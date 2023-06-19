زعيما‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد يتباحثان‭ ‬مع‭ ‬خامنئي‭ ‬ورئيسي‭ ‬في‭ ‬طهران

عملية‭ ‬جنين‭ ‬خارج‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الأمنية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬

طهران‭ – ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

أجرى‭ ‬زعيما‭ ‬حركتي‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬وحماس‭ ‬الفلسطينيتين‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الإثنين‭ ‬بينهم‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬اندلاع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬ما‭ ‬لايقل‭ ‬عن‭ ‬سبعة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وقتل‭ ‬جراءها‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وأصيب‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬مدني‭ ‬‮ ‬قتل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وأصاب‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬كبيرة‭ ‬نفّذها‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مخيّم‭ ‬جنين‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الإثنين‭ ‬وتخلّلها،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬مروحي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلّحة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬سبعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بجروح‭. ‬واستمرت‭ ‬العملية‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬انسحابه‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬طائرات‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية لقصف‭ ‬مواقع‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬منذ‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الثانية‭ (‬2000-2005‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين‭ ‬آليات‭ ‬عسكرية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬مخيم‭ ‬جنين مع‭ ‬استمرار‭ ‬عملية‭ ‬المداهمة‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وإصابة‮ ‬91‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬23‭ ‬بين‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬وحرجة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المداهمة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬ّالقتلى‭ ‬هم‭ ‬خالد‭ ‬عزام‭ ‬عصاعصة‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬وقسام‭ ‬فيصل‭ ‬أبو‭ ‬سرية‭ (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬والفتى‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬صقر‭ (‬15‭ ‬عاما‭) ‬وقيس‭ ‬مجدي‭ ‬عادل‭ ‬جبارين‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬وأحمد‭ ‬خالد‭ ‬دراغمة‭ (‬19‭ ‬عاما‭). ‬ا‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ .‬

واستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد الإسلامي‮ ‬زياد النخالة،‭ ‬بينما‭ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‮ ‬اسماعيل هنية‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬أمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬أكبر‭ ‬أحمديان‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬تعيينه‭ ‬مؤخّراً،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الآخرين‭.‬

وقال‭ ‬أحمديان‭ ‬مخاطباً‭ ‬هنيّة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لإنهاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬لفلسطين‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نور‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬المقرّب‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭. ‬ويزور‭ ‬النخالة‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وقد‭ ‬التقى‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬في‭ ‬مقدّمهم‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‮ ‬‭ ‬خامنئي‮ ‬والرئيس‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬للنخالة‭ ‬الإثنين‭ ‬إنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسعى‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمسلمة‭ ‬للتسبّب‭ ‬بـ»خيبة‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الشباب‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الساعين‭ ‬إلى‭) ‬تحرير‭ ‬أرضهم‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أشاد‭ ‬بـ»المقاومة‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ووقّعت الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة والبحرين‭ ‬والمغرب‭ ‬‮«‬اتفاقيات‭ ‬أبراهام‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬واشنطن‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬‮ ‬

أمّا‭ ‬السعودية،‭ ‬فرفضت‭ ‬الاعتراف‭ ‬بإسرائيل‭ ‬لأسباب‭ ‬بينها‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتفاق‭ ‬أبرمته‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬برعاية‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لترميم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والجمورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬هنية‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬كبير،‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬رئيسي‭ ‬وخامنئي‭ ‬وغيرهما‭.‬

ولا‭ ‬تعترف‭ ‬إيران‭ ‬بإسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تعتبر،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬مجموعتين‭ ‬إرهابيتين‭.‬