ريكاردوس يوسف ضيف جلسة مصلاوية

الموصل – الزمان

اقامت مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث جلسة حوارية إحتفاءً بزيارة الفنان المغترب ريكاردوس يوسف” لمدينة الموصل، بحضور نخبة من فناني و مثقفي وشباب المدينة . أدارها الإعلامي “جرير محمد”، بدأت بسؤال عن الموصل والمسيرة الفنية الحافلة للضيف ، و رسالة الفنانين العراقيين الى العالم في دول المهجر ، وأسئلة و مداخلات أخرى من الضيوف. ليبدأ بعدها الضيف كلمته التي تحدّث بها عن اصوله ونشأته في محافظة نينوى-قرقوش ، ورحلته إلى بغداد ، وعمله في الدراما والمسرح ، ومواقف طريفة واخرى حزينة عاشها الفنان في حياته، كما تحدّث عن رحلة التهجير الأولى من بغداد إلى أربيل، والثانية إلى أمريكا بعد إقتحام عصابات داعش إلى الموصل سنة 2014.

وفي سؤال عن الموصل قال يوسف : ” ذهلتُ و أنا أرى الموصل بعد فراق دام سنوات طويلة، و ما فعلته الحرب بهذه المدينة الكبيرة بأهلها وثقافتها وتراثها ، و أكمل حديثه والدموع لم تفارق عيناه.