عليها . وفي السياق ذاته قالت د. أماني الطويل الخبيرة في الشئون السودانية بمركز دراسات الأهرام في تصريحات خاصة أن العقوبات الأمريكية على الخرطوم متوقعة لأن واشنطن تسعى لفرض حلولها والسيناريو الذي تريده على أطراف الأزمة وأوضحت أن العقوبات الأمريكية على السودان مرتبطة بالقرار الصادر عن الكونجرس لدعم الديمقراطية حول العالم مما يتيح لواشنطن فرض عقوبات على مؤسسات حكومية بحجة الحفاظ على النظام الديمقراطي ، ومن جانبه قال د. عادل الفلكي مدير عام مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية أن الجيش السوداني علق مشاركته بمفاوضات جدة بسبب عدم التزام قوات الدعم السريع ببنودها وأهمها الانسحاب من المستشفيات ومن مساكن المواطنين ، وتعليقا على العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان قال أنه من الغريب أن تساوي الولايات المتحدة بين مؤسسات الدولة وميلشيات متمردة واستبعد الفلكي أن يكون للعقوبات أي تأثير على الحرب الدائرة في السودان لأن الجيش السوداني له اكتفاء ذاتي من الأسلحة والذخائر التي تنتج محليا وفي نفس الوقت يسيطر على كاقة المنافذ البرية والبحرية والجوية مما يحرم الميليشيات المتمردة من الحصول على أسلحة من الخارج وتوقع الفلكي أن تنشط الأحزاب الداعمة للجيش في تكوين حكومة انتقالية تمهد لانتخابات عامة خلال عامين إلى ثلاثة .