زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬السوداني‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬ مقتل‭ ‬حميدتي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وشقيقه‭ ‬يقود‭ ‬المعارك

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬اعتاب‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬بوساطة‭ ‬امريكية‭ ‬سعودي،فجر‭ ‬مبارك‭ ‬الفاضل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬السوداني‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجرته‭ -‬الزمان‭- ‬معه‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬الفضل‭ ‬أن‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ – ‬حميدتي‭ -‬رئيس‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬قتل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائر‭ ‬ة‭ ‬حاليا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬فقرات‭ ‬الرقبة‭ ‬والظهر‭ ‬وفشل‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬علاجه‭ ‬وأنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬جماعته‭ ‬بدارفور‭ . ‬وأضاف‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الامة‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬شقيق‭ ‬حميدتي‭ ‬والمعروف‭ ‬بإسم‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬دقلو‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬مليشيات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬حاليا‭ ‬وأن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬يسيطر‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬تماما‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬راجع‭ ‬إلى‭ ‬اختباء‭ ‬مليشيات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المدنية‭ ‬بالخرطوم‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تدويل‭ ‬الأزمة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬التمرد‭ ‬حتى‭ ‬تجد‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬مبرر‭ ‬لتحقيق‭ ‬أجندتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بتقسيم‭ ‬السودان‭ ‬وحصار‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬تلقت‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬بعدم‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عليها‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬أماني‭ ‬الطويل‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬السودانية‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الأهرام‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الخرطوم‭ ‬متوقعة‭ ‬لأن‭ ‬واشنطن‭ ‬تسعى‭ ‬لفرض‭ ‬حلولها‭ ‬والسيناريو‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬الأزمة‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬السودان‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الكونجرس‭ ‬لدعم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لواشنطن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬بحجة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الديمقراطي‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬عادل‭ ‬الفلكي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬السودانية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬علق‭ ‬مشاركته‭ ‬بمفاوضات‭ ‬جدة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬ببنودها‭ ‬وأهمها‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومن‭ ‬مساكن‭ ‬المواطنين‭ ‬،‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬السودان‭ ‬قال‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬تساوي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وميلشيات‭ ‬متمردة‭ ‬واستبعد‭ ‬الفلكي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للعقوبات‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لأن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬له‭ ‬اكتفاء‭ ‬ذاتي‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬محليا‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬كاقة‭ ‬المنافذ‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬مما‭ ‬يحرم‭ ‬الميليشيات‭ ‬المتمردة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬وتوقع‭ ‬الفلكي‭ ‬أن‭ ‬تنشط‭ ‬الأحزاب‭ ‬الداعمة‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬تمهد‭ ‬لانتخابات‭ ‬عامة‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ .‬

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