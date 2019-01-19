نينوى توزع بذور الحنطة بين المزارعين

زراعة كربلاء تناقش إنتاج وتسويق التمور – كربلاء – محمد فاضل ظاهر

عقدت مديرية زراعة كربلاء ندوة حوارية لمناقشة المعوقات التي تعترض عملية تصنيع وتصدير التمور وبحضور مدير الزراعة ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية وعدد من مصدري ومصنعي التمور في المحافظة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الندوة اكدت ضرورة فتح حوار مع جميع حلقات انتاج التمور من فلاحين ومصدرين ومصنعين من اجل الوقوف على اهم معوقات الانتاج والتصنيع والتصدير وايجاد الحلول لها لغرض زيادة عمليات التصدير الى خارج البلاد كون التمور العراقية تعد من افضل الانواع المنتجة في المنطقة والمرغوبة لدى الكثير من البلدان).

واضاف ان (الندوة ناقشت مجمل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية انتاج وتسويق التمور في المحافظة واكدت على اهمية زيادة اعداد النخيل والاهتمام بمكافحتها سواء من قبل الدولة او الفلاحين من اجل زيادة الانتاج كماً ونوعاً بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وضرورة وضع قانون للحد من استيراد التمور والاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع تصدير وتصنيع منتجاته من خلال سن القوانين التي تدعم هذا المجال وتوفير الدعم المالي لهذا القطاع الحيوي).وقامت مديرية الزراعة في محافظة نينوى بأعداد خطة لتوزيع بذور محصول الحنطة للفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي الحالي بعد شمولهم بها والذين لديهم تحاويل البذور في المناطق مضمونة الأمطار أو التي تسقى بالمرشات أو بالسقي المباشر في المحافظة . وقال البيان ان وزير الزراعة صالح الحسني (وجه بشمول الفلاحين والمزارعين الذين تقع أراضيهم في المناطق التي تكثر فيها الأمطار بتوزيع البذور عليهم ، وذلك لحرص الوزارة وسعيها على توسيع الخطة الزراعية لمحصول الحنطة واستثمار غزارة الأمطار للمــــــوسم الزراعي 2018 ـ 2019.

بذور الحنطة

كما دعت مديرية زراعة نينوى الفلاحين والمزارعين ضمن هذه المناطق والذين لديهم تحاويل بذور الحنطة والذين لم يستلموا البذور إلى الآن مراجعة المديرية لترويج معاملاتهم).ونظمت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع مديرية زراعة بغداد الكرخ ندوة توعوية حول الإدارة المتكاملة لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2018 -2019 في المحافظة .

خطة إرشادية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الندوة تأتي ضمن الخطة الإرشادية للبرنامج الوطني لتنمية الحنطة في العراق وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الزراعة للنهوض بالواقع التنموي لهذا المحصول الاقتصادي ، فيما تضمنت عدة محاور منها التعريف بالبرنامج وأهدافه في زيادة وحدة الدونم الواحد كماً ونوعاً وتوعية الفلاحين والمزارعين بضرورة اختيار أصناف جيدة واستخدام التقانات الحديثة وإجراء كامل المستلزمات الزراعية بالإضافة إلى تناول الندوة المشاكل التي تواجه المزارعين ، بحضور 30 مزارعا وعدد من المختصين ضمن قاطع شعبة اللطيفية التابعة لمديرية زراعة بغداد الكرخ .ونفذت دائرة الارشاد والتدريب الزراعي في النجف بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، مشاهدة حقلية بعنوان مكافحة الادغال وتعيير اجهزة الرش وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والمختصين في الشأن الزراعي .

واضاف البيان ان (المشاهدة تناولت نوع المبيد وتركيزه ونسب الخلط وطرق تعيير اجهزة الرش واوقات المكافحة ونسبة الرطوبة في الارض واهم الادغال الرفيعة والعريضة الاوراق التي تنمو مع محصول الحنطة وبعض النباتات التي تستوجب اجراء عمليات ازالتها يدوياً. كما تطرقت المحاضرة الى بعض المبيدات التي تم توفيرها هذا العام من قبل وزارة الزراعة وبشكل مجاني). واكدت (ضرورة اجراء الفحص والتحري عن الامراض من قبل الفلاحين ومراجعة دوائر الزراعة والاستعانة بهم لزيادة الانتاج واهمية المكافحة الصحيحة للادغال والافات واتباع الارشدات الخاصة لتعيير اجهزة الرش) .