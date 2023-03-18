ريباكينا تقصي شفيونتك من إنديان ويلز

{ مدريد- وكالات – فجرت الكازاخية إلينا ريباكينا، المصنفة العاشرة عالميا، بين لاعبات التنس المحترفات، مفاجأة في نصف نهائي بطولة إنديان ويلز، بالإطاحة بالبولندية إيجا شفيونتك حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا، لتضرب موعدا في النهائي مع البيلاروسية آرينا سابالينكا.وبعدما أطاحت بشفيونتك من ثمن نهائي أستراليا المفتوحة، عادت ريباكينا لتهزم اللاعبة البولندية بواقع 6-2 و6-2 في ساعة و16 دقيقة، لتتمكن من بلوغ أول نهائي بطولة ذات ألف نقطة في مشوارها.وتواجه ريباكينا في النهائي سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، التي أطاحت بدورها باليونانية ماريا ساكاري، المصنفة السابعة عالميا، بنتيجة 6-2 و6-3 في ساعة و23 دقيقة.وسيكون هذا النهائي فرصة لريباكينا، لكي تثأر من سابالينكا التي هزمتها في نهائي النسخة الأخيرة من أستراليا المفتوحة. وسبق أن تواجهت سابالينكا وريباكينا في أربع مباريات، حسمتها اللاعبة البيلاروسية لصالحها.ومن جانبه أبدى الإسباني كارلوس ألكاراز، سعادته بالفوز على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم لأول مرة في بطولة إنديان ويلز للتنس.

وقال ألكاراز في مؤتمر صحفي “الفارق كان في رد الإرسال، كانت واحدة من أفضل مبارياتي من ناحية رد الإرسال، كان هذا السر في الفوز بالمباراة”.

مرشح اول

وتابع “نجحت في استغلال الفرص التي سنحت أمامي، لم أجد أي ضغط وتمتعت لأقصى حد”. وتمكن ألكاراز، المرشح الأول للفوز باللقب، من هزيمة ألياسيم بنتيجة 6-4 و6-4 في غضون ساعتين.ويواجه ألكاراز، في نصف نهائي إنديان ويلز، يانيك سينر، وقال اللاعب الإسباني “أخطر ما في سينر هو الضغط الذي يمارسه في كل لحظة”.

وتابع “أعتقد أن السر سيكون في محاولة السيطرة على اللقاء”.وحول بطولة إنديان ويلز التي ودعها من نصف النهائي العام الماضي أمام نادال، أوضح أنه يشعر بارتياح في هذه المسابقة.وأتم “لدي ذكريات جميلة هنا وخاصة بعد نصف النهائي الكبير الذي واجهت فيه نادال، والذي كان أول نصف نهائي لي في بطولة أســاتذة ذات ألف نقطة”.