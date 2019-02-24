السعودية تعيّن شقيق ولي العهد نائباً لوزير الدفاع

ريما بنت بندر أول سفيرة للرياض في واشنطن

الرياض – الزمان

عينت المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة لتصبح أول سعودية تتولى هذا المنصب.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها وكالة الأنباء السعودية امس عقب جهود الرياض للتغلب على غضب دولي بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي مما أضر بالعلاقات مع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتمثل ترقية الأمير خالد بن سلمان تركيزا جديدا للسلطة في فرع واحد من الأسرة الحاكمة بعد أن تولى ولي العهد معظم مفاتيح السلطة والسياسة في المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالـــم.

ويشغل الأمير محمد منصب وزير الدفاع منذ 2015 عندما تدخل في اليمن لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى المدنيين ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

أما الأمير خالد الطيار السابق بسلاح الجو فقد كان يشغل منصب سفير السعودية بواشنطن منذ أقل من عامين. والأميرة ريما ابنة الأمير بندر الذي تولى منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة لفترة طويلة.

وكانت الأميرة ريما تعمل في القطاع الخاص قبل انضمامها للهيئة العامة للرياضة بالسعودية حيث دافعت عن مشاركة المرأة في الرياضة وركزت على زيادة تمكين النساء. وستصبح الأميرة ريما سفيرة في وقت تشهد فيه السعودية انفتاحا وتمنح النساء مزيدا من الحريات لكن وسط توترات مع واشنطن التي تعد شريكا أمنيا واقتصاديا رئيسيا للمملكة.

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن تقف واشنطن مع الأمير محمد رغم ترجيح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنه صاحب الأمر بقتل خاشقجي وهو ما نفته السعودية.

وقال جريج جوز الخبير في شؤون الخليج بجامعة تكساس ايه. آند إم. إن الأمير خالد لم يعد بإمكانه أن يظل سفيرا فاعلا لفقدانه المصداقية في واشنطن.

وأضاف (تعيين الأميرة ريما لتحل محله خطوة ممتازة على صعيد العلاقات العامة. فامرأة ستمثل البلد الذي منح لتوه النساء الحق في قيادة السيارات).

وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهى قبل ايام من جولة شملت باكستان والصين والهند.

وقد وقع اتفاقات مع بكين تصل الى نحو 48 مليار دولار سبقها توقيع اتفاقيات مماثلة مع اسلام اباد ونيودلهي.