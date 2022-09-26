ريهانا تعود إلى المسرح خلال مباراة سوبربول

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقدّم‭ ‬النجمة‭ ‬ريهانا‭ ‬عرضاً‭ ‬فنياً‭ ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأميركية‭ (‬سوبربول‭) ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬آبل‭ ‬ميوزيك‭”‬،‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذا‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بجماهيرية‭ ‬كاسحة‭ ‬وتأثير‭ ‬مالي‭ ‬هائل‭.‬

وكتبت‭ “‬آبل‭ ‬ميوزيك‭” ‬على‭ ‬تويتر‭ “‬ريهانا‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬المسرح‭” ‬في‭ ‬12‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬غلينديل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأميركية،‭ ‬الحدث‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطاباً‭ ‬للمشاهدين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وشارك‭ ‬الحساب‭ ‬صورة‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬النجمة‭ ‬صاحبة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬الضاربة‭ ‬بينها‭ “‬أمبريلا‭” ‬و‭”‬دايمندز‭”‬،‭ ‬تُظهر‭ ‬يدها‭ ‬مزينة‭ ‬بالوشم‭ ‬وتحمل‭ ‬كرة‭ ‬مستخدمة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأميركية‭.‬

وتركّز‭ ‬المغنية‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬باربادوس،‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬نشاطات‭ ‬تجارية‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬الموسيقى،‭ ‬لتكرس‭ ‬نفسها‭ ‬خصوصاً‭ ‬لعلامتها‭ ‬التجارية‭ ‬لمستحضرات‭ ‬التجميل‭ “‬فينتي‭”.‬

وأصبحت‭ ‬ريهانا‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬أيضاً‭ ‬غمار‭ ‬الموضة‭ ‬بنجاح،‭ ‬مليارديرة‭ ‬إثر‭ ‬توظيفها‭ ‬الشهرة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬لإطلاق‭ ‬ماركات‭ ‬للملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬والماكياج‭ ‬والأزياء‭.‬

واستقبلت‭ ‬ريهانا‭ ‬ومغني‭ ‬الراب‭ ‬ايساب‭ ‬روكي‭ ‬طفلهما‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬تتحفظ‭ ‬المغنية‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬إصدار‭ ‬ألبومها‭ ‬التالي،‭ ‬فيما‭ ‬يعود‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

وقبل‭ ‬ريهانا،‭ ‬شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬سوبربول‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬عروضا‭ ‬فنية‭ ‬لمغنين‭ ‬معروفين‭ ‬هم‭ ‬دكتور‭ ‬دري‭ ‬وسنوب‭ ‬دوغ‭ ‬وكيندريك‭ ‬لامار‭ ‬وماري‭ ‬جي‭ ‬بليج‭ ‬وإيمينيم‭.‬

وشهدت‭ ‬مباريات‭ “‬سوبربول‭” ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عروضاً‭ ‬لأسماء‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغناء،‭ ‬بينهم‭ ‬الفنان‭ ‬الكندي‭ ‬ذي‭ ‬ويكند‭ ‬سنة‭ ‬2021،‭ ‬وجنيفر‭ ‬لوبيز‭ ‬وشاكيرا‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬