ريال يستعيد توازنه ويتمسك بالوصافة بثلاثية لبنزيمة

© AFP الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بالتسجيل لريال مدريد في مرمى ضيفه الميريا في الدوري الاسباني لكرة القدم. مدريد في

مدريد (أ ف ب) – استعاد ريال مدريد توازنه وضمن الخروج من المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني في الوصافة، وذلك بفوزه على ضيفه ألميريا 4-2 السبت على “سانتياغو برنابيو” بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة.

وبعد صدمة السقوط أمام جيرونا 2-4 في المرحلة الماضية ما منح الجار أتلتيكو فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عنه الى نقطتين، عاد ريال الى سكة الانتصارات السبت بفوزه السابع توالياً في الدوري على ألميريا الذي لم يتغلب على النادي الملكي منذ شباط/فبراير 2008 (2-صفر).

ويدين ريال بالفوز الذي تحقق بغياب صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إصابة قد تحرمه من المشاركة في نهائي الكأس ضد أوساسونا وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنكليزي في 6 و9 أيار/مايو، الى بنزيمة الذي حسم النقاط الثلاث بشكل كبير في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

وفي ظل تغريد برشلونة في الصدارة وابتعاده عنه بفارق 8 نقاط قبل لقائه لاحقاً مع ريال بيتيس، يسعى ريال للتمسك بالوصافة “المعنوية” بما أنه ضامن الى حد كبير المشاركة في دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 18 نقطة موقتاً عن فياريال الخامس.

وتقدم فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفارق 5 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد الثالث الذي يحل الأحد ضيفاً على بلد الوليد وهو مطمئن أيضاً لمشاركته في دوري الأبطال.

وضرب ريال باكراً وافتتح التسجيل بعد أقل من 5 دقائق على البداية عبر بنزيمة الذي وصلته الكرة على طبق من فضة من البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مجهود على الجهة اليسرى، فتابعها في الشباك.

– بنزيمة يتقدم هوغو سانشيس –

وسرعان ما أضاف بنزيمة هدفه الثاني، وهذه المرة بعد مجهود برازيلي آخر لرودريغو الذي تلاعب بالدفاع على الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة للفرنسي، فسددها بيمناه في الشباك (17).

وبذلك، رفع بنزيمة رصيده الإجمالي في الدوري الإسباني الى 235 هدفاً، ليزيح بفارق هدف المكسيكي هوغو سانشيس عن المركز الرابع على لائحة الهدافين التاريخيين لـ”لا ليغا”، قبل أن يضيف هدفه الثالث في اللقاء والـ236 في الدوري من ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيس (42).

وسيكون تيلمو سارا الهدف التالي لبنزيمة (251 هدفاً) الذي بات على بعد هدف من المتصدر الحالي في الموسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (18)، مع طموح شبه مستحيل بالوصول الى الأرجنتيني ليونيل ميسي (474) أو حتى زميله السابق كريستيانو رونالدو (311)، بما أنه في الخامسة والثلاثين من عمره.

وقلص ألميريا الفارق قبيل نهاية الشوط الأول عبر البرازيلي لاتزارو ماركيس بعد تمريرة من البلجيكي لارجي رامازاني (1+45)، لكن ريال رد في بداية الثاني وأضاف الرابع عبر رودريغو بتسديدة رائعة من خارج المنطقة (48).

وعاد ألميريا ليقلص الفارق مستفيداً من تلكؤ دفاع النادي الملكي بفضل رأسية البديل الأرجنتيني لوكاس روبرتوني إثر عرضية من فرانسيسكو بورتيو (61)، ثم ألغيت ركلة جزاء لبنزيمة (81) بعد الاحتكام الى “في ايه آر” قبل أن يسدد الفرنسي في القائم الأيسر (86) الذي تصدى بعدها لتسديدة البديل ماركو أسينسيو (90).

– فوز ثالث لإلتشي –

مستفيداً من التفوق العددي منذ الدقيقة 27 بعد طرد المدافع الفرنسي فلوريان لوجون، حقق إلتشي الأخير فوزه الأول في آخر 8 مراحل وتحديداً منذ تغلبه على ريال مايوركا 1-صفر في الرابع من آذار/مارس، وجاء على حساب ضيفه رايو فايكانو التاسع برباعية نظيفة لتيتي مورينتي (1+45) والأرجنتيني لوكاس بوي (52) وفيديل شافيس (53) وجيرار غامباو (72).

وهي المرة الأولى التي يسجل إلتشي أربعة أهداف في الدوري منذ 29 نيسان/أبريل 2015 ضد ديبورتيفو لا كورونيا وفق “أوبتا” للاحصاءات، لكنها لن تشفع له كثيراً لأنه حقق فوزه الثالث فقط للموسم وبقي أخيراً برصيد 16 نقطة، وهبوطه شبه محسوم بما أنه متخلف بفارق 16 نقطة عن قادش السابع عشر الذي يلعب الأحد مع فالنسيا السادس عشر.