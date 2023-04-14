زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬يجمد‭ ‬تياره لعام‭ ‬كامل‭ ‬لتجنيبه‭ ‬دعاة‭ ‬الفتنة‭ ‬والموبقات

محكمة‭ ‬الكرخ‭:‬توقيف‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬عصابة‭ (‬أصحاب‭ ‬القضية‭) ‬تروج‭ ‬للإخلال‭ ‬بالسلم‭ ‬المجتمعي

ابغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

زاد‭ ‬الزعيم‭ ‬الديني‭ ‬الشيعي‭ ‬البارز‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬قراراً‭ ‬جديد‭ ‬يقضي‭ ‬بتجميد‭ ‬غالبية‭ ‬نشاطات‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لمدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عام‭.‬

أعتاد‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬ينادي‭ ‬باستمرار‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬يفاجئ‭ ‬أنصاره‭ ‬وخصومه‭ ‬بقرارات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فخلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭.‬

‭ ‬وتعيش‭ ‬التنظيمات‭ ‬الشيعية‭ ‬الأخرى‭ ‬راحة‭ ‬نفسية‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬المنافس‭ ‬الشديد‭ ‬لهم‭ ‬والمتفوق‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬التعبئة‭ ‬والاصوات‭.‬

يحظى‭ ‬الصدر‭ ‬بقاعدة‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬بفضل‭ ‬تراث‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬سلالة‭ ‬النبوة،‭ ‬ولديه‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأنصار‭ ‬الذين‭ ‬يطيعون‭ ‬أوامره،‭ ‬نصرة‭ ‬لوالده‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬ذكراه‭ ‬تحظى‭ ‬باحترام‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غالبية‭ ‬الشيعة‭.‬

قال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مصلحاً‭ ‬للعراق‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أصلح‭ (‬التيار‭ ‬الصدري‭) ‬فهذه‭ ‬خطيئة‭. ‬وأن‭ ‬أستمر‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ (‬التيار‭ ‬الصدري‭) ‬وفيه‭ (‬أهل‭ ‬القضية‭) ‬وبعض‭ ‬الفاسدين‭ ‬وبعض‭ ‬الموبقات،‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬جلل‮»‬‭.‬‮ ‬

يأتي‭ ‬أعلان‭ ‬الصدر،‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬عراقيين‭ ‬ومنصات‭ ‬اعلامية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬منسوبًا‭ ‬لأحد‭ ‬مؤيدي‭ ‬جماعة‭ ‬غامضة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬القضية‮»‬‭ ‬دعا‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬اعلان‭ ‬البيعة‭ ‬للإمام‭ ‬الموعود‭ ‬المنتظر‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أشارة‭ ‬الى‭ ‬الأمام‭ ‬الغائب‭ ‬المهدي‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬الشيعة‭ ‬عودته‭.‬

لذلك‭ ‬قرر‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬التغريدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬المصلحة‭ ‬تجميد‭ ‬التيار‭ ‬أجمع‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬وهيئة‭ ‬التراث‭ ‬و‭(‬براني‭ ‬السيد‭ ‬الشهيد‭)‬،‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

وتمارس‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬نشاطات‭ ‬ثقافية‭ ‬دينية،‭ ‬ويطلق‭ ‬الشيعة‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬براني‮»‬‭ ‬على‭ ‬بهو‭ ‬واسع‭ ‬قرب‭ ‬مبنى‭ ‬مرقد‭ ‬أئمة‭ ‬ورجال‭ ‬الدين‭ ‬البارزين‭. ‬كذلك‭ ‬‮«‬يغلق‭ ‬مرقد‭ ‬الوالد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬بعد‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬ويستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬تحقيق‭ ‬الكرخ‭ ‬ببغداد،‭ ‬‮«‬توقيف‭ ‬65‭ ‬متهماً‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬عصابة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ (‬أصحاب‭ ‬القضية‭) ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬لافكار‭ ‬تسبب‭ ‬اثارة‭ ‬الفتن‭ ‬والاخلال‭ ‬بالأمن‭ ‬المجتمعي‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬نقل‭ ‬إعلام‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭.‬

اتخذت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرارها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬كونه‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالتحقيق‭.‬

أعلن‭ ‬الصدر‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بتسمية‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬للبلاد،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انسحابه‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬السياسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬لوقوع‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬أنصاره‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬استقالة‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ (‬73‭ ‬نائبا‭) ‬كانوا‭ ‬يمثلون‭ ‬اكبر‭ ‬كتلة‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬