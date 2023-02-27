زائرة الشباك – سامر الياس سعيد

وصفت الصحف السعودية لاسيما تلك المتخصصة بالرياضة لاعبة المنتخب العراقي بكرة القدم شوخان نور الدين بكونها زائرة شباك الفرق السعودية حيث لفتت اللاعبة العراقية الاضواء في اول نسخة من دوري كرة القدم الذي اطلقته الملاعب السعودية للسيدات لكن شوخان ارادت ان يكون هذا الدوري مسجلا باسمها نظرا لما قدمته من مستوى لافت جعلها تحت الاضواء في اول تجربة احترافية لها نجحت باقتناصها من خلال تالقها بتمثيل المنتخب العراقي عبر مشاركة الاخير بالبطولة العربية الخامسة التي اقيمت قبل نحو عامين في تونس .

وما يقال عن شوخان بكونها مفخرة للكرة العراقية كون هذه الكرة لطالما رفدت الملاعب العربية والخليجية بمئات النجوم ممن اسهموا بابراز لمحاتهم ولمساتهم الكروية في تلك الملاعب واستطاعوا ان يقدموا من هذه الملاعب صورة جميلة عن العراق بكونه المنطقة الابرز لولادة النجوم والمواهب الرياضية التي لاتقتصر على اللعبة الشعبية الاولى فحسب بل الى غيرها من الالعاب والمنافسات الرياضية ..

وقصة شوخان حري ان تكون مناسبة لابرازها للاجيال والمواهب التي بدات تتلمس طريقها فهي قصة استثنائية للاعبة استطاعت ان تمارس اكثر من لعبة وتجتاز تلك التقاليد التي لطالما كبلت المراة وجعلتها اسيرة بيتها لتنطلق بعض المواهب متجاوزة تلك القيود منطلقة نحو فضاءات التميز والاشارة بالبنان الى ما قدمته حيث من تلك الصحف التي لفتت الى ما قدمته اللاعبة المذكورة هو جريدة الشرق الاوسط السعودية واسعة الانتشار والتي خصصت مساحة للحديث عن شوخان وما قدمته من لمسات التميز في اطار دوري كرة القدم السعودي للسيدات حيث بداته الكاتبة لولوة العنقري بالاشارة الى ان شوخان نور الدين خطفت الانظار بحصولها على لقب هدافة الدوري برصيد 43 هدفا من اصل 14 مباراة معددة ما قدمته من 3 هاتريك و3 سوبر هاتريك بمعدل 3 اهداف في كل مباراة واشارت العنقري في سياق تقريرها عن شوخان الى ان اللاعبة المذكورة سجلت اسمها بحروف من ذهب كونها كانت اللاعبة الاولى التي سجلت 3 اهداف في مباراة واحدة حينما مثلت فريق نادي الهلال واستطاعت معه ان تحرز مركز الوصيف حيث لعبت امام 7 اندية وسجلت في شباكها جميعها اضافة لتميزها بكونها تمارس الى جانب لعبة كرة القدم رياضتها المفضلة وهي كرة اليد .

ويشار بالعرفان الى نادي غاز الشمال كونه كان المحطة الاولى لانطلاقة شوخان في مشوار الالف ميل وكم من انديتنا تسعى لان ان تكون الفرق النسوية محطات اولى لابراز نجومية لاعباتها بالارتكاز على رؤية مدرب متمكن يستطيع اختبار مكنونات لاعبيه وقدراتهم وبالتالي الكشف عنها في منافسات البطولات لابراز ما يستطعن تحقيقه ففريق غاز الشمال كشف عن الجوهرة العراقية شوخان وهنالك اندية اغلبها في الشمال العراقي تعد العدة لاطلاق الكثير من تلك المواهب فعلى سبيل المثال لاالحصر يتمتع نادي اكاد عنكاوا النادي الذي يقع في احد مقاطعات مدينة اربيل بنسبة كبيرة من تمثيل لاعباته للمنتخب الوطني في عدد من الالعاب ويسهم نادي قرقوش ايضا من خلال ريادته بلعبة كرة الطائرة للسيدات برفد المنتخب الوطني للعبة باكثر من اسم للاعبة تنتظر فرصتها للانطلاق الى فضاءات اوسع واشمل ..

وهكذا تبدو انديتنا مساحات مهمة تنطلق معها اللاعبات بجذوة الفوز التي تشتعل في تلك الاندية بطموح المنافسة الشريفة لتبقى بنفس الوتيرة في التمثيل الدولي او في الحصول على الفرصة الاحترافية المناسبة مثلما حدث للاعبة شوخان نور الدين التي حققت تميزا اخر من خلال مشاركتها مع منتخبين عراقيين احدهما كان منتخب كرة القدم والاخر منتخب كرة اليد وكلاهما حققت معهما اللاعبة شوخان لقب الهدافة حيث حققت في العام الماضي لقب هدافة بطولة غرب اسيا (صالات ) مع المنتخب العراقي لتنتظرها الملاعب العراقية مجددا بعد انتهاء فرصتها الاحترافية لتسهم من خلال تمثيل لاحد الاندية العرقية في ابراز واقع جديد للرياضة النسوية لايقتصر على المنافسة المحلية فحسب بل تحيط به طموحات الاحتراف واي احتراف يقارن بما حققته شوخان مع نادي الهلال السعودي .